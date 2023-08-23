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Немецкая пресса: Запад сбит с толку стратегией украинского контрнаступления

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Немецкая пресса: Запад сбит с толку стратегией украинского контрнаступления

В немецкой прессе чередой идут публикации о том, что происходит на фронтах украинского контрнаступления. В издании Heutigen Nachrichten вышла статья, где говорится, что «Запад сбит с толку стратегией украинского контрнаступа».

Из статьи:

Американские и британские официальные лица считают, что контрнаступление ВСУ идёт плохо, потому что Киев не придерживается предложенной ему тактики и стратегии и дробит свои силы. Контрнаступление ВСУ затруднено, так как некоторые из лучших войск Украины сражаются не на тех местах, где планировалось изначально.

Странный вариант причинно-следственных связей. Может быть, именно вследствие того, что украинского контрнаступление затруднено, генералитету ВСУ и приходится осуществлять переброску элитных своих подразделений на те участки, где изначально ставились совсем другие задачи?

Из статьи:

Власти в Киеве говорят, что нацелены на сохранение своих крупных сил. Но они уже потеряли не менее 45 тысяч человек, по данным российского Минобороны. В Киеве утверждают, что и меньшие силы могли бы сковать действия русских в обороне. Но все эти заявления сбивают с толку американских и британских чиновников.

В немецкой прессе обсуждается соотношение понесённых ВСУ потерь с площадями отвоёванных территорий. И в результате обсуждения немецкие авторы приходят к выводу о том, что выгоду для Украины в этом плане сложно назвать стратегической.
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28 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:54
    +5
    А запад даже представить не может,что ВСУ просто не дали провести концетрированый удар на юг.У них в понятиях ,что только запад может наступать в летнюю компанию .Не всё так просто оказывается.Себя пусть винят,если натовцы командуют это не гарантия 100% успеха.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:03
      +3
      Давайте выражать оптимизм сдержанно, ВСУ сконцентрировались на ударе и выходе на взятие под огневой контроль трассы Мариуполь-Мелитополь, а это серьезно, есть попытка отрезать ВС России от сухопутного коридора, а там видимо получат дальнобойные ракеты и усилят обстрелы Крымского моста.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 08:20
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Себя пусть винят,если натовцы командуют это не гарантия 100% успеха.

      Вот тут то Запад, как раз то и себя оправдывает, а ВСУ обвиняет. Когда б/укры за два месяца не продвинулись ни на шаг, запад вложивший в войну огромные средства, понял что он вместе с б/украми обхезался. Но он быстро переобулись и всю вину возложили на украинскую сторону, на клоуна Зелю, на Залужного и его генералов. После Афгана морда в грязи, а тут еще и Б/укра, вся морда в грязи, отмываться нужно, народ запада не поймет куда делись сотни лярдов баксов и евро.
      Почему Зеля, сейчас по Европам мотается в такое сложное время ?
      Да потому что бежит из Киева, что бы свои не грохнули. Пока это у него получается.
      1. Aken
        Aken Сегодня, 08:30
        +2
        Да потому что бежит из Киева, что бы свои не грохнули.

        Логично. Спит спокойно только за границей.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 09:05
          0
          Цитата: Aken
          Спит спокойно только за границей.

          Скажем проще - спокойно спит в чужой постели.
    3. qqqq
      qqqq Сегодня, 08:32
      0
      Цитата: tralflot1832
      А запад даже представить не может,что ВСУ просто не дали провести концетрированый удар на юг.

