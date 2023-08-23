Украинские паблики сообщили о нанесении ВС РФ ударов по объектам в Измаиле с помощью БПЛА «Герань»

Сегодня ночью ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре порта Измаил с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань». Об этом сообщают украинские средства массовой информации, ссылаясь на местные паблики.
Несмотря на тотальный запрет украинских властей распространять информацию о прилетах российских ракет или дронов, она все равно попадает в интернет. Паблики примерно в 01:30 мск стали сообщать о том, что в сторону Измаила летят беспилотные аппараты «Герань» (украинские источники их упорно называют «Шахедами», намекая на якобы иранское происхождение). Чуть позже появилась информация о 10 БПЛА «Герань», летящих в сторону дунайского порта Рени.
Примерно в 2.10-2.15 мск украинские паблики уже стали писать о взрывах в Измаиле. В 02.50 пришли сообщения о том, что Измаил подвергся мощной атаке с помощью беспилотников. В городе слышались сначала звуки пикирования, а затем взрывы. Спустя час, уже около четырех часов утра, появились сообщения о повторных взрывах в Измаиле.
Таким образом, ночью ВС РФ подвергли массированной атаке дунайские порты Украины. Сейчас они используются для вывоза украинского зерна, но не исключено, что и оружие с боеприпасами также могут поставляться именно через эти порты. Поэтому российские военные проявляют такое внимание именно к Измаилу и Рени.
Не исключено, что позже Министерство обороны РФ представит более детальную информацию о том, какие украинские объекты были поражены в Измаиле этой ночью.