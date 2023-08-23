На Времевском участке ВС РФ отбили попытки ВСУ пойти на прорыв в направлении Заветное Желание – Приютное со стороны Урожайного

Противник не оставляет попыток если не прорвать, то хотя бы несколько отодвинуть нашу оборону в основном на тех же участках, которые были выбраны главными для контрнаступления ВСУ еще в начале июня. Российские военнослужащие сдерживают натиск врага, одновременно наращивая успех на северном направлении фронта.
Такая тактика ВСУ, а вернее ее безрезультатность, вызывает все больше вопросов и раздражения у западных кураторов Киева. Однако изменить ее на ходу украинский Генштаб вряд ли сможет. Любое ослабление натиска, например на Донецком направлении, неминуемо приведет к контратакующим действиям ВС РФ.
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью Wayne Dupree Podcast напомнил, что у российской армии в резерве имеется как минимум 300 000 подготовленных военнослужащих, тысячи ракет и снарядов. В случае образования «окна» для прорыва часть боеспособного резерва может быть задействована для его расширения и продвижения вперед, что грозит серьезными проблемами для ВСУ. Какие резервы есть у Киева, а главное, насколько они боеспособны, неизвестно.
Таким образом, фронт остается «стабильным», насколько это возможно в условиях боевых действий, что подтверждают сообщения военкоров.
К югу от Артемовска противник атаковал небольшими бронегруппами в районе Андреевки и Клещеевки. В последнем населенном пункте идут бои в южной части, особых позиционных изменений не произошло. Наша артиллерия обстреливает ближайшие к ЛБС населенные пункты, не давая противнику перегруппироваться для новых атак.
На донецком направлении после артподготовки наши атаковали при поддержке авиации у Новомихайловки. Пока успеха не имели. В Марьинке и у Авдеевки также без изменений, идут позиционные бои и контрбатарейная борьба.
На Угледарском направлении наши бойцы отбили несколько атак ВСУ у Никольского и Павловки. Кроме того, остановлены попытки противника продвинутся в направлении Приютного.
На Времевском направлении ВСУ дронами-камикадзе пытаются перерезать пути снабжения наших войск. Одновременно противник пошел на прорыв нашей обороны на рубеже Заветное Желание – Приютное со стороны Урожайного. Натиск врага остановлен.
На Запорожском направлении продолжаются бои за овладение практически стертым с лица земли селом Работино. Сообщается, что ВСУ закрепились на северных окраинах села, наши контролируют южную часть. Происходят постоянные контратаки, пока без позиционных изменений. Украинцы подтягивают резервы, очень активно работает артиллерия. Российские войска наносили удары по украинским подразделениям в Лобковом, Пятихатках, Малой Токмачке, Егоровке, Чаровном и Гуляйпольском. ВСУ обстреливают наши позиции в Жеребянках, Нестерянке, Копанях, Новопрокоповке, Вербовом и Новопокровке.
Российская армия продолжает развивать успех на Купянском направлении. Сообщается, что в районе Синьковки и Петропавловки взято еще пять опорных пунктов противника. Южнее в районе Кисловки и Котляровки взято три опорника. Наступление осложняется тем, что местность находится в низине относительно позиций ВСУ на правом берегу реки Оскол. Был нанесен ракетный удар по окраинам Купянска, в результате уничтожено скопление вражеской техники.
От общей сводки к частному примеру того, почему хваленая натовская бронетехника, на которую так рассчитывали в Киеве и на Западе перед началом контрнаступа, оказавшись в «умелых» руках украинских солдат никакого преимущества им не дала.В сети распространяется видео, на котором «обученные» всушники умудрились загнать немецкую БМП Marder в собственный окоп, где она и застряла намертво.
С такими мехводами противника и артиллерия не нужна, как говорится, сами все угробят. Кстати, не исключено, что данный казус случился преднамеренно. Известно, что украинские солдаты специально портят западную технику, чтобы не идти на ней в бой.