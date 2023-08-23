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Уничтожение «Ланцетом» очередной замаскированной САУ противника попало в кадр

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Уничтожение «Ланцетом» очередной замаскированной САУ противника попало в кадр

В сети опубликованы кадры, на которых при помощи беспилотника зафиксированы кадры уничтожения российским барражирующим беспилотником "Ланцет" замаскированной САУ боевиков киевского режима.


На кадрах видно, как беспилотник-камикадзе точно попадает в расположенную на замаскированной позиции в лесополосе украинскую САУ, после чего артиллерийская установка взрывается.




Российские барражирующие боеприпасы "Ланцет" уничтожили значительную часть украинской артиллерии, имевшейся у противника на линии фронта. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В ходе интервью Риттер отметил, что российские военнослужащие используют "Ланцеты" для контрбатарейной борьбы и уничтожают ими большое количество украинских артиллерийских систем.

По прогнозам бывшего американского разведчика, в ближайшем будущем БПЛА такого типа будут способны наносить удары целыми роями, что увеличит эффективность поражения военной техники противника, несмотря на попытки противодействия атакам систем радиоэлектронной борьбы и ПВО противника.

Высокая эффективность "Ланцетов", способных уничтожать военную технику противника, по мнению западных СМИ, является одной из основных угроз для украинской армии на поле боя. Как утверждают западные обозреватели, защиту от барражирующих боеприпасов чрезвычайно затрудняет их высокая маневренность.

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31 комментарий
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:21
    +3
    На Лостармур была интереснейшая статистика. Подавляющее большинство Трёх Топоров было уничтожено именно Лацетами. Выводы делайте сами.

    Потери военной техники в локальных конфликтах XXI века
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    Крупнейший военно-аналитический портал, посвященный потерям военной техники в локальных конфликтах XX-XXI века.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 10:47
      0
      Румата hi, потери у них не кислые и идут постоянно, только вот артилерия с той стороны как работала так и работает. Значит поставки свежака перекрывают потери.
    2. m4rtin.frost
      m4rtin.frost Сегодня, 11:14
      -2
      Поэтому нафик не нужны больше буксируемые гаубицы! Будущее теперь за мобильными и дальнобойными САУ типа Арчер, CAESAR и Himars!
      1. Aken
        Aken Сегодня, 11:35
        0
        Поэтому нафик не нужны больше буксируемые гаубицы!

        Это очень интересный вопрос. Ответ на него надо искать в статистике. Лет через 10 узнаем, что эффективнее.
      2. ГГВ
        ГГВ Сегодня, 11:38
        0
        А химеры уже САУ?по мне так они тактический ракетный комплекс.
      3. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 12:10
        0
        Цитата: m4rtin.frost
        Будущее теперь за мобильными и дальнобойными САУ типа Арчер, CAESAR и Himars!

        Давно Химарсы стали самоходными артиллерийскими установками?
    3. Aken
      Aken Сегодня, 11:18
      -2
      Вывод однозначен. Контрбатарейную борьбу наша артиллерия проиграла. Если бы не Ланцеты, дело было бы совсем швах.
      Ожидаем появления аналогов у Щеневмерлых. Это будет поважнее Ф-16.
      1. АндрейKam_Z
        АндрейKam_Z Сегодня, 11:41
        0
        Уступает согласен, пока новые образцы техники не насытят фронт, но не проиграла.
      2. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 12:11
        +2
        Цитата: Aken
        Вывод однозначен. Контрбатарейную борьбу наша артиллерия проиграла

        Стесняюсь спросить, на основе чего такой однозначный вывод?
  2. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 10:23
    +5
    Это так увеличили массу заряда на Ланцете или сразу пошла детонация боезапаса? Уж больно эпично рвануло сразу :) Хотя боезапас вроде потом детонировал... Но видео красивое, не поспоришь :)
    1. Jafar
      Jafar Сегодня, 10:37
      -2
      Там как-то мощно рвануло, ланцет столько не унесет
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 10:37
      0
      Цитата: Reindeer
      или сразу пошла детонация боезапаса? Уж больно эпично рвануло сразу :

      Ну.... возможно попали в момент загрузки БЗ и вспыхнули картузы с порохом.
      Цитата: Reindeer
      Хотя боезапас вроде потом детонировал... Но видео красивое, не поспоришь

      Второй взрыв больше похож на второй удар от БПЛА, да и на последних кадрах площадь возгорания recourse ого-го какая.
    3. ГГВ
      ГГВ Сегодня, 11:41
      +1
      Вначале рванул боекомплект в самой САУ,а затем запас в кустиках тоже нагрелся и рванул.а так точно, очень красиво получилось!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:27
    +3
    У ВСУ явно кризис с войсковым ПВО нарисовывается,позволяют вести воздушную разведку в тылу.САУ явно не на ЛБС ,где то подальше была.У нас тоже с этим проблема,у врагов тоже есть видео с подавлением нашей артиллерии с контролем. Но таких видео на украинских пабликах меньше в разы.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:34
    -3
    Массовое производство "Ланцетов" должно стать целью нашей промышености на время СВО, перефразирую: "... "Ланцеты" нужны нашей армии, как воздух, как хлеб. Их малое производство насмешка над страной, над ВС РФ..."
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 10:57
      +1
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Массовое производство "Ланцетов" должно стать целью нашей промышености на время СВО, перефразирую: "... "Ланцеты" нужны нашей армии, как воздух, как хлеб. Из малое производство насмешка над страной, над ВС РФ..."

