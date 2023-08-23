Зеленский пытается скрыть от мира информацию о неудачном контрнаступлении и переложить вину на главкома Залужного.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о наличии информации из собственных источников о продолжающихся «трениях» в общении между президентом Украины и главкомом ВСУ. Напомним, что такого рода информация появлялась в СМИ и раньше, однако киевский режим всячески пытался доказать, что она не соответствует действительности.По словам Ларри Джонсона, Залужный остаётся у руля украинской армии, однако его критика со стороны Зеленского всё более нарастает. Причиной этого является неудачное для Киева развитие контрнаступления.Джонсон отмечает, что если ранее зарубежные и украинские журналисты могли практически беспрепятственно работать на фронте, передавая информацию, что называется, из первых уст, то теперь Киев ввёл запрет на такого рода деятельность. По словам экс-аналитика Центрального разведуправления США, «сделано это для того, чтобы журналисты не имели возможности показать реальную картину происходящего на линии боевого соприкосновения».Джонсон считает, что это одно из прямых свидетельств попыток украинских властей скрыть неудачи в контрнаступлении.Ларри Джонсон:Напомним, что накануне Зеленский поездом возвращался с Балканского саммита, где он попытался продвинуть идею внесения в декларацию саммита пункт о новых санкциях против России. Сербский президент Вучич высказался против, в результате чего такого пункта в итоговой декларации не оказалось. В тамбуре поезда Зеленский записал обращение, где рассказал об итогах поездки и о том, что «весь мир с нами».