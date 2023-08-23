Немецкий телеканал: ВКС России будут иметь превосходство и после поставок Киеву F-16

Разговоры о возможных поставках Украине американских истребителей F-16 идут уже несколько месяцев. Однако, по мнению многих военных экспертов, это не окажет существенного влияния на ход боевых действий.
Подобного мнения придерживается и немецкий телеканал ZDF. По словам обозревателей телеканала, Россия и после поставок этих истребителей Киеву будет сохранять значительное превосходство в воздухе. Они отмечают, что прибытие F-16 на фронт будет похоже на ситуацию с западными танками – войну не выиграют, но могут помочь лучше защитить воздушное пространство над Украиной.
Следует сказать, что в идеале было бы хорошо уничтожить их, когда они будут прибывать на Украину, чтобы не дать им возможности наносить удары по нашим позициям. Но, как уже было с танками, РСЗО, САУ и прочим вооружением западного производства, такие мечты оставались мечтами...
ZDF напоминает, что западные страны, наконец, откликнулись на просьбы Киева о поставках боевых самолётов. Сообщается о готовности Дании и Нидерландов передать Украине 19 и 42 F-16 соответственно.
Однако вряд ли истребители окажутся на Украине в этом году, так как для этого требуется обучение украинских пилотов, что, по словам экспертов, может занять время до семи месяцев.
По данным немецкого телеканала, ВКС России в десять раз превосходят украинские по количеству истребителей, и очевидно, что эти F-16 не изменят стратегическую ситуацию в пользу Украины. Хотя, безусловно, и они приведут к дополнительным потерям, что было бы глупо отрицать.