      В начале СВО их(ланцетов) равно как и подготовленных операторов возможно и не хватало, но сейчас производство Ланцетов поставлено на поток и возросло в 50 раз.
      Вот тут
      https://vk.com/wall-211093965_1477930
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:36
    0
    Да, сало они лучше ховают, ибо для себэ, а это, не хай еще дадут.
  6. Слон
    Слон Сегодня, 10:57
    +1
    Ланцеты показывают хорошую результативность, может быть правительству Мишустина стоит профинансировать роизводство в Донецке таких же по характеристикам, но гораздо дешевых таких вот донецких аналогов -
  7. Arisaka
    Arisaka Сегодня, 10:57
    +1
    А ведь незаметно такие видео стали обыденностью. Когда-то писали всякое про "Ланцеты". И распил и мало и БЧ слабое и пруфов нет.

    А сейчас это само собой разумеющееся: Ланцет прилетел - очередной противник полетел осваивать Луну.
  8. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 11:00
    +1
    совсем другая картина сверху вырисовывается по сравнению с прошлым годом. Нет уже бессмысленно изрытых воронками полей нашими снарядов . Есть точное и эффектное попадание дрона в цель. Один выстрел, одна цель. Движемся в правильном направлении.
    1. Aken
      Aken Сегодня, 11:21
      -2
      бессмысленно изрытых воронками полей нашими снарядов .

      Находятся люди, утверждающие, что снарядный голод - миф, никто их бессмысленно и бесполезно не расходовал.
  9. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 11:02
    -1
    Ланценты используют для контрбатарейной борьбы, надо подтягивать по характеристикам нашу артилерию
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 12:14
      0
      Цитата: Rt Rt
      надо подтягивать по характеристикам нашу артилерию

      А что, по-вашему, не так с нашей артиллерией?

      Мста.
      Дальность стрельбы:
      ОФС: 30,5 км
      Активно-реактивным снарядом: 37 км

      M109 Паладин
      Дальность стрельбы:
      ОФС: 14-22 км
      Активно-реактивным снарядом: 19-30 км

      M777
      Дальность стрельбы:
      ОФС: 22,5 км
      Активно-реактивным снарядом: 30 км
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:10
    0
    Уничтожение «Ланцетом» очередной замаскированной САУ противника попало в кадр
    . Очередной, следующей кирдык, это понятно... как и понятно то, что забугорные увеличивают производство того, сего и далее по списку.
    Когда сделают, они дадут кукуевским на замену, большую часть того, что им надо.
    Какой вывод надо сделать нашим... на каждую их следующую, должны быть на готове, Ланцет и прочая машинерия в достаточном, даже избыточном количестве.
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:18
    +2
    Хорошо попали и красиво сдетонировало. Надеюсь расчет полетел на встречу с бандерой.
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 11:33
      0
      Конкретно здесь непонятно, мог и улететь, детонация сильная. Но вот на многих других видео видно, как расчет начинает разбегаться еще до появления Ланцета в кадре камеры контроля. Вероятно звук специфический и громкий в режиме атаки, всуки его слышат даже за шумом механизмов.
  12. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:24
    -1
    Итак, вот здесь:
    https://topwar.ru/223794-unichtozhenie-lancetom-zamaskirovannoj-amerikanskoj-gaubicy-m777-popalo-v-kadr.html#comment-id-13767014
    было у меня вот такое сообщение:

    Итак, очередное видео в пользу моей правоты, осталось четыре. lol
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 11:58
      0
      что за бредятину пишите, ничего не понятно
  13. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 11:34
    0
    Цитата: Ныробский
    Цитата: Иезекиль 25-17
    Массовое производство "Ланцетов" должно стать целью нашей промышености на время СВО, перефразирую: "... "Ланцеты" нужны нашей армии, как воздух, как хлеб. Из малое производство насмешка над страной, над ВС РФ..."

    В начале СВО их(ланцетов) равно как и подготовленных операторов возможно и не хватало, но сейчас производство Ланцетов поставлено на поток и возросло в 50 раз.
    Вот тут
    https://vk.com/wall-211093965_1477930

    Это хорошо, но мало: целью должно быть постоянное нахождение над линией фронта нескольких сот "Ланцетов".
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:00
      0
      1. они не летают постоянно а лишь запускаются когда обнаруживается цель
      2. что значит мало? каждый день видео
  14. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 11:40
    0
    Интересно что за САУ так рванула? "Крабы" горели не так эффективно