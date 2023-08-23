ОАК получила новый госзаказ на производство дополнительных боевых самолётов для формируемых военных округов

По ГОЗу мы получаем дополнительный заказ, вы же знаете о планах создания новых военных округов, формирования новых частей, у них будет в том числе авиационная составляющая. К изначальным планам добавляются новые задачи

Российские ВКС получат дополнительные боевые самолеты, Объединенная авиастроительная корпорация получила новый заказ на производство истребителей и бомбардировщиков для новых военных округов. Об этом заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.Создание Московского и Ленинградского военных округов потребует и дополнительной военной техники, часть из которой будет передана вместе с боевыми частями, а часть нужно будет произвести, так как планируется формирование новых частей и соединений. Касается это и боевой авиации . Как пояснили в ОАК, корпорация уже получила дополнительный государственный заказ на боевые самолеты.- приводит РИА Новости слова главы ОАК.Возможности корпорации позволяют наладить выпуск дополнительной боевой авиации, на сегодняшний день ОАК сумела значительно нарастить выпуск истребителей и фронтовых бомбардировщиков. По словам представителей ОАК, выпуск некоторых типов самолетов вырос кратно.Как ране сообщалось, Минобороны приняло решение в этом году сформировать два новых военных округа, 2 армии, один корпус и 31 соединение. В основном новые формирования появятся на западном направлении, поскольку НАТО уже вплотную подошла к нашим границам, учитывая вступление в альянс Финляндии, а также Швеции.Московский и Ленинградский (Петербургский и Петроградский) военные округа были созданы в 1864 году и просуществовали до 2010-го, когда были расформированы в рамках военной реформы. На сегодняшний день в составе Минобороны имеется пять военных округов: Западный, Восточный, Центральный и Южный, а также Северный флот.