      Тут не согласен. Если смотреть на то, что нам показывают ,то лично я вижу удары малыми группами, не больше роты. Как такового концентрированного удара уровня дивизия, армия не вижу ни у них ни у нас. Поэтому в чём то на Западе правы, концентрированного удара не было от слова совсем. Ну а почему, тут можно строить разные версии.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 08:57
        +2
        Моя версия: Не знаю каким образом мы не дали подавить нашу дальнобойную артиллерию ,которая находится далеко за линией ЛБС.Вторая половина СВО показывает что наступление силами хотя бы дивизии может не принести желаемый результат.Точность артиллерийских ударов с обоих сторон возросла многократно.Из этого тупика нам надо как то выходить.Опять упёрлись в проблему ,как при СССР.Но тогда она решалась сразу ТЯО.А сечас этого делать нельзя во первых и во вторых НАТО невелирует ТЯО рассредоточением сил.
        1. Fisherman
          Fisherman Сегодня, 09:18
          +1
          частично согласен с вами. Однако тупика нет никакого, все всё знали, весь расклад сил известен, попёрли НАТОвцы на самую сильную, плотно заминированную многослойную линию обороны, прекрасно зная что у нас огромные резервы стоят и готовятся, прекрасно понимали что угрохают всю укрорать, что там нет укроофицеров и командуют уже наёмные из НАТО....просто план по сжиганию наших сил дал сбой - мы не купились и не попёрли в контрнаступ на ещё дышащую укроармию. Так что полтора миллиона наших бойцов конечно пойдут...но когда будет наименее опасно...не удалось нас выманить под их арту и ракеты, идёт вышибание ПВО украины, Запад не может так быстро восполнить сложные артсистемы и ПВО, поэтому надлом количество/качество и будет сигналом к нашему наступлению. Уже в Одесской области и других частях украины небо практически незащищено, наша авиация на нужном направлении будет основным ударным средством поражения дальних от фронта частей и резервов, туда и пойдёт наша Армия. Любое направление, где мы сможем снести укропов и развить наступление - пойдёт как начало вала распадения укроармии.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 09:31
            0
            Fishermen.Cогласен.Сейчас чётко прослеживается - выбивание ПВО ВСУ повсеместно.Результативность наших ударов авиацией ,ракетами всех типов ,ударными БПЛА выросла кратно.Может это и есть рецепт что доктор прописал? hi
        2. qqqq
          qqqq Сегодня, 09:25
          0
          Цитата: tralflot1832
          Из этого тупика нам надо как то выходить.

          С тупиком согласен. По поводу артиллерии, то и мы не смогли подавить. А наступление при не подавленной артиллерии, обречено , как минимум, на огромные потери. Но опять таки, это не отменяет того, что никто по классике (армиями на узком участке) не наступал. По моему мнению, проблему могут решить тысячи ударных дронов ,концентрируемых на участке прорыва. Только ударных, а не камикадзе. В первую очередь выносят ПВО, те которые останутся, долбят арту, ну а дальше уже классика.
  2. Normann
    Normann Сегодня, 07:55
    +3
    Кто-то верит в победу Украины? Каким таким образом она может победить?
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:18
      0
      Всегда есть шансы на договорняк, который спасёт Украину. По некоторым сведениям, 60% росийских миллиардеров настроены именно на договорняк. Это много.
    2. qqqq
      qqqq Сегодня, 08:38
      -1
      Цитата: Normann
      Кто-то верит в победу Украины? Каким таким образом она может победить?

      Тут в том, что понимать под победой. Украина сейчас полностью на содержании, поэтому там не нужно большое количество мужского населения держать в промышленности, можно мобилизовать чуть ли не всех поголовно. Там не считаются с потерями, заваливая нас мясом. Для нас потери всё же достаточно болезненны. В общем может сложиться ситуация, что разгромить мы то сможем, но с неприемлемыми потерями, да и поднимать убитые территории накладно, а если по примеру Мариуполя, то и вовсе не подъемно. Посему быть договорняку.
    3. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: Normann
      Кто-то верит в победу Украины?

      Байден, Шольц Макрон.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:55
    +2
    Американские и британские официальные лица считают, что контрнаступление ВСУ идёт плохо, потому что Киев не придерживается предложенной ему тактики и стратегии и дробит свои силы. Контрнаступление ВСУ затруднено, так как некоторые из лучших войск Украины сражаются не на тех местах, где планировалось изначально.
    . Ну да из далёких штабов оно видней, чего и как надо делать...
    Так же, в далёких штабах, аналитических центрах и прочих центрах, видней, чего им надо дать, чему их надо учить и прочее подобное... wink
  4. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 08:00
    -7
    Зря запад переживает, пока в генеральном сражении укры явно доминируют, если не предпринимать контратак скоро до сухопутного коридора будут паладинами спокойно набивать, (наши в городах оборону не держат, поэтому отходить будут за Токмак), что фактически будет означать выполнение задач. Дай бог дожди пойдут.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 08:25
      +6
      Доминируют, конечно. Уже под Харьковом потеряли больше, чем приобрели на Запорожье.

      Наши, конечно же не держат оборону в населённых пунктах, поэтому ВСУ до сих пор не могут взять Клещеевку, вернуть Артёмовск, да и с каждым населённым пунктом на Запорожье как-то некрасиво получается...

      А ВСУ уже подошли к Токмаку, кстати?

      И как у вас уже задачи поменялись. Токмак... А это уже границы 1991 года или ещё нет? В Токмаке можно покормить крымских рыбок?

      В общем, как и предполагалось, цель у вас будет там, куда попадёт стрела, а не там, куда стреляли.

