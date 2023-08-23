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Президент России провел ночную встречу в Кремле с врио глав Запорожской области и Луганской Народной Республики, обсудив ситуацию в регионах

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Президент России провел ночную встречу в Кремле с врио глав Запорожской области и Луганской Народной Республики, обсудив ситуацию в регионах

Сегодня ночью в Кремле по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина побывали временно исполняющие обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».


Первым президент принял врио главы ЛНР Пасечника. Руководитель региона рассказал о напряженности в республике из-за прохождения по ее территории линии боевого соприкосновения сторон. Затем Путин пообщался с врио главы Запорожской области. Евгений Балицкий поблагодарил главу государства за решение эвакуировать и переселить часть жителей региона в связи с постоянными обстрелами территорий украинскими формированиями.

Путин заявил в беседе с Пасечником, что украинский режим заставляет своих солдат идти вперед, на минные поля и под удары артиллерии. Он отметил, что действия украинских властей показывают их безжалостное отношение к населению.

Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе

- подчеркнул Путин.

Отдельно глава государства отметил, что в ЛНР – скромные доходы у жителей и рост цен, но понадеялся, что администрации удастся решить эти проблемы, а также заняться восстановлением жилого сектора и инфраструктуры. Балицкому президент сказал, что поможет реализации программы развития Запорожской области. В текущей ситуации в Запорожье также есть множество проблем, которые необходимо решать силами и региона, и федерального центра.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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25 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:15
    0
    Может снять розовые очки ? Там нет граждан из населения бывшей Украины любящих Россию исходя из патриотизма, личное благосостояние и личная выгода вот что их волнует, у них только один тезис "что нам даст Россия ??????"
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:51
      +2
      Цитата: Silver99
      "что нам даст Россия ??????"

      Шайтан-труба газовая.
  2. Million
    Million Сегодня, 08:16
    +8
    Почему акцент сделан именно на НОЧНУЮ встречу?Они что,вурдалаки,днем встречаться не могут?Или хотят показать сильную дневную занятость?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:53
      -1
      Цитата: Million
      Почему акцент сделан именно на НОЧНУЮ встречу?

      Там Песков зеркала шторками прикрыл.
    2. Светлан
      Светлан Сегодня, 08:57
      -3
      Акцента нет, а ночью бо времени не хватает, днем были запланированные встречи и обычная работа.
      Было, я уверен, что-то срочное и требующее немедленного решения.
    3. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:10
      +3
      Цитата: Million
      хотят показать сильную дневную занятость?

      Если днем набегаешься, ночью спишь без задних ног. По-другому не бывает. А тут похоже днем кто-то отдыхает (спит) или просто на расслабоне.
    4. Пленник
      Пленник Сегодня, 09:12
      -1
      Говорят Сталин ночами вызывал для доклада руководителей. А большинство народных "масс" к Сталину относится с огромным уважением. winked
      1. Million
        Million Сегодня, 09:15
        0
        Сталину нынешние в подметки не ходятся.
    5. lis-ik
      lis-ik Сегодня, 09:21
      0
      Цитата: Million
      Почему акцент сделан именно на НОЧНУЮ встречу?Они что,вурдалаки,днем встречаться не могут?Или хотят показать сильную дневную занятость?

      Совесть не чиста,вот и не спит по ночам.
  3. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:18
    -7
    в нынешних условиях Херсон и близлежащие населенные пункты невозможно полноценно снабжать. «Оценив ситуацию, предлагаю занять оборону по левому берегу Днепра», — заявил он. Суровикин назвал это решение «тяжелым», но заявил, что оно сохранит жизни людей.
    «Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. <…> Приступайте к отводу войск и примите все меры для безопасной переброски техники, вооружения и личного состава за реку Днепр», — заявил Шойгу.

    Никогда не было и вот опять?
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 08:19
    -4
    Я думаю, что все догадались, почему "встреча" произошла в ночное время. И, какие решения были приняты.
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 08:30
      -3
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      какие решения были приняты.

      Не простые?
    2. Stas157
      Stas157 Сегодня, 09:18
      +1
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Я думаю, что все догадались, почему "встреча" произошла в ночное время

      Боюсь даже предположить. Я ночью только пьянствую. Дела делать просто физически не могу. На это есть утро и день, слава Богу.
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 08:19
    +1
    Что за срочность-то такая, ночью обсуждать? Ночью спать надо. Пиар что ли такой?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:24
      +1
      Может Самый решил под Иосифа Виссарионовича скосить?Так ему до Генералиссимуса ,как до Пекина на карачках...
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 08:25
    -4
    Цитата: Million
    Почему акцент сделан именно на НОЧНУЮ встречу?Они что,вурдалаки,днем встречаться не могут?Или хотят показать сильную дневную занятость?


    ну так ночью и в мариуполь приезжал
    в гости в новостройки к новоселам заходил
    школы осматривал

    всё как то безлюдно было
    а обычно он и пресс-служба любят искупать его в океане народной любви и обожания с массовой встречей, рукоплесканиями и овациями ради хороших кадров
  7. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 08:29
    -1
    провел ночную встречу

    Странно, ночью хочется спать, усталость одолевает, ясность ума пропадает... А ещё ночью беспилотники хох.лов над Москвой летают...
  8. михаил3
    михаил3 Сегодня, 08:31
    -4
    Ночная встреча? Иосиф Виссарионович очень одобряет. Тот вообще работал в основном ночью. Не знак ли это?) Кое у кого трусишки намокнут...
  9. zontov79
    zontov79 Сегодня, 08:39
    +1
    Один вопрос , почему ночью ? Типа верховный работает круглыми сутками ??))
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:57
      0
      Цитата: zontov79
      Один вопрос , почему ночью ?

      А ночью можно бухать, темно, аллах не видит...
  10. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 08:52
    +2
    скромные доходы у жителей и рост цен, но понадеялся, что администрации удастся решить эти проблемы
     Интересно и как местная администрация сдержит рост цен? Если рост цен, правительство сдержать не может по стране.
  11. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 08:59
    -1
    Что там по обстрелам ? Решается вопрос ?
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:03
      0
      Цитата: Всем_Добра
      Что там по обстрелам ? Решается вопрос ?

      Да, решается... Член стоит, а голова качается...
  12. 1 z1
    1 z1 Сегодня, 09:16
    -1
    Ведут себя так, как будто это вообще не их граждане. Это потрясающе

    Что это фраза выражает -крайнюю степень удивление, восхищение или возмущения?
  13. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 09:24
    0
    Опять пошли новости в которых подданные ищут скрытый смысл. "...но что конкретно ты имела ввиду..." laughing