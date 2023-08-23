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Немецкий телеканал: ВКС России будут иметь превосходство и после поставок Киеву F-16

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Немецкий телеканал: ВКС России будут иметь превосходство и после поставок Киеву F-16

Разговоры о возможных поставках Украине американских истребителей F-16 идут уже несколько месяцев. Однако, по мнению многих военных экспертов, это не окажет существенного влияния на ход боевых действий.


Подобного мнения придерживается и немецкий телеканал ZDF. По словам обозревателей телеканала, Россия и после поставок этих истребителей Киеву будет сохранять значительное превосходство в воздухе. Они отмечают, что прибытие F-16 на фронт будет похоже на ситуацию с западными танками – войну не выиграют, но могут помочь лучше защитить воздушное пространство над Украиной.

Следует сказать, что в идеале было бы хорошо уничтожить их, когда они будут прибывать на Украину, чтобы не дать им возможности наносить удары по нашим позициям. Но, как уже было с танками, РСЗО, САУ и прочим вооружением западного производства, такие мечты оставались мечтами...

ZDF напоминает, что западные страны, наконец, откликнулись на просьбы Киева о поставках боевых самолётов. Сообщается о готовности Дании и Нидерландов передать Украине 19 и 42 F-16 соответственно.

Однако вряд ли истребители окажутся на Украине в этом году, так как для этого требуется обучение украинских пилотов, что, по словам экспертов, может занять время до семи месяцев.

По данным немецкого телеканала, ВКС России в десять раз превосходят украинские по количеству истребителей, и очевидно, что эти F-16 не изменят стратегическую ситуацию в пользу Украины. Хотя, безусловно, и они приведут к дополнительным потерям, что было бы глупо отрицать.
Использованы фотографии:
Википедия/Dmitry A. Mottl
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10 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:16
    0
    Хороша демилиторизация, все по плану... Единственное не понятно кто кого демелиторизирует.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:28
      -1
      Цифры говорят сами за себя.А F-16 это замена заканчивающегося советского наследия в ВВС Украины.
      В телеграм-канале нашего Минобороны появилось сообщение, что 21 августа «Экипаж Су-35С ВКС России уничтожил самолет ВСУ в зоне спецоперации». Уточняется, что произошло это в ходе патрулирования с целью прикрытия наших самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации.

      Кроме того, в районе населенного пункта Старорайское Донецкой Народной Республики средствами ПВО сбит лiтак Су-25 Повітряних сил України. Всего с начала СВО уничтожено 463 бандеровских самолета. Тем не менее, киевский режим, согласно новому справочнику FlightGlobal о мировой военной авиации (World Air Forces), располагает 43 МиГ-29, 26 Су-27, 12 Су-24 и 17 Су-25.Насколько эти данные достоверны, судить сложно. Думается, цифры завышены по меньшей мере вдвое, тем более что Зе-боты и медиатехнологи офиса президента «громко» — с явно пропагандистскими целями — освещают раздел World Air Forces, посвященный ВВС Украины.

      https://svpressa.ru/war21/article/384243/
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:16
    -1
    Да писали же что шароварные ищут пилотов-наёмников на Ф16 за 30ку килобаксов в месяц.
    Так что все эти западные россказни про пилотов-украинцев наверно не сильно правда.
    Подозреваю что в перехваченном радиообмене с землей будет польская, румынская и английская "мова". А может и немецкая тоже.

    зы Похоже нашим надо увеличивать производство боеприпасов к ЗРК и самих ПЗРК..... так сказать чтобы достойно встретить всю эту намечающуюся стаю стервятников....
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 09:24
      0
      Цитата: Nexcom
      Да писали же что шароварные ищут пилотов-наёмников на Ф16 за 30ку килобаксов в месяц.
      Так что все эти западные россказни про пилотов-украинцев наверно не сильно правда.
      Подозреваю что в перехваченном радиообмене с землей будет польская, румынская и английская "мова". А может и немецкая тоже.

      зы Похоже нашим надо увеличивать производство боеприпасов к ЗРК и самих ПЗРК.....

      ЛиСиЦыны всегда были в цене.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 09:26
        -1
        Скорее Петро Джонсонюки и Микаэли .... ээээ, Мыколы Штайнисенко.
  3. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 09:24
    +1
    Поставка Ф-16 окажет ОГРОМНОЕ влияние на ход боевых действий!!!

    С Ф-16 Украина получит и ракеты "воздух-поверзность" AGM-158 JASSM, способные лететь на 900 км и нести 450 кг взрывчатки. Этим они превратят Крымский мост в решето, как и другие мосты и переправы!!!

    Другая опасность это применение дальнобойных ракет "воздух-воздух" AIM-120, такими ракетами они смогут атаковать наши самолёты с дистанции более 100 км!!!

    Причем лётчикам ВСУ не надо иметь высокую квалификацию, все, что от них требуется это взлет - выход в точку пуска ракет - пуск - посадка. Это может сделать и курсант старших курсов.

    Все развед данные и обслуживание Ф-16 будет производится специалистами НАТО.

    Тот кто кричит, что Ф-16 для ВСУ ничего не изменять либо враг и пытается ввести нас в заблуждение либо очень глуп.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:25
    0
    ZDF напоминает, что западные страны, наконец, откликнулись на просьбы Киева о поставках боевых самолётов. Сообщается о готовности Дании и Нидерландов передать Украине 19 и 42 F-16 соответственно.
    То, что самолеты дадут, в этом сомнений нет. НО! Буквально вчера главнюк нидерлов заявил, что о количестве речь не шла. И что это всё ввернул в свой пост, наркота зе, и выдал желаемое за факт. Так что количество летаков от нидерлов пока не ясно.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 09:32
      0
      Дело не в количестве. Прочтите комментарий выше вашего.
  5. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 09:29
    0
    заявленная цель сша и их сателлитов - война на истощение, чтобы погибло как можно больше и рухнула экономика, а не "победа" в войне, где у них нет и не было плана действий, зато западные пропагандисты в каждой статье мечтают. отсюда и ограниченные поставки вооружения и комментарии "не окажет существенного влияния на ход боевых действий"
  6. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 09:34
    0
    Стесняюсь спросить, а в чем проявляется превосходство ВКС России? В героических боях за Пятихатки с Работиным?