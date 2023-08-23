Губернатор Белгородской области сообщил об обстрелах украинскими вооружёнными формированиями села Лавы Валуйского городского округа

Украинские боевики обстреляли село Лавы Валуйского городского округа, сообщил в своём канале в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Как уточнил глава региона, на этот раз целью ВСУ стал санаторий, на территорию которого противник сбросил с беспилотника 2 гранаты. Несмотря на то, что обошлось без пострадавших, всё же есть повреждения: в здании выбиты 4 окна, а также посечен его фасад. Оперативные службы, прибывшие на место происшествия, уже работают над устранениями последствий вражеской атаки.
Тем временем появилась информация о трёх погибших мирных жителях, что произошло в результате повторного обстрела территории санатория. Украинские войска в момент нахождения людей на улице сбросили взрывное устройство с БПЛА. Двое мужчин скончались от полученных ран. Что касается третьего, то за его жизнь врачи боролись до последнего, однако травмы, которые получил последний, оказались несовместимы с жизнью.
Невозможно подобрать слов, чтобы утешить близких. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших
– написал он в своём ТГ-канале.
Ранее белгородский губернатор также сообщал о том, что вражеский беспилотник сбросил снаряд на село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Как отметил тогда Гладков, пострадавших зафиксировано не было, однако повреждения получил один легковой автомобиль.
Также накануне боевики киевского режима атаковали 2 района – Белгородский и Волоконовский и 3 округа – Грайворонский, Валуйский и Шебекинский. Как подчеркнул губернатор, никто не пострадал. В тот же день под обстрел украинских войск попал и населённый пункт Поповка Краснояружского района в области.