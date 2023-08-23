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Российская разведка: десятая часть радиопереговоров в ВСУ ведётся на иностранных языках

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Российская разведка: десятая часть радиопереговоров в ВСУ ведётся на иностранных языках

Десятая часть радиопереговоров в ВСУ ведется на иностранных языках. Это означает, что в рядах украинской армии состоит немало граждан зарубежных государств.

Об этом агентству РИА Новости рассказал военнослужащий российского подразделения радиоэлектронной разведки.

В процентном соотношении: 90% приходится на украинскую речь и 10% – это представители западных стран

- говорит российский военный.

Он утверждает, что в эфире на передовой звучит речь граждан Соединенных Штатов, Британии, Германии, Чехии и других стран. По текстам радиоперехватов российская разведка установила, что в основном иностранцы выполняют в ВСУ функцию инструкторов, а также непосредственно командуют украинскими подразделениями. Правда, сложно определить, являются ли они действующими военнослужащими Вооруженных сил своих государств либо прибыли на Украину в качестве наемников.

При этом военнослужащий отмечает, что иностранные языки стали звучать в эфире чаще, чем раньше.

По словам собеседника агентства, большинство иностранцев на Запорожском направлении, где он служит, общается на польском языке, что говорит о существенном количестве граждан Польши, воюющих на стороне ВСУ.

На нашем направлении доминирует польская речь, Поляки-военнослужащие не только принимают участие в подготовке ВСУ, но и непосредственное участие в наступательных действиях вместе со штурмовыми отрядами украинских войск

- утверждает российский военный.
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20 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:52
    +6
    Эка новость, они там звучат с 2014 года и ничего с этим не поделаешь, а то что чаще стали слышать дурной знак, значит этих шакалов все больше и не бегут они как некоторые пытаются сообщить, либо под видом гусей действуют уже кадровики что тоже не новость.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:18
      0
      Цитата: Ропот 55
      либо под видом гусей действуют уже кадровики что тоже не новость.

      "Гусь" сбежит, а кадровый под погонам, будет воевать.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:56
    +6
    Каждому своё и в своё время. Пшеки уже отчитались за 10 000 полиэтиленовых мешков, у полосатых мор на военных базах от автокатастроф и суицидов. Каждому своё и в своё время
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 10:58
    0
    Наемники были всегда и будут. Если платят бабки, почему и нет, кто нам мешает нанимать?
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 11:04
      +1
      Отсутствие желающих иностранцев, которые знают нашу специфику управления войсками в товарных количествах.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 11:21
        -2
        Цитата: Копчёный
        Отсутствие желающих иностранцев, которые знают нашу специфику управления войсками в товарных количествах.

        А что в украинских частях, специфика управления войсками лучше ?
        1. Aken
          Aken Сегодня, 11:33
          0
          Судя по результатам - лучше.
          22 год они выдержали как СССР 41-й.
    2. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 11:20
      +1
      Проблем наверное больше чем пользы, встроить иностранные подразделения в структуру ВС РФ.
      Возможно добровольцев хватает.
  4. Jafar
    Jafar Сегодня, 11:00
    +2
    Где-то недавно была польская статья о возмущении всё большей вовлеченностью Польши в конфликт, разжигаемый по сути США. Так там назывались какие-то чудовищные цифры потерь среди поляков, что-то порядка 10000. Ещё раз, сама статья тоже польская. Я конечно со скепсисом отношусь к такому количеству, но думаю, что можно сделать вывод, что этих товарищей на Украине много.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:27
      0
      Цитата: Jafar
      Так там назывались какие-то чудовищные цифры потерь среди поляков, что-то порядка 10000.

      Цитата: Jafar
      Так там назывались какие-то чудовищные цифры потерь среди поляков, что-то порядка 10000.

      Я тоже не всегда верю, но знаю что на новом военном кладбище в Ольштын 1700 могил.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:03
    0
    Российская разведка: десятая часть радиопереговоров в ВСУ ведётся на иностранных языках
    . Дрова, полешки и все в один костёр.
  6. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 11:06
    0
    И чего мы удивляемся, что там есть иностранцы? Конечно есть, было бы странным, если бы их не было. По поводу кадровых военных стран НАТО - естественно тоже есть, но там нет кадровых частей (бригад, полков).
  7. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 11:07
    +2
    разведка: десятая часть радиопереговоров в ВСУ ведётся на иностранных языках

    у нас тоже...
    на российских...
    например на тувинском laughing
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:11
    +2
    В процентном соотношении: 90% приходится на украинскую речь и 10% – это представители западных стран
    То, что наемники и не единицы воюют в ВСУ давно не новость, как и то, что поляки направляют своих кадровых военнослужащих. Поэтому изречение "воюем с НАТО" имеет прямой смысл. Что говорить об американцах, англичанах, поляках, чехах, немцах... если едут и из Латинской Америки, Африки. Весь мировой сброд сегодня на Украине и к ним отношение одно - они вне закона и должны уничтожаться без предложений сдаться.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: rotmistr60
      Поэтому изречение "воюем с НАТО" имеет прямой смысл.

      А на языке так сидит - "опять воюем с Гитлером".
  9. bravo77
    bravo77 Сегодня, 11:22
    -1
    Цитата: nepunamemuk
    разведка: десятая часть радиопереговоров в ВСУ ведётся на иностранных языках

    у нас тоже...
    на российских...
    например на тувинском laughing

    во вьетнаме свыше 80% на индейском говорило в американские рации

    но где эти чехи, шведы, и пр в товарных количествах
    они что в плен не сдаются, их не ранят, не убивают, так чтобы были видны специфические татухи у трупов

    так что либо это аналог тик-ток войск, либо нет там 10% от войск
  10. zloybond
    zloybond Сегодня, 11:32
    0
    Просто взяли на вооружение хитрость -своего рода шифрование - у нас связисты говорят на своем родном языке, зачастую на не русском, что затрудняет им возможность понимания. Они используют иностранных связистов, т.к. знают, что в основном у нас проблема с переводом и это влияет на скорость реагирования.
  11. kamakama
    kamakama Сегодня, 11:42
    0
    Мне прям интересно, на слух отличают британцев от американцев? Или прям так в эфире и говорят - я гражданин США, я британский подданный?
    1. vadimtt
      vadimtt Сегодня, 11:54
      0
      Моя дочь прекрасно отличает бритта из Лондона от бритта из Манчестера. А уж американца от новозеландца или австралийца отличит влет. И да, при этом ни в одной из перечисленных стран она не была, просто усиленно учила язык с носителями для научных задач.
    2. zloybond
      zloybond Сегодня, 12:10
      0
      очень не большая часть говорит на академическом английском. Большая часть носителей языка говорит на разных диалектах английского. Это в том числе проблема в Британии, часто британцы не понимают друг друга, т.к. говорят по разному. Это не новость.