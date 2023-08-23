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Минобороны РФ: Российские войска заняли опорный пункт ВСУ в районе Ольшан на Купянском направлении

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Минобороны РФ: Российские войска заняли опорный пункт ВСУ в районе Ольшан на Купянском направлении

Штурмовым подразделениям Западной группировки войск ВС РФ, действующим на Купянском направлении, удалось в районе населенного пункта Ольшана занять опорный пункт и два наблюдательных поста украинских формирований. Это следует из сообщения пресс-центра Западной группировки войск.


Как сообщил офицер пресс-центра, украинские формирования четыре раза пытались атаковать российские войска. Для атак были задействованы подразделения 14-й и 67-й отдельных механизированных, 25-й отдельной воздушно-десантной и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригад ВСУ, с бронетехникой. Они действовали в районах Ольшан, Синьковки и Петропавловки.

В районе самого Купянска российская армия мощным артиллерийским огнем предотвратила предстоящее введение в бой тактического резерва из состава 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Кроме того, на данном направлении ведется активная контрбатарейная борьба. Так, были уничтожены артиллерийские орудия противника 2С3 «Акация», «Краб», М109 «Паладин», М777, минометный расчет.


В результате обстрелов артиллерии удалось уничтожить пункт боепитания и радиолокационную станцию AN/TPQ-50 американского производства. Указанные удары наносились по позициям украинских формирований в районе населенных пунктов Червоный Став, Шийковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Загоруйковка и Стельмаховка.

Таким образом, ситуация на данном участке фронта для украинских сил складывается не лучшим образом. Противник вынужден задействовать здесь дополнительные силы, что не позволяет ему добиться усиления своих войск на других направлениях, включая Запорожское и Южно-Донецкое.
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5 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:20
    +2
    Надо освободить Харьков и наших братьев и сестёр, томящихся под гнётом режима нациста Зеленского.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 10:22
      -6
      Был бы рад ошибиться, но это нереально с учетом имеющихся сил и средств. Продвижение уже застопорилось. Как отвлекающий фактор - да, работает, но не более того.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 10:34
      +2
      Базара нет. Харьков, Киев, Одессу....
      Но для этого сначала нужно перемолоть, денацифицировать ещё с полмиллиона укронацистов, истощить ВФУ.
      Только что под Киевом выделено место для нового военного кладбища
      на 250 000. Его нужно заполнить.
      1. sanja.grw
        sanja.grw Сегодня, 11:53
        0
        Писали по более мест до 650 000 ямок
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        Текст Вашего комментария слишком короткий
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:18
    0
    ситуация на данном участке фронта для украинских сил складывается не лучшим образом.
    И на других большого прогресса не наблюдается. Бывают "минутные" тактические и вроде, как успехи, но и те в итоге сводятся нашими к нулю. Наши бойцы отбивают по несколько атак в день и стоят крепко, за что им большое уважение и признательность.