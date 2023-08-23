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ОАК получила новый госзаказ на производство дополнительных боевых самолётов для формируемых военных округов

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ОАК получила новый госзаказ на производство дополнительных боевых самолётов для формируемых военных округов

Российские ВКС получат дополнительные боевые самолеты, Объединенная авиастроительная корпорация получила новый заказ на производство истребителей и бомбардировщиков для новых военных округов. Об этом заявил глава ОАК Юрий Слюсарь.


Создание Московского и Ленинградского военных округов потребует и дополнительной военной техники, часть из которой будет передана вместе с боевыми частями, а часть нужно будет произвести, так как планируется формирование новых частей и соединений. Касается это и боевой авиации. Как пояснили в ОАК, корпорация уже получила дополнительный государственный заказ на боевые самолеты.

По ГОЗу мы получаем дополнительный заказ, вы же знаете о планах создания новых военных округов, формирования новых частей, у них будет в том числе авиационная составляющая. К изначальным планам добавляются новые задачи

- приводит РИА Новости слова главы ОАК.

Возможности корпорации позволяют наладить выпуск дополнительной боевой авиации, на сегодняшний день ОАК сумела значительно нарастить выпуск истребителей и фронтовых бомбардировщиков. По словам представителей ОАК, выпуск некоторых типов самолетов вырос кратно.

Как ране сообщалось, Минобороны приняло решение в этом году сформировать два новых военных округа, 2 армии, один корпус и 31 соединение. В основном новые формирования появятся на западном направлении, поскольку НАТО уже вплотную подошла к нашим границам, учитывая вступление в альянс Финляндии, а также Швеции.

Московский и Ленинградский (Петербургский и Петроградский) военные округа были созданы в 1864 году и просуществовали до 2010-го, когда были расформированы в рамках военной реформы. На сегодняшний день в составе Минобороны имеется пять военных округов: Западный, Восточный, Центральный и Южный, а также Северный флот.
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17 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:06
    +5
    Помню Ленинградский военный округ во всей красе боевого развертывания, сейчас посещая места бывшего базирования частей уныние и горькое разочарование, вся инфраструктура порушена, вот бы этих реформатором назвать поименно и осудить am Видимо с огромными финансовыми затратами придется что-то возрождать, пока по минимуму. Все сразу не возродить, те же аэродромы не быстро.
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 09:14
      0
      вот бы этих реформатором назвать поименно и осудить


      Надо понимать, что Россия по ресурсам это 1/2 от СССР и содержать такую же армию как в период Холодной войны мы не могли.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:11
    +2
    ОАК получила новый госзаказ на производство дополнительных боевых самолётов для формируемых военных округов
    . Получили заказ, это понятно... каким образом, какими темпами они его выполнить смогут...
    Вопрос не праздный и опять приходится возвращаться к "тезису" "к такому мы не готовились"!!!.... вопросы, вопросы....
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:14
    +1
    У нас есть на чём выпускать боевые самолёты ,которые отлично показывают себя в СВО.Да и сами самолёты без пилотов не останутся.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:16
      +1
      Для этих - да, для Су-57 - отдельный цех как писали только в 2025 году достроят. Самый оптимистичный вариант - конец 2024. Опять же пока наладят производство в нем.....tralflot1832 hi

      зы Если к сожалению опять какие-нибудь сдвижки вправо не начнутся по разным причинам....
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 08:24
        0
        Слюсарь говорил об увеличении производства Су-57 в 2 раза в этом году по сравнению с прошлым годом.В прошлом году 6 серийных Су-57 выпустили.
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 08:27
          +1
          Хорошо хоть 6. Хоть классно было бы 60, а не 6..... Ну хоть бы 36.
          Но это, увы, пока не достижимо.
        2. Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска Сегодня, 08:33
          +1
          Самое занятное, он говорил не про два раза, а в разы. 17 августа. Неужто 18?:)
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 09:02
            0
            Сказал что производство Су-57 увеличенно в несколько раз.Если в прошлом году сделали 6 серийных Су-57,то в этом году получается сделают 12 Су-57.
  4. anclevalico
    anclevalico Сегодня, 08:28
    0
    Пилотов они тоже на заводах клепать будут?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 09:01
      0
      Цитата: anclevalico
      Пилотов они тоже на заводах клепать будут?

      А техников? А вообще офицеров СВ от комроты и выше откуда взять в таком количестве? У нас когда формируют бригаду, она получает статус боеспособной через 3 года.
  5. Cartograf
    Cartograf Сегодня, 08:41
    +1
    Слова-вырастили КРАТНО- звучит громко,но без конкретных цифр это пустой звук. Выпускали 2шт в год стали 4,вот вам и выпуск в разы. Уже китайцы в дестяках исчисляют самолёты 5 поколения в строю. А мы только анвлоговнет всё говорим. Обидно за некогда Великую страну
    1. Ratmir_Ryazan
      Ratmir_Ryazan Сегодня, 09:19
      0
      Уже китайцы в дестяках исчисляют самолёты 5 поколения в строю.


      Китай это вторая экономика мира и 1,5 млрд.населения. что вы сравниваете?

      Вам для понимания - в Китае каждый год производиться и продается более 20 млн. легковых машин, а в России в лучшие года было 2 млн. машин.

      Численность армии и ее возможности зависят от экономики, а не от простого желания политиков или военных.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:43
    0
    Кстати, раздаются высказывания, что на предстоящем сборище на базе Рамштайм, будут принимаются конкретные решения, конкретные задачи, кто чего будет делать и сколько!!! Полосатики подстегнул своих подручных на "трудовые подвиги", это опасно.
  7. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:54
    0
    а у них с выполнением основных заказов было всё окей?

    там ещё вроде какую то партию ирану не допоставили
  8. Andy_nsk
    Andy_nsk Сегодня, 09:05
    0
    Работаю в ООО, которое много лет выпускает высокотехнологичную продукцию гражданского назначения. Живём на деньги, полученные от продажи продукции (а не за счёт госбюджета). С МО отношения давно еле теплятся, работа небольшая и не имеющая коммерческого значения для предприятия (нечто вроде шефской помощи для авиации). Однако в последнее время всё резко меняется. Сейчас предполагается выпуск деталей для самолётов (ведётся технологическая проработка), также ведутся переговоры с ещё одним оборонным предприятием о выпуске деталей для них. Вообще такие изменения на многих предприятиях вокруг нас. На днях разговаривал по телефону с представителем Питерского НИИ, занимающегося выпуском моточных изделий (микроминиатюрных трансформаторов и дросселей, используемых в радиоэлектронике). Говорит, загружены по самое не хочу, а кто заказчик - догадаться не сложно. Так что подтверждаю, пром-ть работает на военку в полную силу и продолжает набирать обороты!
  9. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 09:26
    0
    Так что подтверждаю, пром-ть работает на военку в полную силу и продолжает набирать обороты!

    Ну так вроде страна второй год ведёт самые масштабные боевые действия , со времён ВОВ. Хоть и называются это СВО . Так , что процесс в производстве естественный. Есть спрос и необходимость . Странно если бы было по другому.