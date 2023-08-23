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Источник сообщил об освобождении с занимаемой должности главкома ВКС РФ Сергея Суровикина, Минобороны пока не подтверждает

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Источник сообщил об освобождении с занимаемой должности главкома ВКС РФ Сергея Суровикина, Минобороны пока не подтверждает

Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности и находится в распоряжении Минобороны. Об этом сообщают сразу несколько российских изданий со ссылкой на собственные источники, близкие к военному ведомству.


Главкома ВКС России Сергея Суровикина сняли с должности, как утверждается, "в связи с переходом" на другую работу. Пока никаких подробностей нет ни о "новой работе", ни о будущей должности генерала. Минобороны никак не комментирует появившуюся информацию, в военном ведомстве тишина. По данным источников, в настоящее время Суровикин находится в краткосрочном отпуске.

Зато известно, что на пост главкома ВКС вместо Суровикина будет назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, на данный момент он временно исполняющий обязанности. Афзалов уже был ВРИО, когда Суровикин был назначен командующим группировкой российской армии в СВО.

Сергей Суровикин пропал из поля зрения прессы после "марша справедливости" ЧВК "Вагнер" во главе с Пригожиным. Многие связали два этих факта, поскольку генерал активно сотрудничал с Оркестром и даже был назначен официальным представителем Минобороны для сотрудничества с ЧВК. Также заявлялось, что Суровикин якобы знал о готовящемся "мятеже" Пригожина и поддержал возможное снятие с должностей высшего руководства российской армии. В ответ сняли его. Отметим, что это не официальная версия, а информация от источников и предположения. Как все было на самом деле, мы вряд ли узнаем.

На официальном сайте Минобороны генерал Суровикин пока значится как командующий ВКС РФ, изменений не внесено. Напомним, что на должность главкома ВКС генерала назначили в 2017 году, до этого он четыре года командовал Восточным военным округом. В 2021 году присвоено звание "генерал армии", Герой России.
Использованы фотографии:
Минобороны
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53 комментария
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  1. Оби Ван Кеноби
    Оби Ван Кеноби Сегодня, 06:58
    -28
    Вот и по делом ему.
    В другой раз военные будут умнее...
    Нужно было в Вагнеру присоединится и всех этих кремлевских воров-олигархов перебить.
    Глядишь и изменилось бы что-то к лучшему.
    1. ЖЭК-Водогрей
      ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:10
      +18
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Нужно было в Вагнеру присоединится и всех этих кремлевских воров-олигархов перебить.
      Глядишь и изменилось бы что-то к лучшему.

      Революция и разруха, как раз то что России не хватает для победы.
      1. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 07:18
        +23
        Жалко Суровикина! Да и пропал он.

        Мстительны царь и бояре ((( Нельзя только отменить законы развития страны. Революция будет зреть в воздухе.
        1. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:36
          -18
          Цитата: Ilya-spb
          Революция будет зреть в воздухе.

          Пьяные революционные матросы из 1917 года прекрасно разлагали армию. Для победы мирового пролетариата нужна анархия!
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 08:07
            +3
            Предположим, процесс разложения армии, да и государственной системы, это сложно и уж точно, не одни большевики к тому руку приложили! На начальных этапах они не были ведущей силой и подключились сильно потом...
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 07:25
        -3
        В 1917 уже обни " присоединились"..
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 07:52
          0
          Как насчет 1991? тоже присоединялись
      3. Оби Ван Кеноби
        Оби Ван Кеноби Сегодня, 07:35
        +10
        Революция и разруха, как раз то что России не хватает для победы.

        А сейчас Россия прям цветет и пахнет!
        Вся промышленность в полном нокауте, ни своих легковых автомобилей, ни самолетов (по 2 шт. в год), ни кораблей. И т.д.
        Снаряды в КНДР покупаем, беспилотники в Иране. На войну гребут всех подряд и заключенных, и гастарбайтеров.
        Население вымирает 1 000 000 человек в год.
        А сколько миллионов человек от войны из России убежало? И это самое молодое и трудоспособное население.
        Вам этого мало? Это в голове у Вас разруха. Киселева меньше смотрите.
        1. Qas
          Qas Сегодня, 07:47
          +21
          Че сразу автомобили и самолеты. Где холодильники и телевизоры,утюги и бритвы СОЗДАННЫЕ в РФ?
        2. ЖЭК-Водогрей
          ЖЭК-Водогрей Сегодня, 07:59
          -9
          Цитата: Оби Ван Кеноби
          Вся промышленность в полном нокауте, ни своих легковых автомобилей, ни самолетов (по 2 шт. в год), ни кораблей. И т.д. Снаряды в КНДР покупаем, беспилотники в Иране. На войну гребут всех подряд и заключенных, и гастарбайтеров.

