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Глава компании-поставщика средств связи ФСБ предстал перед судом за злоупотребления с гособоронзаказом

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Глава компании-поставщика средств связи ФСБ предстал перед судом за злоупотребления с гособоронзаказом

Следственным управлением ФСБ России завершено расследование уголовного дела о злоупотреблениях при исполнении ряда контрактов по государственному оборонному заказу. Об этом сообщает газета «Коммерсант».


Фигурантом уголовного дела является бывший генеральный директор ЗАО «Голлард» и ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС) Евгений Мельник. Его обвиняют в злоупотреблениях, а также, в рамках другого уголовного дела, в нарушении требований валютного законодательства.

Уголовное дело в отношении топ-менеджера было возбуждено еще в августе 2022 года, сообщает «Коммерсант». Компании под руководством Мельника сорвали контракты на поставку специального оборудования для нужд Вооруженных сил Российской Федерации и Федеральной службы безопасности РФ. О каком именно оборудовании идет речь, не разглашается.

Известно, что возглавляемые Мельником компании работают в сфере разработки и производства средств шифрования, компьютерного оборудования, обеспечения кибербезопасности военных и гражданских организаций и проектов. Сам Мельник находится в следственном изоляторе после вынесенного Лефортовским районным судом решения об его помещении под стражу.

Кроме того, Мельника обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте. Российская компания перечислила деньги израильской компании Fortgate Communication ltd $799 тыс. за некий товар. Но в итоге ни товар не был получен, ни деньги назад в Россию не вернулись.
Использованы фотографии:
https://ru.freepik.com/
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8 комментариев
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  1. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 10:03
    +2
    перечислила деньги израильской компании Fortgate Communication ltd $799 тыс. за некий товар. Но в итоге ни товар не был получен, ни деньги
    Классика жанра ))
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:22
      +2
      При СССР боялся бы о подобном, положить в свой карман --- $ 799 000 даже и мечтать! Высшая мера с конфискацией.
      1. УАТ
        УАТ Сегодня, 10:28
        +2
        Цитата: Reptiloid
        Высшая мера с конфискацией.

        К сожалению, заморимся ждать.
      2. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 10:34
        +1
        положить в свой карман --- $ 799 000
        На этом он и прокололся, жадина говядина, теперь будет делиться по плохому. Видимо решил крохи не делить, что в наше время украсть лям зелени, когда воруют миллиардами.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 11:26
          0
          по законам военного времени

          Как предателей таких бы .... украл у военных.
  2. VladimirNET
    VladimirNET Сегодня, 10:41
    +2
    Так это из-за них - у военных связи нет (еще Стрелков об этом рассказывал) => за воровство конфисковать ВСЁ имущество, как минимум.
  3. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:02
    +1
    Удивительный идиёт! Это что в голове должно быть, что бы уверовать в то, что можно безнаказанно кинуть ФСБ? winked
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 11:30
      0
      Видимо не удержаться было. Такой лакомый кусок и , что называется, "плохо лежал" . Посмотрим, чем закончатся эти фантазии