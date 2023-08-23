Председатель КНР и президент ЮАР: Важно консолидировать усилия для начала переговоров между Москвой и Киевом

Китай поддерживает мирную инициативу, высказанную странами Африки. Посреднические усилия африканской делегации, побывавшей в Киеве и Москве, - важная часть выхода на путь диалога и предметных переговоров.

Находящийся с визитом в Йоханнесбурге на саммите БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию с украинским вооружённым конфликтом. По словам китайского лидера, этот конфликт давно вышел за рамки локального и уже влияет на весь мир, включая экономические процессы.Си Цзиньпин заявил о том, что у этого конфликта нет решения без начала полноформатного переговорного процесса. В связи с этим он сделал отсылку к инициативе ряда африканских стран, включая хозяйку саммита – ЮАР.Си Цзиньпин:Председатель КНР добавил, что официальный Пекин и в дальнейшем будет способствовать переговорному процессу.Президент ЮАР Сирил Рамафоса в свою очередь отметил, что крайне важно консолидировать усилия с тем, чтобы Москва и Киев начали ведение переговоров о прекращении огня. По его словам, «мир нужен уже сейчас, и прекращение огня без предварительных условий – лучшее, чего можно было бы сейчас ожидать от конфликта на Украине».Рамафоса после переговоров с председателем КНР вручил ему высокую госнаграду – орден ЮАР. Это высшая награда Южно-Африканской Республики для иностранных граждан.