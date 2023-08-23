СМИ США: западные военные советуют ВСУ сосредоточить силы на одном участке фронта

Западные военные советуют командованию ВСУ сосредоточить силы на одном участке фронта. Они считают, что приоритетным направлением должно стать южное.Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники.По мнению высших офицеров НАТО, причина сложностей украинских войск, безуспешно пытающихся прорвать российскую оборону, заключается в неправильном распределении сил ВСУ. Западные военные считают, что слишком много подразделений армии Украины, в том числе самых боеспособных, находятся не на тех участках фронта, на которых должны быть.В США и других западных странах считают, что Киеву следует сосредоточиться на главной цели контрнаступления. По мнению американских и других стратегов, это рассечение российской группировки с выходом к Азовскому морю. Такой план, отмечает СМИ США, позволит прервать сухопутное сообщение и перерезать линии снабжения между Крымским полуостровом и остальной Россией.Вместо этого украинское командование распределило войска и технику между южным и восточным участками фронта. В итоге оно скопило больше сил под Артемовском, чем в Запорожской области в направлении Мелитополя, который планировщики из США называют главной целью Киева.По их мнению, ВСУ должны продолжать на юге прорываться через минные поля и преодолевать другие оборонительные укрепления россиян. Западные кураторы считают, что потери Киева при такой стратегии существенно возрастут, но это, по их мнению, не должно слишком беспокоить украинское командование.