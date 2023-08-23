Президент России провел ночную встречу в Кремле с врио глав Запорожской области и Луганской Народной Республики, обсудив ситуацию в регионах

Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе

Сегодня ночью в Кремле по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина побывали временно исполняющие обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости ».Первым президент принял врио главы ЛНР Пасечника. Руководитель региона рассказал о напряженности в республике из-за прохождения по ее территории линии боевого соприкосновения сторон. Затем Путин пообщался с врио главы Запорожской области. Евгений Балицкий поблагодарил главу государства за решение эвакуировать и переселить часть жителей региона в связи с постоянными обстрелами территорий украинскими формированиями.Путин заявил в беседе с Пасечником, что украинский режим заставляет своих солдат идти вперед, на минные поля и под удары артиллерии. Он отметил, что действия украинских властей показывают их безжалостное отношение к населению.- подчеркнул Путин.Отдельно глава государства отметил, что в ЛНР – скромные доходы у жителей и рост цен, но понадеялся, что администрации удастся решить эти проблемы, а также заняться восстановлением жилого сектора и инфраструктуры. Балицкому президент сказал, что поможет реализации программы развития Запорожской области. В текущей ситуации в Запорожье также есть множество проблем, которые необходимо решать силами и региона, и федерального центра.