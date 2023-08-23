Командование Космических сил США обвинило Россию в попытках нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине

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Россия с помощью имеющихся технических возможностей пытается воспрепятствовать полноценной работе системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Ченс Салтцмен в интервью изданию The Washington Post.
По утверждению командующего, США собираются вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников для обеспечения потребностей американских вооруженных сил. Группировка спутников может насчитывать до 1 тысячи аппаратов, а российские власти хотят заглушить спутники Starlink.
В зоне проведения специальной военной операции связь с помощью данных спутников серьезно мешает действиям российских войск, так как упрощает процесс коммуникации между подразделениями ВСУ и командованием.
Поэтому подразделения ВС РФ стараются уничтожать комплекты связи спутниковой системы Starlink, находящиеся в распоряжении украинских формирований. Не так давно стало известно об уничтожении российскими FPV-дронами комплекта связи спутниковой системы Starlink одного из украинских подразделений.
Напомним, что определенные противоречия ранее наблюдались между собственником сети спутниковой связи американским бизнесменом Илоном Маском и украинским руководством, в том числе и из-за специфической для западных элит позиции Маска по украинскому вопросу. Бизнесмен, напомним, предлагал признать Крым российским, а на других освобожденных территориях провести повторные референдумы с целью выяснения, хотят ли их жители войти в состав России.