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Батальон «Восток»: Наступающий на Времевском выступе противник «слегка выдохся» и потерял активность

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Батальон «Восток»: Наступающий на Времевском выступе противник «слегка выдохся» и потерял активность

Наступающий в районе Времевского выступа противник "выдохся", атаки на позиции российской армии идут уже не с той интенсивностью и напором, как было несколько дней назад. Об этом сообщается в ТГ-канале батальона "Восток", держащего оборону на данном участке.


Согласно сообщениям бойцов с передовой, наступающие в районе Времевского выступа подразделения ВСУ, так сказать, "наелись" и "выдохлись", значительно потеряв в активности после понесенных потерь как в личном составе, так и в технике. Такого напора, как было несколько дней назад уже нет, противник откатывается назад даже при небольших потерях, хотя ранее шел вперед в "мясные штурмы", не обращая внимания на убитых и раненых.

В целом чувствуется, что действующие против нас подразделения слегка выдохлись и ждут свежих вливаний. Вчера левее от нас группа бронетехники в составе танка и нескольких БМП попыталась нащупать брешь - танк и одна БМП остались в поле, а остальные отошли

- пишут бойцы.

Также подчеркивается, что бои в последние дни шли ожесточенные, дошло уже до того, что у артиллерии образовался дефицит снарядов, снабжение не успевает восполнять расходуемые боеприпасы. Артиллерия играет основную роль, пресекая атаки ВСУ, а также нанося удары по резервам и бронетехнике.

После интенсивных дней снарядные погреба изрядно опустели - расход опережает восполнение. Но и результат ощутимый - потери противник несёт значительные

- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об ожесточенных боях в районе Урожайного и Старомайорского, которые в Киеве уже успели "освободить". На данный момент эти населенные пункты находятся в серой зоне, бои за них продолжаются. При этом противник пытается развить наступление и выйти к Старомлыновке, которая является основным узлом обороны российской армии. Однако, как отмечают эксперты, ВСУ все еще пытаются взломать передовые позиции обороны российской армии, не выйдя даже к основным позициям.
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7 комментариев
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 10:25
    0
    Артиллерия играет основную роль, пресекая атаки ВСУ, а также нанося удары по резервам и бронетехнике.

    Это потому, что в армия не насыщена ударными и камикадзе БПЛА. Нужен минимум один Ланцет или Куб БЛА на пехотинца в сутки!
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:03
      0
      каждому пехотинцу по ланцету???? такого нет нигде
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:29
    0
    Стала появляться информация что наши иногда проводят ротацию обороняющихся частей.И это радует.
  3. Комментарий был удален.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 10:52
      +2
      Заблудился, пионэр? На этом сайте кеклов украинцами не называют. Палево..... , а ручки правильно по клаве стучать не шеволятся.
  4. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:39
    +1
    Вот кто там мелет про "погреба опустели" если это не деза - надо бы на разговор к ребятам с каменными лицами.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:44
    -2
    Про потери мы уже слышим третий месяц, однако натиск той стороны не ослабевает а местами носит локальный успех, Киев уже планы на 2024 год спокойненько вынашивает и не видно паники и истерии, получат они и авиацию и ракеты, снаряды уже не проблема и тогда идти вперед нашим станет знпчительно труднее.
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:06
      +1
      за три месяца таких мясных штурмов и продвинуться на 5-7 км это разве не успех нашей обороны? у них в планах было к лету выйти в Крым а не 3 села захватить