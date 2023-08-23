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Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах украинскими вооружёнными формированиями села Лавы Валуйского городского округа

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Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах украинскими вооружёнными формированиями села Лавы Валуйского городского округа

Украинские боевики обстреляли село Лавы Валуйского городского округа, сообщил в своём канале в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Как уточнил глава региона, на этот раз целью ВСУ стал санаторий, на территорию которого противник сбросил с беспилотника 2 гранаты. Несмотря на то, что обошлось без пострадавших, всё же есть повреждения: в здании выбиты 4 окна, а также посечен его фасад. Оперативные службы, прибывшие на место происшествия, уже работают над устранениями последствий вражеской атаки.


Тем временем появилась информация о трёх погибших мирных жителях, что произошло в результате повторного обстрела территории санатория. Украинские войска в момент нахождения людей на улице сбросили взрывное устройство с БПЛА. Двое мужчин скончались от полученных ран. Что касается третьего, то за его жизнь врачи боролись до последнего, однако травмы, которые получил последний, оказались несовместимы с жизнью.

Невозможно подобрать слов, чтобы утешить близких. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших

– написал он в своём ТГ-канале.

Ранее белгородский губернатор также сообщал о том, что вражеский беспилотник сбросил снаряд на село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Как отметил тогда Гладков, пострадавших зафиксировано не было, однако повреждения получил один легковой автомобиль.

Также накануне боевики киевского режима атаковали 2 района – Белгородский и Волоконовский и 3 округа – Грайворонский, Валуйский и Шебекинский. Как подчеркнул губернатор, никто не пострадал. В тот же день под обстрел украинских войск попал и населённый пункт Поповка Краснояружского района в области.
Использованы фотографии:
ТГ-канал губернатора Белгородской области
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4 комментария
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:38
    +4
    Царствия Небесного погибшим, душевных сил и терпения родным и близким.
  2. Stoler
    Stoler Сегодня, 11:08
    +1
    Как и обещано,"100 километровая буферная зона" будет! yes Только на нашей территории request
  3. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 11:10
    -1
    Царствия Небесного погибшим !
    когда уже РФ будет все и вся уничтожать в украине ????? что бы уничтожить киевский режим ! победителей не судят !!!! хотя наверное у РФ такой задачи нету ???????? тока я проста не понимаю как и что тогда РФ хочет сделать всу не отступят же спонсоры спонсировать будут и дальше всу и русофобию в укррр ! возможно не прав во всем !
  4. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:28
    0
    Ну и где эти самые "ланцеты" которые в роликах от Конашенкова так прекрасно уничтожают замаскированные САУ противника?
    https://topwar.ru/224365-unichtozhenie-lancetom-ocherednoj-zamaskirovannoj-sau-protivnika-popalo-v-kadr.html