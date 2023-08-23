Американский профессор: Президент США недооценил решимость Москвы защищать свои интересы

Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна

Вашингтон привык действовать только в своих интересах, не обращая абсолютно никакого внимания на интересы других стран, особенно после развала СССР. В этом же русле шла политика Америки последние 30 лет, включая и расширение НАТО – блока, который создавался против СССР.Однако соцлагеря давно уже нет, а Североатлантический альянс продолжил расширяться, в том числе и за счет бывших советских республик. Очевидно, что это было прямое затрагивание стратегических интересов России. И об этом не раз говорили некоторые здравомыслящие политики и эксперты на самом Западе.Вероятно, в Вашингтоне считали, что Россия будет бесконечно уступать Западу. По словам американского экономиста профессора Джеффри Сакса, администрация Джо Байдена недооценила решительность Москвы отстаивать собственные интересы.Соединенные Штаты подталкивали Киев к вступлению в НАТО, что очевидно уже было совсем неприемлемо для России, отметил Сакс. Однако, по словам профессора, в Вашингтоне решили, что Россия, как и всегда должна уступить, а ее действия просто блеф.- сказал Сакс, разделив мнения многих американцев о нынешнем хозяине Белого дома.По словам эксперта, он явно недооценил решимость Москвы защищать свои интересы.