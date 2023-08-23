Российская разведка: десятая часть радиопереговоров в ВСУ ведётся на иностранных языках

В процентном соотношении: 90% приходится на украинскую речь и 10% – это представители западных стран

На нашем направлении доминирует польская речь, Поляки-военнослужащие не только принимают участие в подготовке ВСУ, но и непосредственное участие в наступательных действиях вместе со штурмовыми отрядами украинских войск