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Американское издание: Для прорыва российской обороны лучше использовать «несовершенные» советские танки, а не западные

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Американское издание: Для прорыва российской обороны лучше использовать «несовершенные» советские танки, а не западные

Украине необходимо использовать для прорыва российской обороны имеющиеся на вооружении танки советского производства, а не поставленные Западом. Такой совет Киеву дают военные эксперты, пишет Newsweek.


Географические особенности местности, где идет контрнаступление ВСУ, позволяют российским войскам с легкостью обнаруживать поставленную западными партерами Украины бронетехнику, в том числе и танки. Поэтому для прорыва российской обороны лучше применять имеющиеся у ВСУ танки еще советской постройки, это позволит сохранить "лучшие танки", не потеряв их на минных полях.

Украине следует использовать свой старый танковый парк, чтобы прорваться через территорию, которую Россия тщательно заминировала

- пишет американское издание.

По мнению экспертов, советские танки Т-64 являются несовершенными, поэтому "более расходны", их не жалко терять при прорыве созданной российскими войсками обороны, а поставленные Западом Leopard и Abrams будут "более эффективны" уже после прорыва обороны, когда нужно будет развить успех. Вот такое мнение экспертов. Правда, не определено место в боевых порядках для британских ОБТ Challenger 2, поэтому непонятно, где их лучше всего применять. Судя по ситуации на фронте, украинское командование склоняется к тому, что в тылу. Там они себя показывают превосходно.

Старые, менее совершенные танки, такие как советский Т-64 являются более расходными, а Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва через сильно заминированную территорию

- приводит издание слова советника главкома ВСУ Залужного Дэна Райса.

В общем, западная техника слишком дорога и "совершенна", чтобы терять ее на минных полях в попытках взломать российскую оборону. Ее нужно беречь и применять только в исключительных случаях, а для войны есть старые Т-64 и Т-72.
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21 комментарий
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 08:55
    +4
    Американское издание: Для прорыва российской обороны лучше использовать «несовершенные» советские танки, а не западные
    И сюда ещё добавить выступление поляка, кажется их премьера, который говорил что воевать украинцами самое дешевый способ ведения войны. Не дословно, но близко к тексту.
    1. umah
      umah Сегодня, 09:00
      +4
      Так бы и сказали: "Наши танки слишком хороши для боевых действий!".

      Это какой-то цирк с конями, если честно...
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 09:12
        +1
        Цитата: umah
        Так бы и сказали: "Наши танки слишком хороши для боевых действий!".

        Это какой-то цирк с конями, если честно...

        Ну дык западные танки совершенными оказались, для парадов, а они их в бой. Оказывается нельзя так, они не предназначены для прорывов и боёв.
        Вот оказывается как.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 09:07
      0
      Цитата: Илия
      Американское издание: Для прорыва российской обороны лучше использовать «несовершенные» советские танки, а не западные
      И сюда ещё добавить выступление поляка, кажется их премьера, который говорил что воевать украинцами самое дешевый способ ведения войны. Не дословно, но близко к тексту.


