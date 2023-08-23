Штурмовым подразделениям Западной группировки войск ВС РФ, действующим на Купянском направлении, удалось в районе населенного пункта Ольшана занять опорный пункт и два наблюдательных поста украинских формирований. Это следует из сообщения пресс-центра Западной группировки войск.Как сообщил офицер пресс-центра, украинские формирования четыре раза пытались атаковать российские войска. Для атак были задействованы подразделения 14-й и 67-й отдельных механизированных, 25-й отдельной воздушно-десантной и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригад ВСУ, с бронетехникой. Они действовали в районах Ольшан, Синьковки и Петропавловки.В районе самого Купянска российская армия мощным артиллерийским огнем предотвратила предстоящее введение в бой тактического резерва из состава 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, на данном направлении ведется активная контрбатарейная борьба. Так, были уничтожены артиллерийские орудия противника 2С3 «Акация», «Краб», М109 «Паладин», М777, минометный расчет.В результате обстрелов артиллерии удалось уничтожить пункт боепитания и радиолокационную станцию AN/TPQ-50 американского производства. Указанные удары наносились по позициям украинских формирований в районе населенных пунктов Червоный Став, Шийковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Загоруйковка и Стельмаховка.Таким образом, ситуация на данном участке фронта для украинских сил складывается не лучшим образом. Противник вынужден задействовать здесь дополнительные силы, что не позволяет ему добиться усиления своих войск на других направлениях, включая Запорожское и Южно-Донецкое.