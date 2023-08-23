Американское издание: Для прорыва российской обороны лучше использовать «несовершенные» советские танки, а не западные

Украине следует использовать свой старый танковый парк, чтобы прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала

Старые, менее совершенные танки, такие как советский Т-64 являются более расходными, а Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва через сильно заминированную территорию