Турция и ООН готовят предложения для Москвы по зерновой сделке

Участвовавшие более года назад в заключении черноморского зернового соглашения Турция и Организация Объединенных Наций проводят работу по спасению этого соглашения и восстановления в нем участия России.
Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на неназванный источник, участвующий в переговорах, Турция и ООН занимаются подготовкой предложений по зерновой сделке, которые вскоре будут представлены России.
Однако пока не всё идеально, есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами. Обсуждения идут
— отметил источник агентства.
По некоторым данным, речь может идти о подключении к сделке Катара, на средства которого у России будет закупаться зерно для беднейших стран. При этом судам с закупленным зерном будут предоставляться гарантии перехода в порты назначения.
Напомним, что в СМИ идут разговоры о скорой встрече турецкого лидера Реджепа Эрдогана со своим российским коллегой Владимиром Путиным, центральным вопросам которой, очевидно, будет зерновая сделка. Сообщалось, что встреча может состояться в сентябре в России.
В середине июля Россия вышла из зерновой сделки, так как она не выполнялась в вопросах касающихся российских интересов. Однако в Киеве и на Западе заговорили о необходимости создания гуманитарного коридора под эгидой НАТО для вывоза зерна без участия России. По мнению ряда западных военных экспертов, это может поставить НАТО и Россию на грань прямого столкновения.