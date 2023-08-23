Российские военные в зоне СВО начали получать заводские боеприпасы для применения с беспилотников

Начали приходит на фронт уже заводские боеприпасы. Начинаем потихоньку осваивать их и с ними работать. Надеемся, будет больше боеприпасов, больше разновидностей боеприпасов. Нужны и кумулятивные боеприпасы обязательно. Также занимаемся разработкой своего боеприпаса осколочного, фугасного. Делаем, сбрасываем - все работает

Российские военные в зоне СВО начали получать заводские боеприпасы для сброса с коптеров, объемы поставок пока не сильно велики, но начало уже положено. Об этом сообщают сами бойцы на передовой.Российская промышленность наладила производство адаптированных под сброс с коммерческих дронов боеприпасов, в настоящее время они поступают в зону СВО. Как заявляют сами бойцы, это позволяет сэкономить много времени, не отвлекаясь на адаптацию зарядов ВОГ или ручных гранат в полевых условиях. Пока новые боеприпасы только появились, но бойцы надеются, что их количество возрастет, как и разнообразие.- приводит РИА Новости слова оператора БПЛА с позывным "Змей".Как пояснил боец, применяемые в СВО гражданские дроны позволяют применять боеприпасы от подствольного гранатомета, т.е. ВОГи, а также ручные гранаты. На ВОГи ставится специальный хвостовик, позволяющий стабилизировать полет заряда, ручные гранаты, как правило, доработки не требуют, с ним все проще.Ранее сообщалось, что ряд волонтерских организаций в инициативном порядке начал производство хвостовиков и другого оборудования, позволяющего адаптировать обычные боеприпасы под применение с беспилотников . Потом к ним присоединились небольшие компании, поставившие выпуск тех же хвостовиков на поток.