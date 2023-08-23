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СМИ США: западные военные советуют ВСУ сосредоточить силы на одном участке фронта

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СМИ США: западные военные советуют ВСУ сосредоточить силы на одном участке фронта

Западные военные советуют командованию ВСУ сосредоточить силы на одном участке фронта. Они считают, что приоритетным направлением должно стать южное.


Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на источники.

По мнению высших офицеров НАТО, причина сложностей украинских войск, безуспешно пытающихся прорвать российскую оборону, заключается в неправильном распределении сил ВСУ. Западные военные считают, что слишком много подразделений армии Украины, в том числе самых боеспособных, находятся не на тех участках фронта, на которых должны быть.

В США и других западных странах считают, что Киеву следует сосредоточиться на главной цели контрнаступления. По мнению американских и других стратегов, это рассечение российской группировки с выходом к Азовскому морю. Такой план, отмечает СМИ США, позволит прервать сухопутное сообщение и перерезать линии снабжения между Крымским полуостровом и остальной Россией.

Вместо этого украинское командование распределило войска и технику между южным и восточным участками фронта. В итоге оно скопило больше сил под Артемовском, чем в Запорожской области в направлении Мелитополя, который планировщики из США называют главной целью Киева.

По их мнению, ВСУ должны продолжать на юге прорываться через минные поля и преодолевать другие оборонительные укрепления россиян. Западные кураторы считают, что потери Киева при такой стратегии существенно возрастут, но это, по их мнению, не должно слишком беспокоить украинское командование.
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7 комментариев
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  1. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 09:13
    0
    Похоже- это напоминает, при любом раскладе на убой.(
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 09:17
    0
    Западные военные советуют ВСУ сосредоточить силы на одном участке

    ***
    — "Кучнее,панове,кучнее - в прицел" ...
    ***
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:19
    0
    Западные военные советуют командованию ВСУ....По их мнению, ВСУ должны продолжать на юге прорываться через минные поля
    Нормальный такой, "совет"))! laughing Если наркоману зе не жалко гнать свой народ на убой, то какой резон нам жалеть укронацистов? Для укронациков мин не жалко.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 09:22
      0
      Ну сосредоточат они силы на одном участке - а остальные участки оголят что ли ? С них ЛС снимут?
    2. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 09:30
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Нормальный такой, "совет"))! Ес

      Действительно, иметь таких друзей в советчиках ни врагов, ни предателей не нужно.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:22
    0
    По мнению высших офицеров НАТО, причина сложностей украинских войск, безуспешно пытающихся прорвать российскую оборону, заключается в неправильном распределении сил ВСУ. Западные военные считают, что слишком много подразделений армии Украины, в том числе самых боеспособных, находятся не на тех участках фронта, на которых должны быть.
    . Очевидное пренебрежение как к возможностям противника, так и к интересам их подручных...
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:27
    0
    Ну, к примеру, прорвались, а дальше что? "Коридор" чем удерживать будут? По плану - выйти к Мелитополю и всё, войне конец - переговоры? Правда? По сути, хороший план загнать всук в котел, чтоб всех разом, чтоб никто не ушел......