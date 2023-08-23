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Турция и ООН готовят предложения для Москвы по зерновой сделке

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Турция и ООН готовят предложения для Москвы по зерновой сделке

Участвовавшие более года назад в заключении черноморского зернового соглашения Турция и Организация Объединенных Наций проводят работу по спасению этого соглашения и восстановления в нем участия России.


Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на неназванный источник, участвующий в переговорах, Турция и ООН занимаются подготовкой предложений по зерновой сделке, которые вскоре будут представлены России.

Однако пока не всё идеально, есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами. Обсуждения идут

— отметил источник агентства.

По некоторым данным, речь может идти о подключении к сделке Катара, на средства которого у России будет закупаться зерно для беднейших стран. При этом судам с закупленным зерном будут предоставляться гарантии перехода в порты назначения.

Напомним, что в СМИ идут разговоры о скорой встрече турецкого лидера Реджепа Эрдогана со своим российским коллегой Владимиром Путиным, центральным вопросам которой, очевидно, будет зерновая сделка. Сообщалось, что встреча может состояться в сентябре в России.

В середине июля Россия вышла из зерновой сделки, так как она не выполнялась в вопросах касающихся российских интересов. Однако в Киеве и на Западе заговорили о необходимости создания гуманитарного коридора под эгидой НАТО для вывоза зерна без участия России. По мнению ряда западных военных экспертов, это может поставить НАТО и Россию на грань прямого столкновения.
Использованы фотографии:
videohive.net
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10 комментариев
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  1. Быков.
    Быков. Сегодня, 12:14
    +1
    Какие ещё предложения? Просто выполняйте свои обещания.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:18
      0
      К шулерам и махинаторам обращаться по правилам игры-бесполезно
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:14
    0
    Хватит уже играть по их правилам!Поставлять зерно через турцию и израиль,чтобы эти страны контролировали движение судов,и никакой ук-роины,ни грамма ихнего зерна чтобы не вывезли не из одного порта ук-роины.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:20
      0
      belay request Эээ.Не для этого все затевалось...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:17
    0
    Как бы 7 наших условий озвучены и каким образом Катар может выполнить часть наших условий.Первое - снять санкции с Россельхозбанка полностью и разморозить наши активы участвующие в сельхоз производстве ,а это миллиарды как я подозреваю.Запад на это не пойдёт.Равняем спокойно инфраструктуру украинских портов.Какой то слабовастенький вброс о Турции и ООН.Вообще не о чем.
  4. rusich
    rusich Сегодня, 12:18
    0
    ООН во главе с Гутерришем - это подстилка матрасников. Пусть научатся вначале выполнять свои обещания, а потом предлагать предложения России
  5. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:20
    0
    это может поставить НАТО и Россию на грань прямого столкновения.
    Привыкли все грабить, под угрозой штыков !
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:20
    0
    Если речь за наше зерно, пусть решают, но портовой инфраструктуры не должно быть к моменту, как по рукам хлопнут.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:21
    0
    Эти что ли собрались помочь бедным странам?

    Для себя и Украины стараются, в частности Эрдоган
  8. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 12:21
    0
    Голосовать за человека, которого постоянно обманывают...