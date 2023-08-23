Я категорически против нового пакета финансовой помощи на 24 миллиарда долларов

Администрации США стоит отменить решение о выделении помощи Украине на общую сумму в 24 миллиарда долларов. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс.Американский аналитик считает, что оказание масштабной финансовой помощи Украине ослабляет экономику США. По утверждению Робертса, сейчас США намного слабее в экономическом отношении, чем прежде. У Вашингтона просто нет реальных возможностей по оказанию Украине такой масштабной финансовой помощи.- подчеркнул Робертс.Эксперт утверждает, что в целом механизм выделения финансовой и военной помощи Украине нуждается в большей прозрачности. Ведь сейчас совсем непонятно, куда расходуются выделяемые Украине огромные суммы.В последнее время на Западе все чаще скептически оценивают военную и финансовую поддержку Киева. Ранее многие американские политики и журналисты говорили о возможных злоупотреблениях с выделяемой помощью, не исключали и коррупционную составляющую, в том числе личную заинтересованность окружения президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.Наконец, на Украине помощь также может расхищаться. Например, поставляемое вооружение частично может продаваться в третьи страны и организованной преступности, и это обстоятельство тоже необходимо учитывать при выделении помощи, считают аналитики.