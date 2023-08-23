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Российские военные в зоне СВО начали получать заводские боеприпасы для применения с беспилотников

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Российские военные в зоне СВО начали получать заводские боеприпасы для применения с беспилотников

Российские военные в зоне СВО начали получать заводские боеприпасы для сброса с коптеров, объемы поставок пока не сильно велики, но начало уже положено. Об этом сообщают сами бойцы на передовой.


Российская промышленность наладила производство адаптированных под сброс с коммерческих дронов боеприпасов, в настоящее время они поступают в зону СВО. Как заявляют сами бойцы, это позволяет сэкономить много времени, не отвлекаясь на адаптацию зарядов ВОГ или ручных гранат в полевых условиях. Пока новые боеприпасы только появились, но бойцы надеются, что их количество возрастет, как и разнообразие.

Начали приходит на фронт уже заводские боеприпасы. Начинаем потихоньку осваивать их и с ними работать. Надеемся, будет больше боеприпасов, больше разновидностей боеприпасов. Нужны и кумулятивные боеприпасы обязательно. Также занимаемся разработкой своего боеприпаса осколочного, фугасного. Делаем, сбрасываем - все работает

- приводит РИА Новости слова оператора БПЛА с позывным "Змей".

Как пояснил боец, применяемые в СВО гражданские дроны позволяют применять боеприпасы от подствольного гранатомета, т.е. ВОГи, а также ручные гранаты. На ВОГи ставится специальный хвостовик, позволяющий стабилизировать полет заряда, ручные гранаты, как правило, доработки не требуют, с ним все проще.

Ранее сообщалось, что ряд волонтерских организаций в инициативном порядке начал производство хвостовиков и другого оборудования, позволяющего адаптировать обычные боеприпасы под применение с беспилотников. Потом к ним присоединились небольшие компании, поставившие выпуск тех же хвостовиков на поток.
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17 комментариев
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  1. Normann
    Normann Сегодня, 07:36
    -4
    А заранее нельзя было наладить их выпуск, все как всегда, на авось...
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 07:52
      0
      Цитата: Normann
      А заранее нельзя было наладить их выпуск, все как всегда, на авось...

      До СВО делали ставку на крупные механизированные формации. С таким способом боевых действий мелкие беспилотники с гранатами нужны как собаке пятая нога. Противник же несколько лет вел бои малыми силами со статичным фронтом. Опыта применения БПЛА хоть отбавляй. Осталось просто масштабировать.
    2. сайгон
      сайгон Сегодня, 08:14
      +3
      Нет нельзя , причины просты сначала до генералов надо донести что есть дроны и с них можно скидывать разные боеприпасы на врага ( а генералу трудно что ни есть доказать ибо он ГЕНРАЛ и умный )потом надо разработать припас , утвердить словом можно почитать о внедрении взрывчатки Ледина во время ВОВ .
      Прочессссс именно с кучей с и он не быстр. К томуже стоит учитывать у нас скапитализм во всей своей мерзотности.
    3. Aken
      Aken Сегодня, 08:26
      0
      Заранее нельзя. Могло и не потребоваться.
      А вот прошлой весной нанять тысчонку-другую ИП, и они бы потребное количество корпусов в гаражах наточили. Дальше только ВВ снаряжай.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:39
    +2
    Это замечательно что производство отреагировало и начался выпуск. Начало - положено.
    Дай Бог чтобы их хватало. А то всё самопал до самопал....
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 07:46
      0
      Цитата: Nexcom
      А то всё самопал до самопал....

      Так и это полукустарщина.

      Как бы после таких публикаций волна мелких терактов не покатилась.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:27
        +1
        Как бы после таких публикаций волна мелких терактов не покатилась.

        Вы отстали от жизни.
        К волне мелких терактов уже год как добавлена волна крупных и сверхкрупных.
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:54
      +1
      Цитата: Nexcom
      А то всё самопал до самопал....