          Во первых революция и гражданская война в России обошлась около четырех миллионов убитых, порядка 10 миллионов умерших от голода, лишений и болезней.
          Во вторых снарядов и беспилотников много не бывает, Советский Союз тоже активно ленд лиз использовал.
          В третьих промышленность работает в условиях санкций.
          1. Энный
            Энный Сегодня, 08:54
            +1
            И каков процент этого ленд-лиза для СССР был? Даже по западным оценкам не выше 10, по нашим около 3. Основная часть шла в Англию!
        3. Nastia Makarova
          Nastia Makarova Сегодня, 08:19
          -1
          все кругом в говне мажете из за того что у вас голове одно говно
      4. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 07:54
        0
        Ну ваши же устроили революцию и разруху в 1991.
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 08:21
          +4
          Судя по минусам. Дело Ельцина живет и побеждает.
      5. Kwasar9000
        Kwasar9000 Сегодня, 08:31
        +4
        О какой победе Вы говорите? Работино сдали, под Купянском на самом деле никто не наступал (взята серая зона, а вранья...). Для того, чтобы перейти в наступление (хотя бы) нужен, как минимум перевес хоть в чём-то. Численность ВСУ сейчас (это данные ООН) более 2-х миллионов, а это в три раза больше, чем ВСЯ российская армия. Преимущества в артиллерии уже давно нет, да и с небом проблему скоро закроют. "Мы готовы к переговорам" - чья фраза?
      6. р_у_с_с_к_и_й
        р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 09:11
        +1
        Вагнер же не предлагал сместить президента, а чтобы ему дали ответы на неудобные вопросы. Но вместо того, чтобы решить проблему в зачатке, 'доблестные" Герасимов и Шойгу играли в молчанку, а как только запахло жареным, сразу утекли из штаба в Ростове в Москву)
        Мало того что они профнепригодны, да ещё и трусливые крысы
    2. Hanter
      Hanter Сегодня, 07:18
      -1
      Суровикин должен был лично участвовать в марше или направить туда воинские части, оголив фронт?
    3. Irokez
      Irokez Сегодня, 08:28
      -2
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      Глядишь и изменилось бы что-то к лучшему.

      Ага очередной эксперимент, выстрелив в воздух посмотреть не прилетит ли пуля точно на зад.
      Экспериментируйте у себя в хозяйстве нанимая эффективных менеджеров и Навального вызволяйте на пост управляющего, но только у себя.
      Глядишь и изменится что-то к лучшему (в голове).
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 07:04
    +20
    Главкома ВКС России Сергея Суровикина сняли с должности, как утверждается, "в связи с переходом" на другую работу. Пока никаких подробностей нет ни о "новой работе", ни о будущей должности генерала. Минобороны никак не комментирует появившуюся информацию, в военном ведомстве тишина.

    А разве строптивые были нужны когда то руководителям-непрофессионалам? Если подчиненный грамотнее начальника, то такому подчиненному нет дальнейшего продвижения!
    Общем все по Петру | .....
    Ну цитировать не буду, все и так знают про вид придурковатый!
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 07:50
      -6
      Цитата: ваш вср 66-67
      Если подчиненный грамотнее начальника, то такому подчиненному нет дальнейшего продвижения!

      А,кто определяет,что подчиненный грамотнее начальника ?
      Помнится,когда бывшего выпускника пехотного училища назначили Главкомом ВКС,здесь же на сайте,было много гневных комментариев.
      Какова мораль из всей этой истории :
      - каждый сверчок знай свой шесток.
      - жизнь продолжается.
  3. ИгорьПушкино
    ИгорьПушкино Сегодня, 07:10
    +14
    Ну не знаю,по мне так:хороший генерал.
    Быть ему следующим:министром обороны.
    1. zsdk
      zsdk Сегодня, 07:29
      +12
      Вот этого некоторые личность и боятся,
      1. Аркадий007
        Аркадий007 Сегодня, 09:22
        0
        Думаю снятие с должности главкома ВКС это правильное решение.
        Не лётчик он. Поставят там где он нужнее, на что учился и что умеет лучше.
        Герасимов и Шойгу себя уже изжили при любом раскладе истории.
        Шойгу даже в свою ЧВК набрать никого не может. Никто не верит ему, потому как в данном вопросе превыше всего должны быть интересы Отечества, а не личные амбиции.
        За Суровикиным общее руководство ВС, а ВВС, РВСН и ВМФ должны командовать специалисты лучше знающие тонкости этих направлений.
  4. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 07:24
    +3
    Знаем мы этот ваш источник. По его данным примерно та же судьба настигла Пескова - 3 недели уже никаких заявлений не делал.
  5. aibetmen
    aibetmen Сегодня, 07:24
    +15
    Благодаря фортификационным Сооружениям Суровикина которые нашумели на весь мир ВСУ и стачивается об монолит. Я думаю этот генерал один из лучших генералов РФ. Существенный вклад в СВО Суровикин уже сделал.
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 07:38
      +6
      И получил лучшую награду как повелось в России - тюрьму и отставку!
      1. AUL
        AUL Сегодня, 08:15
        +2
        Как обычно - наказание невиновных и награждение непричастных!
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 09:25
          0
          Цитата: Сид2014
          И получил лучшую награду как повелось в России - тюрьму и отставку!

