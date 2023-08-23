Военное обозрение
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Американский аналитик призывает власти США отказаться от помощи Украине в размере 24 млрд долларов

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Американский аналитик призывает власти США отказаться от помощи Украине в размере 24 млрд долларов

Администрации США стоит отменить решение о выделении помощи Украине на общую сумму в 24 миллиарда долларов. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил президент исследовательского института США Фонд «Наследие» Кевин Робертс.


Американский аналитик считает, что оказание масштабной финансовой помощи Украине ослабляет экономику США. По утверждению Робертса, сейчас США намного слабее в экономическом отношении, чем прежде. У Вашингтона просто нет реальных возможностей по оказанию Украине такой масштабной финансовой помощи.

Я категорически против нового пакета финансовой помощи на 24 миллиарда долларов

- подчеркнул Робертс.

Эксперт утверждает, что в целом механизм выделения финансовой и военной помощи Украине нуждается в большей прозрачности. Ведь сейчас совсем непонятно, куда расходуются выделяемые Украине огромные суммы.

В последнее время на Западе все чаще скептически оценивают военную и финансовую поддержку Киева. Ранее многие американские политики и журналисты говорили о возможных злоупотреблениях с выделяемой помощью, не исключали и коррупционную составляющую, в том числе личную заинтересованность окружения президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Наконец, на Украине помощь также может расхищаться. Например, поставляемое вооружение частично может продаваться в третьи страны и организованной преступности, и это обстоятельство тоже необходимо учитывать при выделении помощи, считают аналитики.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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6 комментариев
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  1. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 10:17
    +1
    ....на Украине помощь также может расхищаться.....

    fellow кажется, они начинают о чем-то догадываться.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 10:27
      +1
      Цитата: Reptiloid
      кажется, они начинают о чем-то догадываться.

      А я думаю сколько же бабла весь запад потратил на помощь для Украины, а ведь эти бабки можно было бы на гуманитарную помощь, что там гум.помощь, всех сирот накормить можно было бы. Всем помочь. Ужас :( Бедняков бы не осталось. А нет ..... враг моего врага , мне тоже не друг, но лучше нагадить врагу.
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 11:40
        0
        Цитата: Azerbaijan2023
        .....бабки можно было бы на гуманитарную помощь, .... Всем помочь. .....

        Что интересно, как раз в это время, когда идёт СВО, в штатах начались какие-то странные катастрофы ---- взрывы заводов, взрывы железных дорог с разливом ядовитых компонентов, чувствуется , зкология страдает. Пожары. Жалобы от населения.В том числе недовольство Байденом за внимание к Украине
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:19
    0
    аналитик призывает власти США отказаться от помощи Украине в размере 24 млрд долларов

    Как это призвать пчел от мёда отказаться... what природные инстинкты у чиновников на такие деньжищи нельзя отнять...а уж тем более отказаться...скорее этого аналитика в асфальт закатают, чем они откажутся от сладкого.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:22
    0
    А чего это он про Гаваи умолчал скромно, чумадед с барского плеча выделил аж по 700 баксов каждой семье погорельцев. Демократия - все, свой народ ничто, такого же мнения придерживается и АннаЛенка в отношении своих бюргеров.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    0
    В последнее время на Западе все чаще скептически оценивают военную и финансовую поддержку Киева.
    Но при этом продолжают активно помогать и останавливаться пока не собираются. А вот если хотя бы 1/3 поставляемой помощи уничтожалась на логистических маршрутах, то оснований задуматься у "друзей Украины" стало бы больше.