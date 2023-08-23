Батальон «Восток»: Наступающий на Времевском выступе противник «слегка выдохся» и потерял активность

В целом чувствуется, что действующие против нас подразделения слегка выдохлись и ждут свежих вливаний. Вчера левее от нас группа бронетехники в составе танка и нескольких БМП попыталась нащупать брешь - танк и одна БМП остались в поле, а остальные отошли

После интенсивных дней снарядные погреба изрядно опустели - расход опережает восполнение. Но и результат ощутимый - потери противник несёт значительные

Наступающий в районе Времевского выступа противник "выдохся", атаки на позиции российской армии идут уже не с той интенсивностью и напором, как было несколько дней назад. Об этом сообщается в ТГ-канале батальона "Восток", держащего оборону на данном участке.Согласно сообщениям бойцов с передовой, наступающие в районе Времевского выступа подразделения ВСУ, так сказать, "наелись" и "выдохлись", значительно потеряв в активности после понесенных потерь как в личном составе, так и в технике. Такого напора, как было несколько дней назад уже нет, противник откатывается назад даже при небольших потерях, хотя ранее шел вперед в "мясные штурмы", не обращая внимания на убитых и раненых.- пишут бойцы.Также подчеркивается, что бои в последние дни шли ожесточенные, дошло уже до того, что у артиллерии образовался дефицит снарядов, снабжение не успевает восполнять расходуемые боеприпасы. Артиллерия играет основную роль, пресекая атаки ВСУ, а также нанося удары по резервам и бронетехнике.- говорится в сообщении.Ранее сообщалось об ожесточенных боях в районе Урожайного и Старомайорского, которые в Киеве уже успели "освободить". На данный момент эти населенные пункты находятся в серой зоне, бои за них продолжаются. При этом противник пытается развить наступление и выйти к Старомлыновке, которая является основным узлом обороны российской армии. Однако, как отмечают эксперты, ВСУ все еще пытаются взломать передовые позиции обороны российской армии, не выйдя даже к основным позициям.