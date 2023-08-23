Украинское командование сообщило о якобы происходящем продвижении ВСУ в сторону Новопрокоповки на Ореховском участке фронта

По утверждению генерального штаба ВСУ, украинским формированиям будто бы удалось продвинуться в сторону села Новопрокоповка на Ореховском участке Запорожского направления. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на информацию от генштаба ВСУ.
Новопрокоповка находится южнее села Работино, в котором продолжаются бои. Российские подразделения находятся в центре и южной части села Работино и упорно держат оборону, не пропуская дальше ворвавшихся в село украинских боевиков.
Географически Новопрокоповка имеет интересное положение – она находится на автомобильной дороге, ведущей в Токмак. Поэтому, продвигаясь в сторону Новопрокоповки, украинские силы пытаются обойти Работино с восточной стороны, чтобы не «завязнуть» в боях в селе.
Отметим, что российские военные корреспонденты пока не пишут о продвижении в сторону Новопрокоповки украинских формирований. Они лишь отмечают, что по находящимся в этом селе российским силам украинские формирования ведут артиллерийский огонь.
В самом Работино продолжаются ожесточенные бои. На Угледарском участке фронта украинские формирования пытаются атаковать Приютное, но все попытки атак пока не приносят им желаемого результата. Украинские отряды в Старомайорском подвергаются ударам штурмовой авиации Воздушно-космических сил России.