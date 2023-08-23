Украинские ресурсы: Залужный не последует совету американцев сосредоточить все силы на одном направлении

Залужный не направит все силы на одно направление прорыва, как требуют наши западные партнеры. Главком понимает, что такой вариант удобен противнику, который использует свое преимущество в небе, чтобы уничтожить нашу технику и резервы

Генштаб ВСУ не будет перебрасывать резервы на одно направление, наступление ВСУ будет продолжаться по всей линии боевого соприкосновения. Такое решение принял главком ВСУ Залужный, вопреки давлению западных военных советников. Об этом сообщают украинские ресурсы со ссылкой на источник в Минобороны Украины.Начавшееся в июне контрнаступление ВСУ не сумело продвинуться ни на одном направлении, несмотря на задействованные значительные силы. Спустя почти три месяца наступательной операции имеются незначительные успехи в районе Орехово и Времевского выступа, под Бахутом продвижения фактически нет, все бравурные заявления Маляр являются пропагандой и не отражают реальной ситуации. На этом фоне американские советники, уже в который раз, порекомендовали Генштабу ВСУ сосредоточить все усилия на одном из направлений, что может привести к успеху.Однако, как утверждает информированный источник, против такой тактики выступил главком ВСУ Залужный. Генерал считает, что этот вариант более выгоден российской армии, имеющей преимущество в воздухе. По его словам, противник может воспользоваться ситуацией, уничтожив резервы ВСУ, после чего перейти в наступление как на южном направлении, так и на северном.- приводят ресурсы слова источника в Генштабе ВСУ.В общем, рисковать в Киеве не хотят, постепенно переводя войну в позиционную с целью поднакопить силы к весне следующего года, чтобы организовать новое контрнаступление. По планам Киева, оно может стать намного успешнее, так как появится воздушное прикрытие в виде F-16, дальнобойные ракеты и т.д. Ставка делается на то, что Запад сумеет значительно лучше подготовить украинскую армию к наступлению.