Американское издание: Для прорыва российской обороны лучше использовать «несовершенные» советские танки, а не западные

Украине необходимо использовать для прорыва российской обороны имеющиеся на вооружении танки советского производства, а не поставленные Западом. Такой совет Киеву дают военные эксперты, пишет Newsweek.
Географические особенности местности, где идет контрнаступление ВСУ, позволяют российским войскам с легкостью обнаруживать поставленную западными партерами Украины бронетехнику, в том числе и танки. Поэтому для прорыва российской обороны лучше применять имеющиеся у ВСУ танки еще советской постройки, это позволит сохранить "лучшие танки", не потеряв их на минных полях.
Украине следует использовать свой старый танковый парк, чтобы прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала
- пишет американское издание.
По мнению экспертов, советские танки Т-64 являются несовершенными, поэтому "более расходны", их не жалко терять при прорыве созданной российскими войсками обороны, а поставленные Западом Leopard и Abrams будут "более эффективны" уже после прорыва обороны, когда нужно будет развить успех. Вот такое мнение экспертов. Правда, не определено место в боевых порядках для британских ОБТ Challenger 2, поэтому непонятно, где их лучше всего применять. Судя по ситуации на фронте, украинское командование склоняется к тому, что в тылу. Там они себя показывают превосходно.
Старые, менее совершенные танки, такие как советский Т-64 являются более расходными, а Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва через сильно заминированную территорию
- приводит издание слова советника главкома ВСУ Залужного Дэна Райса.
В общем, западная техника слишком дорога и "совершенна", чтобы терять ее на минных полях в попытках взломать российскую оборону. Ее нужно беречь и применять только в исключительных случаях, а для войны есть старые Т-64 и Т-72.