          Цитата: AUL
          Как обычно - наказание невиновных и награждение непричастных!

          Не спешите "трубу шатать".
          Где вы прочитали про тюрьму и наказание?
          Освобождение от должности ещё не означает того, что в отношении Суровикина задействованы репрессивные инструменты. Ведь может статься и так, что отстранение от занимаемой должности связано с предстоящим повышением по служебной лестнице. winked
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 07:24
    +16
    этак шойгу скоро генералиссимуса получит
    в паралелльном мире же живем

    нельзя чтобы авторитет подчиненных был выше вышестоящих бездарей
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 07:26
    +12
    возможно благодаря шумихи он избежал судьбы известного генерала Р
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 07:36
      +4
      судьбы известного генерала Р

      Навряд ли. Похоже , что наверху Суровикину была выбрана роль "рабочей лошади" и "козла отпущения" одновременно.
  8. Митяша
    Митяша Сегодня, 07:36
    0
    афзалов на главкома? recourse кирдык ВКС. этот чел окончательно кончит все славные традиции, которые понемногу уничтожают.
    1. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 08:29
      0
      Цитата: Митяша
      афзалов на главкома?

      а летчика руководить ВВС когда-нибудь вообще запланируют поставить?
  9. Виктор Масюк
    Виктор Масюк Сегодня, 07:40
    +2
    Не после "марша справедливости", а после мятежа. Надо называть вещи своими именами.
    Что касается Суровикина, то такими генералами не разбрасываются, кроме того, речь шла об освобождении от должности главкома ВКС, а информации, что он освобожден от должности заместителя командующего СВО, не поступало. Ну и надо в любом случае дождаться официальной информации, а не руководствоваться источником ОБС...
  10. Million
    Million Сегодня, 07:41
    +6
    После этой новости,авторитет и рейтинг 2 друзей упал еще ниже.
  11. bravo77
    bravo77 Сегодня, 07:42
    +4
    Цитата: aibetmen
    Благодаря фортификационным Сооружениям Суровикина которые нашумели на весь мир ВСУ и стачивается об монолит. Я думаю этот генерал один из лучших генералов РФ. Существенный вклад в СВО Суровикин уже сделал.


    сегодня лучший уже только тот кто не желает угодить приятными докладами
    или своевременными победами на днюху или выступление

    а действует по военной науке
    ну а тот кто требует положенного или выше нормы по необходимости(оружия, снарядов, условий) - герой в лице фронтовиков и кандидат на отставку или перевод в глазах карьеристов.
    попов вон уже выступил
  12. Million
    Million Сегодня, 07:45
    +13
    С такими результатами скоро командовать СВО будут бабы-генералы из окружения Шойгу.
    Победа над Украиной ,а так же ее денацификация и демилитаризация,видимо,никому не была нужна.
  13. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:49
    -8
    У Пригожина ещё один отставной генерал появится в штате?А чего такого произошло- с его отставкой ,небо на землю не упало.Революции во время боевых действий нам не нужны.Как показывает "контрнаступ "фронт держится и без Суровикина.
  14. d4.fokin
    d4.fokin Сегодня, 07:55
    -9
    У командующего ВКС были ляпы, мы потеряли несколько самолётов на земле из за того, что они не были укрыты. Ангар самый дешёвый из профлиста сберёг бы наши самолёты. Виновен.
  15. егерь650
    егерь650 Сегодня, 07:57
    +1
    Короче, Пригожин с Уткиным его подставили, так получается?
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:59
    +1
    Источник сообщил об освобождении с занимаемой должности главкома ВКС РФ Сергея Суровикина, Минобороны пока не подтверждает
    . И что??? Да ничего, собственно... какая там возня идёт, какие решения принимает, не понятно.
  17. Zdravko
    Zdravko Сегодня, 08:02
    0
    Surovikin je zaslužio da bude smenjen. Суровикин заслуживал замены.
  18. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:03
    +4
    Цитата: tralflot1832
    У Пригожина ещё один отставной генерал появится в штате?А чего такого произошло- с его отставкой ,небо на землю не упало.Революции во время боевых действий нам не нужны.Как показывает "контрнаступ "фронт держится и без Суровикина.


