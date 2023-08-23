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Американский профессор: Президент США недооценил решимость Москвы защищать свои интересы

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Американский профессор: Президент США недооценил решимость Москвы защищать свои интересы

Вашингтон привык действовать только в своих интересах, не обращая абсолютно никакого внимания на интересы других стран, особенно после развала СССР. В этом же русле шла политика Америки последние 30 лет, включая и расширение НАТО – блока, который создавался против СССР.


Однако соцлагеря давно уже нет, а Североатлантический альянс продолжил расширяться, в том числе и за счет бывших советских республик. Очевидно, что это было прямое затрагивание стратегических интересов России. И об этом не раз говорили некоторые здравомыслящие политики и эксперты на самом Западе.

Вероятно, в Вашингтоне считали, что Россия будет бесконечно уступать Западу. По словам американского экономиста профессора Джеффри Сакса, администрация Джо Байдена недооценила решительность Москвы отстаивать собственные интересы.

Соединенные Штаты подталкивали Киев к вступлению в НАТО, что очевидно уже было совсем неприемлемо для России, отметил Сакс. Однако, по словам профессора, в Вашингтоне решили, что Россия, как и всегда должна уступить, а ее действия просто блеф.

Байден, к сожалению, не очень умный человек, и его команда не очень умна

- сказал Сакс, разделив мнения многих американцев о нынешнем хозяине Белого дома.

По словам эксперта, он явно недооценил решимость Москвы защищать свои интересы.
Использованы фотографии:
сайт Белого дома
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:02
    0
    Команда президента США очень умна,они пользуются тем что республиканцы и демократы всегда выступают единым строем против России.А вот внутренняя политика имеет некоторые разногласия из за денег .
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:03
    +2
    Бывший шеф о своем подчиненном. «Не стоит недооценивать способность Джо облажаться»: Б. Обама, не кремлевская пропаганда.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:12
    +2
    Решимость защищать свои интересы?Да как бы они видели,КАК кремлевские защищают интересы России на Украине.Начиная с мая 2014...Не говоря уже о более ранних потугах политических импотентов на дипломатическом поприще в странах СНГ.."Защитники"интпресов России,блин..
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: dmi.pris1
      ..... КАК ...... Начиная с мая 2014...Не говоря уже о более ранних потугах политических импотентов на дипломатическом поприще в странах СНГ.."Защитники"интпресов России,блин..

      Вот поэтому и думали, что так и продолжится. А сейчас recourse как-то "Кто бы мог подумать"
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:00
    0
    Президент США недооценил решимость Москвы защищать свои интересы
    А этот человек и главное его команда могут вообще, что-то оценивать исходя из их высокомерия, завышенного самомнения, слабых знаний в отдельных областях и отсутствия политического профессионализма? Наскоком, шантажом, запугиванием, подкупом научились, а вот дипломатии не наблюдается. Но посчитали, что Гитлер и до него не смогли, а они обязательно смогут "победить Россию".