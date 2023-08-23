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Командование Космических сил США обвинило Россию в попытках нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине

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Командование Космических сил США обвинило Россию в попытках нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине

Фото иллюстративное



Россия с помощью имеющихся технических возможностей пытается воспрепятствовать полноценной работе системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Ченс Салтцмен в интервью изданию The Washington Post.

По утверждению командующего, США собираются вывести на низкую околоземную орбиту большую группировку спутников для обеспечения потребностей американских вооруженных сил. Группировка спутников может насчитывать до 1 тысячи аппаратов, а российские власти хотят заглушить спутники Starlink.

В зоне проведения специальной военной операции связь с помощью данных спутников серьезно мешает действиям российских войск, так как упрощает процесс коммуникации между подразделениями ВСУ и командованием.

Поэтому подразделения ВС РФ стараются уничтожать комплекты связи спутниковой системы Starlink, находящиеся в распоряжении украинских формирований. Не так давно стало известно об уничтожении российскими FPV-дронами комплекта связи спутниковой системы Starlink одного из украинских подразделений.

Напомним, что определенные противоречия ранее наблюдались между собственником сети спутниковой связи американским бизнесменом Илоном Маском и украинским руководством, в том числе и из-за специфической для западных элит позиции Маска по украинскому вопросу. Бизнесмен, напомним, предлагал признать Крым российским, а на других освобожденных территориях провести повторные референдумы с целью выяснения, хотят ли их жители войти в состав России.
Использованы фотографии:
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24 комментария
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  1. Илия
    Илия Сегодня, 08:52
    +1

    Россия с помощью имеющихся технических возможностей пытается воспрепятствовать полноценной работе системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом заявил командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Ченс Салтцмен в интервью изданию The Washington Post.
    Такой наивный, или косит под нездорового психически?
  2. rusich
    rusich Сегодня, 08:55
    0
    Очередное «Ха́йли ла́йкли» от ов. А если это и так, то нечего летать над просторами Великой России
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 08:56
    0
    Нет-это не мы, это эми от резонанса эл сетей ухрии с 50 на 60 и далее до 130кГц излучение.
    Мы за мир во всем мире.
    Учат ли в мгимо врать прпвдиво, изворачиваться не отступая от своей позиции, точки зрения? А она утверждена и незыблема? Кроме кэша и ебитды
  4. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:59
    0
    Военные спутники скоро пойдут в ход.
    Только главное выбрать способы дезактивации.
    И подобрать нужный код.
    А сбивать или дезактивируют конечно же неизвестные украинцы на катере или яхте.
    Со спутниковым оборуованием или ещё чем.
    И мы тоже посмотрим на расследование без начала и конца.
    Вот пример-Северные потоки????
    Все всё знают, но молчат.
    1. JOYyppe
      JOYyppe Сегодня, 09:32
      0
      Военные спутники скоро пойдут в ход.
      Только главное выбрать способы дезактивации.
      И подобрать нужный код.
      А сбивать или дезактивируют конечно же неизвестные украинцы на катере или яхте.
      Со спутниковым оборуованием или ещё чем.
      И мы тоже посмотрим на расследование без начала и конца.
      Вот пример-Северные потоки????
      Все всё знают, но молчат.

      Собственно таки да. заглушить западные спутники. Как наши Северные потоки. Пусть доказывают кто это сделал. А мы, типа, даже знать не будем soldier angry what
  5. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 09:00
    +1
    StarLink же, вроде бы, сугубо коммерческий проект. Или нет?
    Какое отношение к его работе имеют космические силы матрасников?
    И реакция должна быть, как у Зощенко: "Не твоё собачье дело!"
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 09:08
      0
      С самого начала обсуждая идею данного проекта открыто заявлялось его двойное назначение.
      1. BlackMokona
        BlackMokona Сегодня, 09:15
        +1
        Цитата: Копчёный
        С самого начала обсуждая идею данного проекта открыто заявлялось его двойное назначение.

        Не заявлялось. Для военных Маск делает СтарШилд, а Пентагон пока хочет БлэкДжек от Локхида и бабло тому платит.
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:14
      0
      Цитата: Русфанер
      StarLink же, вроде бы, сугубо коммерческий проект. Или нет?
      Какое отношение к его работе имеют космические силы матрасников?
      И реакция должна быть, как у Зощенко: "Не твоё собачье дело!"

