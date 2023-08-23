Десятая часть радиопереговоров в ВСУ ведется на иностранных языках. Это означает, что в рядах украинской армии состоит немало граждан зарубежных государств.
Об этом агентству РИА Новости рассказал военнослужащий российского подразделения радиоэлектронной разведки.
В процентном соотношении: 90% приходится на украинскую речь и 10% – это представители западных стран
- говорит российский военный.
Он утверждает, что в эфире на передовой звучит речь граждан Соединенных Штатов, Британии, Германии, Чехии и других стран. По текстам радиоперехватов российская разведка установила, что в основном иностранцы выполняют в ВСУ функцию инструкторов, а также непосредственно командуют украинскими подразделениями. Правда, сложно определить, являются ли они действующими военнослужащими Вооруженных сил своих государств либо прибыли на Украину в качестве наемников.
При этом военнослужащий отмечает, что иностранные языки стали звучать в эфире чаще, чем раньше.
По словам собеседника агентства, большинство иностранцев на Запорожском направлении, где он служит, общается на польском языке, что говорит о существенном количестве граждан Польши, воюющих на стороне ВСУ.
На нашем направлении доминирует польская речь, Поляки-военнослужащие не только принимают участие в подготовке ВСУ, но и непосредственное участие в наступательных действиях вместе со штурмовыми отрядами украинских войск
- утверждает российский военный.