    кто вам про "революции" в уши ссыт, те кого хотят сместить и началось без договорнячков
    вы это революцией называете - остановить тенденцию руководства сво неэффективными командующими?
    другое дело что там возможно все поголовно "эффективные" что будет выглядеть как революция.

    для примера историю вам в скудный багаж
    русско японская война ,
    царь в войну не умеет, верит докладам верных людей тоже не умеющих в войну
    чем всё закончилось - позором и революцией
    пмв - всё тоже самое , тот же позор и крах империи

    так вам как - жесткие перестановки сейчас или настоящую революцию потом с текущим "всё идет по плану/ мы еще даже не начинали"?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:38
      -1
      bravo 77 B этом вопросе надо не нервничать и свою панику на других не распространять.Но можете продолжать это ваше право
  19. Алексей Т.
    Алексей Т. Сегодня, 08:14
    -7
    Цитата: Оби Ван Кеноби
    Революция и разруха, как раз то что России не хватает для победы.

    А сейчас Россия прям цветет и пахнет!
    Вся промышленность в полном нокауте, ни своих легковых автомобилей, ни самолетов (по 2 шт. в год), ни кораблей. И т.д.
    Снаряды в КНДР покупаем, беспилотники в Иране. На войну гребут всех подряд и заключенных, и гастарбайтеров.
    Население вымирает 1 000 000 человек в год.
    А сколько миллионов человек от войны из России убежало? И это самое молодое и трудоспособное население.
    Вам этого мало? Это в голове у Вас разруха. Киселева меньше смотрите.

    СУГС, да? Россия сейчас в лучшем экономическом положении по крайней мере за десятилетия, а возможно, и в истории. Меньше слушайте своего зелю.
  20. Алексей Т.
    Алексей Т. Сегодня, 08:16
    +1
    Вернется Суровикин, не переживайте.
    1. 1 z1
      1 z1 Сегодня, 08:19
      +2
      Вернется Суровикин, не переживайте.

      Когда появится необходимость в непростых решениях? Не дай бог .
  21. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 08:19
    +1
    Ожидать какой-либо честности и объективности при принятии кадровых решений ожидать не приходится. Достаточно того что при проведении СВО из МО РФ в ЧВК "Вагнер" перешёл генерал-полковник Мезенцев и не только. Создаётся впечатление того что Шойгу метит в президенты РФ со всеми вытекающими предпосылками. Ждём официальных заявлений от МО РФ request
  22. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:33
    +8
    Цитата: Алексей Т.
    СУГС, да? Россия сейчас в лучшем экономическом положении по крайней мере за десятилетия, а возможно, и в истории. Меньше слушайте своего зелю.

    млин
    а ведь на днях одна станция одна жестко прилунилась
    а народ летает на лучших "за десятилетия а возможно, и в истории" Боингах.
    которые скоро нечем будет заменить.

    а самым технологичным процессом скоро станет переклеивание китайских шилдиков на российские
    1. Роман_
      Роман_ Сегодня, 08:59
      -1
      А чем Вам автомобиль "Москвич 3" не угодил, шильдик не покрашен в патриотические бело/голубые/красные цвета. Станция лежала на складе с 15 года, цена списания - это снятие с кормушки. Поэтому утилизировали на Луне - нету тела, воруем дальше.
  23. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 08:51
    +1
    Задрала эта странная чехарда. То "герой" то "снят с должности". Это уже второе лицо высшего командования за последнее время. В чем в чем, а в неумении воевать Суровикина обвинить нельзя..
  24. BAI
    BAI Сегодня, 08:55
    +1
    Пока будут назначать по принципу личной преданности, а не по способностям - ничего хорошего не будет. Причины "марша" Оркестра не устранены, ситуацию замяли. И она может повториться вновь, в более масштабном виде.
  25. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 08:59
    0
    Мнение сугубо личное , без претензий так сказать. В свете последующих событий после "марша"
    Причины "марша" Оркестра
    кажутся совсем не теми , что декларировались