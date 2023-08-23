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Украинские паблики сообщили о нанесении ВС РФ ударов по объектам в Измаиле с помощью БПЛА «Герань»

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Украинские паблики сообщили о нанесении ВС РФ ударов по объектам в Измаиле с помощью БПЛА «Герань»

Сегодня ночью ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре порта Измаил с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань». Об этом сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на местные паблики.


Несмотря на тотальный запрет украинских властей распространять информацию о прилетах российских ракет или дронов, она все равно попадает в интернет. Паблики примерно в 01:30 мск стали сообщать о том, что в сторону Измаила летят беспилотные аппараты «Герань» (украинские источники их упорно называют «Шахедами», намекая на якобы иранское происхождение). Чуть позже появилась информация о 10 БПЛА «Герань», летящих в сторону дунайского порта Рени.

Примерно в 2.10-2.15 мск украинские паблики уже стали писать о взрывах в Измаиле. В 02.50 пришли сообщения о том, что Измаил подвергся мощной атаке с помощью беспилотников. В городе слышались сначала звуки пикирования, а затем взрывы. Спустя час, уже около четырех часов утра, появились сообщения о повторных взрывах в Измаиле.

Таким образом, ночью ВС РФ подвергли массированной атаке дунайские порты Украины. Сейчас они используются для вывоза украинского зерна, но не исключено, что и оружие с боеприпасами также могут поставляться именно через эти порты. Поэтому российские военные проявляют такое внимание именно к Измаилу и Рени.

Не исключено, что позже Министерство обороны РФ представит более детальную информацию о том, какие украинские объекты были поражены в Измаиле этой ночью.
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11 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:15
    +5
    Ну, на румын запреты никто не накладывал, повыкладывают ещё видео с другого берега. Заодно и страховщики полюбуются и подумают - надо ли им страховать суда, идущие на Дунай.
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 09:27
      0
      Цитата: Pharmacist
      на румын запреты никто не накладывал, повыкладывают ещё виде

      Украина их просила не снимать видео, и не выкладывать
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 08:20
    +5
    Наверное султану пока не стоит в гости ехать........., здоровья султану, а вот ишак, походу, сдыхает.....
  3. сайгон
    сайгон Сегодня, 08:20
    +5
    Вот интересно а к герани при мастырить термобарический боеприпас и пусть горит все огнем в тех портах. Сбережение жизни нашей пехоты должно оправдывать применения любого вида вооружений и плевать на гавканье ойроп и прочих.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:22
    +5
    ночью ВС РФ подвергли массированной атаке дунайские порты Украины.
    Это подготовка к разговору с Эрдоганом, который жаждет продления "зерновой сделки". Еще и по морским портам необходимо пройтись в очередной раз.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:22
    +3
    Наш вклад в продление зерновой сделки,а то размечтались о 5млн экспорта в месяц зерновых.Надеюсь причальные зернохранилища поражены и портовые краны ,можно и какой нибудь " Река- море " отрихтовать ,для поднятия страховки и фрахта в цене пусть доказывают что он пустым швартовался к украинскому причалу..Тем более Украина вчера презентовала полупогружной морской беспилотник с дальность хода 1000 км.Украинские паблики подтверждают повреждения зернохранилищ и пожар на площади 700"квадратов".
  6. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 08:46
    +1
    Порты нужно раздолбать так чтобы ни у кого и мысли не возникало о возобновлении зерновой сделки через бандерогейские порты будь то речные или морские. А если пен дос танским агрофирмам владеющим укропским зерном так хочется его вывезти и получить свои шекели, то вэлкам через российские порты, под нашим контролем.
    1. Илия
      Илия Сегодня, 08:59
      0

      убей фашиста (Нонейм)
      Сегодня, 08:46
      НОВЫЙ
      +1
      Порты нужно раздолбать так чтобы ни у кого и мысли не возникало о возобновлении зерновой сделки через бандерогейские порты будь то речные или морские. А если пен дос танским агрофирмам владеющим укропским зерном так хочется его вывезти и получить свои шекели, то вэлкам через российские порты, под нашим контролем.
      Проходила информация, что зе и его мейнстрим собирают по-белу свету владельцев пароходов. Хотят каким то образом страховать их и направлять по морю. По Чёрному разумеется. Что то мне подсказывает, что такие найдутся. И как вариант - их сделают морской Бучей.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 09:21
        0
        Цитата: Илия
        Проходила информация, что зе и его мейнстрим собирают по-белу свету владельцев пароходов.

        Да проблем тут особых нет, укры возьмут пароход в бербоут-чартер, посадят свои экипажи, найдут подходящий флаг и с песнями на Рени.
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:59
    0
    Решится кто из наших? :скорей дунай повернет вспять, вот его и разворачиваем, чем пожмем руки бандеровцам.
    суворов и гномам альпах известен. Жесткая отсылка-цель будет достигнута. Как выпить треугольник
  8. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 09:15
    0
    Звуки пикирования БПЛА? А это как учитывая размеры, аэродинамику и скорость пикирования БПЛА?