      Ну во первых , на Украине волонтёрские организации с помощью 3D-"принтеров" массово "штампуют" корпуса авиабомб для дронов ...получается вполне абгемахт ! Говорят,что не хуже заводских ! Кстати, этому примеру последовали ряд волонтёрских организаций в России...причём используя "позаимствованное" у укров программное обеспечение(ПО) для 3D-"принтеров" ! Остаётся заложить взрывчатку ,поражающие элементы,взрыватель и ...ву-аля !Да,это не "готовые изделия" ;а "полуготовые"...но всё же лучше ,чем разбирать МОН-50 ,из пластида лепить "колбасину",втыкать в неё ролики,волан и обматывать всё это скотчем !Кстати, я не догоняю ,почему приходится приспосабливать для сбрасывания ВОГи ! Есть же на вооружении гранатомёт РГС-50,а в боекомплекте имеются осколочные и кумулятивные оперенные 50-мм гранаты ! А вообще-то , в ВСУ придумано немало "самопальных" ,,ноу-хау,, до которых не додумалась военная промышленность ! Это и минирование с "квадриков" минами ТМ-62,и самодельными противопехотными термобарическими минами на "базе" гранатомётных выстрелов...и прочее,прочее !
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 09:15
        0
        Цитата: Nikolaevich I
        Цитата: Nexcom
        А то всё самопал до самопал....

        Ну во первых , на Украине волонтёрские организации с помощью 3D-"принтеров" массово "штампуют" корпуса авиабомб для дронов ...получается вполне абгемахт ! Говорят,что не хуже заводских ! Кстати, этому примеру последовали ряд волонтёрских организаций в России...причём используя "позаимствованное" у укров программное обеспечение(ПО) для 3D-"принтеров" ! Остаётся заложить взрывчатку ,поражающие элементы,взрыватель и ...ву-аля !Да,это не "готовые изделия" ;а "полуготовые"...но всё же лучше ,чем разбирать МОН-50 ,из пластида лепить "колбасину",втыкать в неё ролики,волан и обматывать всё это скотчем !Кстати, я не догоняю ,почему приходится приспосабливать для сбрасывания ВОГи ! Есть же на вооружении гранатомёт РГС-50,а в боекомплекте имеются осколочные и кумулятивные оперенные 50-мм гранаты ! А вообще-то , в ВСУ придумано немало "самопальных" ,,ноу-хау,, до которых не додумалась военная промышленность ! Это и минирование с "квадриков" минами ТМ-62,и самодельными противопехотными термобарическими минами на "базе" гранатомётных выстрелов...и прочее,прочее !

        А можно ли поподробнее про минирование с квадрокоптера противотанковыми минами? В сети подобных видео не видел. Оч интересно. Заранее благодарен.
      2. cpls22
        cpls22 Сегодня, 09:17
        0
        почему приходится приспосабливать для сбрасывания ВОГи

        М.б. потому, что они ставятся на боевой взвод в результате перегрузки , сопутствующей выстрелу.
        А с дрона они просто тихонько отцепляются..
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 07:46
    0
    ***
    — «Теория без практики мертва, практика без теории слепа» ...
    (Александр Васильевич Суворов)
    ***
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:49
    0
    Российские военные в зоне СВО начали получать заводские боеприпасы для применения с беспилотников
    . Всё надо делать самим при этом, давно пора было переводить промышленность, страну и вообще все, на военные рельсы!!!
    Можно не проиграть но и не победить, а в нашем варианте это совсем не айс!!!
    1. Aken
      Aken Сегодня, 08:28
      0
      На военные рельсы для начала надо перевести Арбатский военный округ.
  5. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 07:56
    +2

    Как воздух нужен боеприпас воздушного подрыва. От гранат толку мало на любом рельефе
    1. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 08:21
      +1
      Цитата: тлауикол
      Как воздух нужен боеприпас воздушного подрыва. От гранат толку мало на любом рельефе

      Дык,есть и такие ! Приспосабливают мины МОН-50/100...
    2. Escariot
      Escariot Сегодня, 08:32
      +1
      Цитата: тлауикол

      Как воздух нужен боеприпас воздушного подрыва. От гранат толку мало на любом рельефе

      На фото (извините за поганое качество) поражение катера с помощью подрыва направленной противопехотной мины.
  6. dnepropetrovsk
    dnepropetrovsk Сегодня, 08:50
    -1
    Мне не показалось, что опять этим занимаются волонтёры и не равнодушные? А минобороны по прежнему не заказывает ни небольших дронов ни боеприпасов к ним. Нужды в них в ротах и взводах минобороны не видит! Печально!!!