      А то "совершенные" скоро все сгорят.
      Танк Leopard 2А6 ВСУ уничтожен российским беспилотным аппаратом "Ланцет".
      Видео по ссылке ниже.В распоряжении журналистов Авиа.про оказалось зрелищное видео, на котором запечатлено, как российский боеприпас "Ланцет" уничтожает украинский танк Leopard модификации 2А6. В ролике, который включает в себя кадры с FPV-дрона и средства наблюдения российской разведки, видно, как боеприпас попадает прямо под заднюю часть купола танка, проникая через его броню и вызывая взрыв боекомплекта внутри.
      Танк Leopard 2А6 ВСУ уничтожен (добит) российским беспилотным аппаратом "Ланцет".До этого танк при взрыве мины был обездвижен.
      https://t.me/aviapro1/33376
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:58
    +5
    западная техника слишком дорога и "совершенна", чтобы терять ее на минных полях в попытках взломать российскую оборону. Ее нужно беречь и применять только в исключительных случаях
    Очередной западный цинизм - берегите "совершенную" западную технику для парадных маршей, чтобы все видели кто "победил", а для сожжения на поле боя подойдет и ваша, старая и конечно "несовершенная". Цинизм в отношении гражданского населения Донбасса, цинизм даже по отношению к в/сл ВСУ, которые воюют за западные хотелки, цинизм по отношению к России. Сплошной цинизм в обертке "западной демократии" и "заботе о человеке".
  3. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 08:59
    +1
    Получается, что экипажи танков, выпущенных при СССР, "не совершенны" и их тоже не жалко. Интересно, захотят ли укротанкисты воевать на т-64, пока их коллеги, чтобы не портить картинку западному военпрому, будут сидеть в тылу.
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 08:59
    +1
    Что, несовершенные советские танки, оказались лучше "совершенных" западных броневундервафЛЕЙ? winked
  5. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 09:03
    +1
    Танки Запада лучше использовать для прорыва в Жешув,
    Варшаву, Брюссель и конечно же Берлин.
    Ну далее как пойдёт.
    А танки Советские лучше на парад оставить.
    И где убрали с памятника, новые поставить, чтобы помнили кто их освободил.
    Ну до этого ещё далеко.
  6. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:04
    0
    Географические особенности местности, где идет контрнаступление ВСУ, позволяют российским войскам с легкостью обнаруживать поставленную западными партерами Украины бронетехнику, в том числе и танки.

    Трава, кусты и прочая география.
    "Гладко было на бумаге, но забыли про овраги."
  7. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 09:05
    0
    Сами признали что их техника не не эффективна.
  8. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 09:05
    0
    Западная техника слишком дорога и совершенна чтобы участвовать в боях и стать обычным расходником.
  9. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:09
    0
    А ещё лучше всех одеть в латы и выдать мечи, тогда лучшие машины рейха останутся целыми точно.
  10. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 09:09
    0
    западная техника слишком дорога и "совершенна", чтобы терять ее на минных полях

    Ну, что тут скажешь? Дешевле только пешком yes
  11. ОлегEKB
    ОлегEKB Сегодня, 09:10
    0
    можно немного поменять слова и смысл останется тот же самый "украинцы являются несовершенными, поэтому "более расходны", их не жалко терять при прорыве созданной российскими войсками обороны"

    собственно вся сущность Запада в этой войне
  12. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 09:15
    0
    Так может тогда стоит вообще отказаться от западного "совершенства"?)))) это неправильные пчелы и они делают неправильный мед)))
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:16
    0
    Осознание, что советская школа танкостроения лучшая пришло, не скоро, но опять пришло.
  14. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:18
    0
    Что тут скажешь..., по жизни реклама рекламой, а на практике фуфло фуфлом. Однако, как всегда, русские неправильно, не профессионально ведут боевые действия.
  15. A. B.
    A. B. Сегодня, 09:23
    0
    Пропаганда как она есть. Причем тупая и топорная. Как из пары высказываний о совершенно другом можно высосать такую ерунду? Судя по высказываниям, ВСУ предложено использовать более старые танки для прорыва по территориям которые явно заминировали. А в статье преподносится что запад чуть ли не прямым текстом признаёт бесполезность западных танков.
    1. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 09:25
      0
      В статье намекается, что экипажи более старых танков менее ценны, чем экипажи западных танков и их можно отправить на убой.
  16. Архонт
    Архонт Сегодня, 09:24
    0
    В статье не хватает уточнения, сколько именно "несовершенных" танков осталось в наличии у Украины. Иначе может оказаться, что "расходник" уже израсходовался до минимума, которого не должно хватить ни на какие реальные прорывы.
  17. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:25
    0
    Другими словами-с западными вундервафлями вышел обосрамс, и дальше усугублять никто не хочет. Да и жаба душит.