      Такое же какое имеют вооружённые силы РФ к недвижимости в Москве. Обязаны защищать и оберегать от любых враждебных атак. Или теперь ВС не должны защищать гражданское имущество своих граждан?
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:05
    +1
    подразделения ВС РФ стараются уничтожать комплекты связи спутниковой системы Starlink, находящиеся в распоряжении украинских формирований
    Это жалоба или что-то другое? Если это жалоба, то странный американский генерал, который удивлен тем, что российские войска по возможности нарушают связь противника. А, что делает НАТО когда развязывает очередной конфликт? Разве не начинает с лишения противника связи, ТВ, электричества, ПВО... При чем делает это не выборочно, а как привыкли бомбят все подряд и как можно дольше.
  7. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 09:07
    +4
    У америкосов явно мания величия перевешивает нормальное восприятие жизни.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:17
      0
      Цитата: Аркадий007
      У америкосов явно мания величия перевешивает нормальное восприятие жизни.

      Враньё...
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:11
    0
    Постоянно мониторю маринтрафик и флайрадар ,постоянно они чудеса показывают в Европейской нашей части,особенно флайрадар.Если мы можем имитировать ракетные удары,то до связи и координат можно как то и добраться. Не знаю есть ли у нас РСЗО с постановщиками радиопомех,зашвырнул такой за линию фронта в тыл и пусть мучаются с связью.Моё предположение,наверно спутниковой связью это возможно.С КВ связью у НАТО при СССР такое было.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:16
      0
      Не знаю есть ли у нас РСЗО с постановщиками радиопомех,зашвырнул такой за линию фронта в тыл и пусть мучаются с связью

      Любой постановщик помех сам по себе крайне заметный, поэтому во вражеских тылах не проживёт хоть какое то значимое время.
  9. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 09:12
    0
    Давайте напишем реморандум...
    "Ты, глупое создание, икх, икх... Забыл я
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:14
    +2
    Уважаемое Военное Обозрение, прошу меня извинить и понимаю, что опять нарываюсь на обвинения в троллинге со стороны Ваших администраторов, но о чем статья? Из заголовка следует, что: " Командование Космических сил США обвинило Россию в попытках нарушить работу систему спутниковой связи Starlink на Украине" ,что дает основание наивному читателю думать: Россия приступила к уничтожению спутников в Космосе, а ниже маленькими буквами пишется: " ВС РФ стараются уничтожать комплекты спутниковой связи, терминалы Starlink, находящиеся в распоряжении ВСУ". Простите, но это попытка продать курицу по цене гуся.
  11. maksbazhin
    maksbazhin Сегодня, 09:15
    0
    В чем проблема забить приемную антенну спутника? с окраины все лето гадили на спутниковое телевидение нтв+. Да спутник движется, но это не проблема. Оборудование дорогое, но оно есть.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 09:18
      +1
      Цитата: maksbazhin
      В чем проблема забить приемную антенну спутника? с окраины все лето гадили на спутниковое телевидение нтв+. Да спутник движется, но это не проблема. Оборудование дорогое, но оно есть.

      У Маска абсолютно не обычная спутниковая система связи. Во первых его спутников очень дофига, во вторых они общаются узкими лучами с Землей. Поэтому нужно быть в непосредственной близости к тем кого хочешь глушить, чтобы помеха могла оказывать хоть какое то влияние на приёмник спутника.
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:17
    0
    Чего там обвинять? Имеем право. Жаль, что решительности не имеем. Хотя кто знает? Может и "подпиливаем" потихоньку. Не на весь же мир орать. winked
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:20
    0
    Командование Космических сил США обвинило Россию в попытках нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине
    . И что???
    Нам надо, будем делать то, что считаем нужным, а полосатики и прочие пусть идут лесом...
  14. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 09:20
    0
    "40 из 49 спутников американской корпорации Starlink вышли из строя после вывода их на низкую орбиту Земли" . Две более - менее версии: ошибка инженеров ракеты Falcon 9, выводившей спутники на орбиту или , что маловероятно, - русские.
  15. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 09:23
    0
    Какая связь между космическими силами и комерческой связью старлинк?
    А если есть, то терпите, нечего связывать
  16. К-50
    К-50 Сегодня, 09:32
    0
    Командование Космических сил США обвинило Россию в попытках нарушить работу системы спутниковой связи Starlink на Украине

    Чокнутые? belay
    Россия как бы там ведёт военные действия. и чтобы мы там не предпринимали, значит на то есть военная необходимость.
    Так какая нам разница, в чём нас обвиняет какая-то пин дос сия? belay fool
  17. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 09:33
    0
    На кого рассчитана этот бред в сообщении? Очередной недоблохер.