Глава компании-поставщика средств связи ФСБ предстал перед судом за злоупотребления с гособоронзаказом

Следственным управлением ФСБ России завершено расследование уголовного дела о злоупотреблениях при исполнении ряда контрактов по государственному оборонному заказу. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Фигурантом уголовного дела является бывший генеральный директор ЗАО «Голлард» и ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС) Евгений Мельник. Его обвиняют в злоупотреблениях, а также, в рамках другого уголовного дела, в нарушении требований валютного законодательства.
Уголовное дело в отношении топ-менеджера было возбуждено еще в августе 2022 года, сообщает «Коммерсант». Компании под руководством Мельника сорвали контракты на поставку специального оборудования для нужд Вооруженных сил Российской Федерации и Федеральной службы безопасности РФ. О каком именно оборудовании идет речь, не разглашается.
Известно, что возглавляемые Мельником компании работают в сфере разработки и производства средств шифрования, компьютерного оборудования, обеспечения кибербезопасности военных и гражданских организаций и проектов. Сам Мельник находится в следственном изоляторе после вынесенного Лефортовским районным судом решения об его помещении под стражу.
Кроме того, Мельника обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте. Российская компания перечислила деньги израильской компании Fortgate Communication ltd $799 тыс. за некий товар. Но в итоге ни товар не был получен, ни деньги назад в Россию не вернулись.