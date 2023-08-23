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Председатель КНР и президент ЮАР: Важно консолидировать усилия для начала переговоров между Москвой и Киевом

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Председатель КНР и президент ЮАР: Важно консолидировать усилия для начала переговоров между Москвой и Киевом

Находящийся с визитом в Йоханнесбурге на саммите БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию с украинским вооружённым конфликтом. По словам китайского лидера, этот конфликт давно вышел за рамки локального и уже влияет на весь мир, включая экономические процессы.

Си Цзиньпин заявил о том, что у этого конфликта нет решения без начала полноформатного переговорного процесса. В связи с этим он сделал отсылку к инициативе ряда африканских стран, включая хозяйку саммита – ЮАР.

Си Цзиньпин:

Китай поддерживает мирную инициативу, высказанную странами Африки. Посреднические усилия африканской делегации, побывавшей в Киеве и Москве, - важная часть выхода на путь диалога и предметных переговоров.

Председатель КНР добавил, что официальный Пекин и в дальнейшем будет способствовать переговорному процессу.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в свою очередь отметил, что крайне важно консолидировать усилия с тем, чтобы Москва и Киев начали ведение переговоров о прекращении огня. По его словам, «мир нужен уже сейчас, и прекращение огня без предварительных условий – лучшее, чего можно было бы сейчас ожидать от конфликта на Украине».

Рамафоса после переговоров с председателем КНР вручил ему высокую госнаграду – орден ЮАР. Это высшая награда Южно-Африканской Республики для иностранных граждан.
Использованы фотографии:
сайт главы Китая
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15 комментариев
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  1. Anarchist
    Anarchist Сегодня, 07:16
    +3
    Си Цзиньпин заявил о том, что у этого конфликта нет решения без начала полноформатного переговорного процесса.
    Есть только одно решение - добиться всех целей СВО! Иначе это будет просто заморозка конфликта... Хотя добиться целей СВО, чисто теоретически, можно и путём переговоров. Но не в этом случае, когда решения принимаются далеко от Киева.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:59
      0
      Цитата: Anarchist
      Си Цзиньпин заявил о том, что у этого конфликта нет решения без начала полноформатного переговорного процесса.
      Есть только одно решение - добиться всех целей СВО! Иначе это будет просто заморозка конфликта... Хотя добиться целей СВО, чисто теоретически, можно и путём переговоров. Но не в этом случае, когда решения принимаются далеко от Киева.

      Мир нужен уже сейчас?
      Почему бы Си Цзинь Пину не помириться с Тайванем? Чего им делить? wink
      Нужен не мир. Нужна безоговорочная капитуляция нацистской Украины.
  2. ZAV69
    ZAV69 Сегодня, 07:31
    0
    Ну ясен пнь, господа теряют прибыль. Вот и разговор про полноформатные переговоры.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:34
    +1
    Председатель КНР добавил, что официальный Пекин и в дальнейшем будет способствовать переговорному процессу.

    Товарищ Сталин не допускал никаких переговоров с Гитлером, война закончилась штурмом Берлина, но Германия осталась и через 70 лет, опять в ней зреет реваншизм и идеи национал-социализма. Тоже самое будет с Украиной, только не через 70 лет, а намного раньше.
  4. bravo77
    bravo77 Сегодня, 07:35
    -3
    Я так пониманию отсутствие геополитика на форуме
    это неоспоримое признание его побед на международной арене
    и необычайно высокого авторитета страны в мире

    вначале спортсмены с белыми флагами потом глава государства с ордером на арест, самое главное боящийся его последствий и очевидной беспомощностью ранее великой державы.
    от оно что значит встать с колен.

    а ведь Брикс по сути был детищем гаранта
    в которое он влил огромное количество народного бабла
    и своего свободного времени, которого действительного было много(ну не народным хозяйством же заниматься - это на саммитах много костюмов, галстуков, софитов и камер)

    и тут любимую игрушку отнимают
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 07:46
      0
      Как резко контрастируют два человека: один отсутствует на всех форумах, но к его словам всё прислушиваются, цитируют, анализируют и они, самое главное влияют.

      И другой: он участвует везде, где может, старается пролезть всюду, даже на Оскар и футбольный матч. Пытается говорить много громких слов, но всем наплевать и на него и на то, что он говорит...

      Удивительное дело
  5. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 07:48
    +1
    Придуриваются что ли? Достижение мира возможно только в случае прямых переговоров России и США. США готовы обсуждать условия мира?
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:03
      0
      Цитата: Roma-1977
      Придуриваются что ли? Достижение мира возможно только в случае прямых переговоров России и США. США готовы обсуждать условия мира?

      США не является участником конфликта, так, немного денег подкинули Украине и металлолома с баз хранения и не более того. Так что США вряд-ли снизойдёт до прямых переговоров с Россией.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:51
    0
    Председатель КНР и президент ЮАР: Важно консолидировать усилия для начала переговоров между Москвой и Киевом
    . Остаётся только гадать, это они Политес разводят или... а вот об ИЛИ, как то говорить сложно, да и не хочется, от определения СОВСЕМ.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:56
    +2
    «мир нужен уже сейчас, и прекращение огня без предварительных условий – лучшее, чего можно было бы сейчас ожидать от конфликта на Украине».
    А гарантировать прекращение огня без предварительных условий с украинской стороны будет ЮАР? Были уже два "великих гаранта" соблюдения "минских соглашений" - Франция и Германия, которые просто дали время ВСУ очухаться, довооружиться и при этом ежедневно обвиняли Россию в каких-то нарушениях. Ох уж эти "лавры миротворца" спать спокойно не дают отдельным политикам, так хочется на себя примерить.
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:01
    0
    Так мы тоже согласны на переговоры,но пока нет реальных мирных предложений ни от кого- капитуляция запада на Украине!" Добровольная" мобилизация уже и под дулом пистолета на Украине идёт вовсю.Решили задавить количеством.
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 08:03
    +1
    Пекину лучше бы с уйгурами договориться а не лезть не в чужой конфликт.
    Рамафоса скользкий тип... чего ж свое правительство не угомонил по поводу ареста МУС Путина.
    Вообщем хотят стать миротворцами за наш счет.
  10. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:13
    0
    важно консолидировать усилия с тем, чтобы Москва и Киев начали ведение переговоров о прекращении огня.

    Давно пора в переговорном процессе перейти от заявлений к делу.
    Переговоры следует вести в Ростове между Президентом РФ В.В.Путиным и Президентом Украины в изгнании В.Ф.Януковичем и лидером ведущей партии Украины В.В.Медведчуком об условиях капитуляции нынешнего киевского режима, создании международного трибунала над военными преступниками из юристов стран БРИКС, границах нового государства "Западнорусь " в границах Львовской,Луцкой, Ровенской, Иванофранковской и Черновицкой областей (подлежит уточнению на переговорах) и контрибуции в размере трехкратной суммы, потраченной РФ на СВО. good
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 08:44
    0
    Что за странная тупорогость? Похоже нам надо консолидировать усилия для объяснения непонятливым партнерам причин сложившейся на Украине ситуации.
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 08:54
    0
    БРИКС, который был создан, от самой идеи до непосредственного участии России, потихонечку отчаливает от нас?
    Если я правильно понимаю ситуацию, и экономическим, и политическим центром БРИКС де-факто стал Китай. Собственная валюта БРИКС (в рамках де-долларизации), про которую было столько разговоров, или вообще не будет создана, или ею станет юань,
    Зачем нам такой БРИКС?