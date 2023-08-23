В сети опубликованы кадры, на которых при помощи беспилотника зафиксированы кадры уничтожения российским барражирующим беспилотником "Ланцет" замаскированной САУ боевиков киевского режима.
На кадрах видно, как беспилотник-камикадзе точно попадает в расположенную на замаскированной позиции в лесополосе украинскую САУ, после чего артиллерийская установка взрывается.
Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили значительную часть украинской артиллерии, имевшейся у противника на линии фронта. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
В ходе интервью Риттер отметил, что российские военнослужащие используют "Ланцеты" для контрбатарейной борьбы и уничтожают ими большое количество украинских артиллерийских систем.
По прогнозам бывшего американского разведчика, в ближайшем будущем БПЛА такого типа будут способны наносить удары целыми роями, что увеличит эффективность поражения военной техники противника, несмотря на попытки противодействия атакам систем радиоэлектронной борьбы и ПВО противника.
Высокая эффективность "Ланцетов", способных уничтожать военную технику противника, по мнению западных СМИ, является одной из основных угроз для украинской армии на поле боя. Как утверждают западные обозреватели, защиту от барражирующих боеприпасов чрезвычайно затрудняет их высокая маневренность.