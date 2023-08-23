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Бывший аналитик ЦРУ: Зеленский пытается скрыть информацию о неудачном контрнаступлении и переложить вину на главкома Залужного

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Бывший аналитик ЦРУ: Зеленский пытается скрыть информацию о неудачном контрнаступлении и переложить вину на главкома Залужного

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о наличии информации из собственных источников о продолжающихся «трениях» в общении между президентом Украины и главкомом ВСУ. Напомним, что такого рода информация появлялась в СМИ и раньше, однако киевский режим всячески пытался доказать, что она не соответствует действительности.


По словам Ларри Джонсона, Залужный остаётся у руля украинской армии, однако его критика со стороны Зеленского всё более нарастает. Причиной этого является неудачное для Киева развитие контрнаступления.

Джонсон отмечает, что если ранее зарубежные и украинские журналисты могли практически беспрепятственно работать на фронте, передавая информацию, что называется, из первых уст, то теперь Киев ввёл запрет на такого рода деятельность. По словам экс-аналитика Центрального разведуправления США, «сделано это для того, чтобы журналисты не имели возможности показать реальную картину происходящего на линии боевого соприкосновения».

Джонсон считает, что это одно из прямых свидетельств попыток украинских властей скрыть неудачи в контрнаступлении.

Ларри Джонсон:

Зеленский пытается скрыть от мира информацию о неудачном контрнаступлении и переложить вину на главкома Залужного.

Напомним, что накануне Зеленский поездом возвращался с Балканского саммита, где он попытался продвинуть идею внесения в декларацию саммита пункт о новых санкциях против России. Сербский президент Вучич высказался против, в результате чего такого пункта в итоговой декларации не оказалось. В тамбуре поезда Зеленский записал обращение, где рассказал об итогах поездки и о том, что «весь мир с нами».
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5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:56
    +2
    Зеленский пытается скрыть от мира информацию о неудачном контрнаступлении и переложить вину на главкома Залужного.
    Сокрытие информации о реальном положении дел и попытки найти крайнего - суть сегодняшней политики киевского режима. И здесь даже не нужно быть аналитиком ЦРУ, чтобы это понять. Чем дальше, тем туже будут закручиваться "гайки" информационного поля.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:03
    0
    winked Логично. На покойника свалить все косяки- милое дело.
    1. olhon
      olhon Сегодня, 07:12
      0
      А вот на кого конкретно, интересно. Время покажет.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 07:07
    +2
    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон

    Как эти бывшие и эксы надоели со своими прогнозами! am
  5. Sith
    Sith Сегодня, 07:16
    +1
    Как понять переложить вину ... Зеленский бегает и вытрясает деньги и оружие
    Залужный + НАТО планировали текущее "контрнаступление"
    Вина Зеленского , что он мало наклянчил оружия
    Залужного , что не смог тем что уже наклянчено грамотно распорядится
    Т.е у них изначально разные направления и роли в военном вопросе