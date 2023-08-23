Источник сообщил об освобождении с занимаемой должности главкома ВКС РФ Сергея Суровикина, Минобороны пока не подтверждает

Генерал армии Сергей Суровикин освобожден от занимаемой должности и находится в распоряжении Минобороны. Об этом сообщают сразу несколько российских изданий со ссылкой на собственные источники, близкие к военному ведомству.Главкома ВКС России Сергея Суровикина сняли с должности, как утверждается, "в связи с переходом" на другую работу. Пока никаких подробностей нет ни о "новой работе", ни о будущей должности генерала. Минобороны никак не комментирует появившуюся информацию, в военном ведомстве тишина. По данным источников, в настоящее время Суровикин находится в краткосрочном отпуске.Зато известно, что на пост главкома ВКС вместо Суровикина будет назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов, на данный момент он временно исполняющий обязанности. Афзалов уже был ВРИО, когда Суровикин был назначен командующим группировкой российской армии в СВО.Сергей Суровикин пропал из поля зрения прессы после "марша справедливости" ЧВК "Вагнер" во главе с Пригожиным. Многие связали два этих факта, поскольку генерал активно сотрудничал с Оркестром и даже был назначен официальным представителем Минобороны для сотрудничества с ЧВК. Также заявлялось, что Суровикин якобы знал о готовящемся "мятеже" Пригожина и поддержал возможное снятие с должностей высшего руководства российской армии. В ответ сняли его. Отметим, что это не официальная версия, а информация от источников и предположения. Как все было на самом деле, мы вряд ли узнаем.На официальном сайте Минобороны генерал Суровикин пока значится как командующий ВКС РФ, изменений не внесено. Напомним, что на должность главкома ВКС генерала назначили в 2017 году, до этого он четыре года командовал Восточным военным округом. В 2021 году присвоено звание "генерал армии", Герой России.