      Как говорил ваш министр обороны. Когда наступление будет, все всё увидят... Все всё увидели
    2. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:31
      0
      Токмак, например, подготовлен к круговой обороне. Есть населённые пункты, которые можно разменивать на время и ресурсы, но Токмак - не тот случай. Его оборона имеет принципиальное значение.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:01
    +4
    Да ладно вам, слушайте селивана, он уже рассказал, что полосатые и куев знали об обороне России все еще до контрнаступа, и планы были правильные, но что-то пошло не так. Вот в этом, что-то пошло не так, и кроется весь корень зла. Авось встречается только у русских, для остальных - что-то пошло не так.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:18
    +3
    «Запад сбит с толку стратегией украинского контрнаступа».
    Странно. А кто изначально планировал этот "контрнаступ", разве не военные советники НАТО? А кто обучал в/сл ВСУ, разве не инструкторы НАТО? А кто снабжал своей техникой и оружием, разве на страны - члены НАТО? Если уже сейчас идут попытки переложить всю вину на исполнителя, то что будет потом когда положение ВСУ станет еще хуже?
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 08:21
    +1
    Запад сбит с толку стратегией украинского контрнаступа

    В этом предложении есть одно лишнее слово, и слово это - стратегия. Это слово можно заменить многими в диапазоне от идиотизма до шизофрении, так как стратегия это не тупое исполнение РЕКОМЕНДАЦИЙ разных и никак не связанных между собой западных функционеров, а объективный анализ ситуации, трезвый расчёт на основании полученных данный и принятие ответственного решения, после чего неукоснительное соблюдение действий, предписанных этим решением. Все эти четыре компонента стратегии просто недоступны сквашенным кокаином и метадоном мозгам высшего военного и политического руководства украины. Так чему удивляться? Разве что тому, что запад (от слова западло) УДИВЛЯЕТСЯ.
  8. larsikkot
    larsikkot Сегодня, 08:26
    0
    про площади отвоеванные украиной расскажите по подробней-а то у нас в новостях тока отбитые опорнники всу и отбитые вражеские атаки в основном мелькают..
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 08:33
      +1
      Около 200 квадратных километров занято ВСУ с начала лета в разных местах ЛБС. Суммарно, пятачок 15Х15 км, если грубо считать.
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 08:28
    0
    В немецкой прессе чередой идут публикации о том, что происходит на фронтах украинского контрнаступления.

    Спровоцировав гражданскую по сути своей войну, подогревая и эскалируя конфликт, не имея возможности для прямой и неприкрытой интервенции, эти мерзкие люди пытаются понять "что происходит на фронтах".
    Дело в том, что уже никто и ничего не понимает вообще. А от того, что происходит- наворачиваются слезы и скрипят зубы. И взирая на ретроспективу войн в прошлом столетии, просто на просто страшно предполагать, чем все закончиться.
  10. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 08:39
    0
    Контрнаступление ВСУ затруднено, так как некоторые из лучших войск Украины сражаются не на тех местах, где планировалось изначально.

    Они не только не на тех местах сражаются, они вообще сражаются не с теми с кем надо. Вообще наоборот...
  11. Yakut
    Yakut Сегодня, 08:55
    +1
    А че нормальное предложение. Сконцентрировать тысяч 100-200 народу и шоблу техники на узком участке, получить по этой массе кучу ударов ФАБами и всем прочим, и остатками на пулеметы. И нечего растягивать весь этот бардак на три месяца.
  12. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:57
    0
    То есть больше не получается скрывать от хозяев денег факт, что наступления давно нет, есть только его имитация) Это ужасно. Потому что раз наступление закончено, то надо подводить его итоги. Разбираться, кто что сделал и чего этим достиг. Кошмар!)) Это приведет к падению карьер и судебному преследованию большого числа западных военных и разного рода аналитиков. А со стороны Киева - многих там американские килеры из американских спецслужб просто казнят. И у большинства отберут наворованное.
    Конечно, есть шанс, что лобби "контрнаступа" удастся погасить основной скандал. Все таки в нем замешаны почти все американские власти, начиная от Байдена. Плюс милые британцы, активно шуровавшие дрова в костре. Очень много людей на очень важных постах должны быть жестоко наказаны.
    Фактически, умирающие прямо сейчас украины воюют за великую цель - дать ворам и дуракам побольше времени на подчистку следов и увод краденого понадежнее. Святое дело! Стоит за это свою жизнь положить...
  13. Илия
    Илия Сегодня, 09:03
    0
    Американские и британские официальные лица считают, что контрнаступление ВСУ идёт плохо, потому что Киев не придерживается предложенной ему тактики и стратегии и дробит свои силы.
    и пошло, и поехало. Сваливают друг на друга. Но кажется мне, что крайний будет наркоман зе.