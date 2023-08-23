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Украинское командование сообщило о якобы происходящем продвижении ВСУ в сторону Новопрокоповки на Ореховском участке фронта

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Украинское командование сообщило о якобы происходящем продвижении ВСУ в сторону Новопрокоповки на Ореховском участке фронта

По утверждению генерального штаба ВСУ, украинским формированиям будто бы удалось продвинуться в сторону села Новопрокоповка на Ореховском участке Запорожского направления. Об этом сообщает украинская пресса, ссылаясь на информацию от генштаба ВСУ.


Новопрокоповка находится южнее села Работино, в котором продолжаются бои. Российские подразделения находятся в центре и южной части села Работино и упорно держат оборону, не пропуская дальше ворвавшихся в село украинских боевиков.

Географически Новопрокоповка имеет интересное положение – она находится на автомобильной дороге, ведущей в Токмак. Поэтому, продвигаясь в сторону Новопрокоповки, украинские силы пытаются обойти Работино с восточной стороны, чтобы не «завязнуть» в боях в селе.


Отметим, что российские военные корреспонденты пока не пишут о продвижении в сторону Новопрокоповки украинских формирований. Они лишь отмечают, что по находящимся в этом селе российским силам украинские формирования ведут артиллерийский огонь.

В самом Работино продолжаются ожесточенные бои. На Угледарском участке фронта украинские формирования пытаются атаковать Приютное, но все попытки атак пока не приносят им желаемого результата. Украинские отряды в Старомайорском подвергаются ударам штурмовой авиации Воздушно-космических сил России.
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10 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:54
    +9
    Интересно, читаешь новости и невольно вопрос а не ПРОСТЫЕ и не ИНТЕРЕСНЫЕ села на Украине есть, каждое село стратегическое или тактическое.
    1. Комментарий был удален.
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:18
      -4
      читаешь новости и невольно вопрос а не ПРОСТЫЕ и не ИНТЕРЕСНЫЕ села на Украине есть
      Есть, почитайте Российские новости за сентябрь-октябрь 2022 или за последнее 2 месяца)
      1. El Roz
        El Roz Сегодня, 11:46
        0
        за последние 2.5 месяца о селах треп от бандеровского режима. После потерь Соледара и Артемовска они уже скоро как 3 месяца головой об пару сел, но в тоже время на востоке теряют.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:00
    +8
    Туман войны... а так, вслед за победными реляциями тут же могут прилететь рассуждения, объяснения типа... не так поняли, услышали.
    Со всех сторон, одно и тоже.
  3. nobody75
    nobody75 Сегодня, 11:01
    -1
    Украинские отряды в Старомайорском подвергаются ударам штурмовой авиации Воздушно-космических сил России.

    Неужели я докричался???!!!
    А попытка выдавить наших из Работино путем захвата Новопокровки обречена на провал. Такие операции или получаются наскоком, как у Мюррата, или не получаются от слова совсем.
    С Уважением.
  4. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 11:23
    -3
    На авиапро сейчас новость прошла что у зятя главы" тактические ракетные вооружения " в Чехии арестовали 14 квартир, думаю мобилизованным на передовой получающим по 200 тыщ эта новость подорвала боевой дух.""'https://avia.pro/news/ceska-televize-v-chehii-arestovany-14-kvartir-zyatya-glavy-holdinga-korporaciya-takticheskoe""'
    1. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 11:31
      +1
      А у Евтушенкова отель. Да а почему по ТВ не рассказывают как наши олигархи помогают фронту. И почему молчат о тех кто хотел бежать во время " Марша справедливости" Народ должен знать своих героев!!!
  5. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 11:28
    +1
    За эту войну было столько вранья с обеих сторон, что верить надо только подтверженным фактам. Но враньё нужно власти, что бы у народа крыша окончательно не поехала!
  6. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 11:33
    0
    Врут небось. Выдавая желаемое, за действительное. Им бы сейчас побольше тумана напустить и панику посеять. Но то что это направление главного удара сомнений не вызывает. Безусловно, могут и в других местах ударить, но Запорожская АЭС звучный, лакомый кусочек, за который им всё простят и завалят деньгами и вооружениями, любыми. Да и отбить потом её вряд-ли получится. Посадят они туда обкуренных, обколотых киборгов, которые взорвут станцию вместе с собой.
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 11:38
    0
    Цитата: Жан Батист
    На авиапро сейчас новость прошла что у зятя главы" тактические ракетные вооружения " в Чехии арестовали 14 квартир, думаю мобилизованным на передовой получающим по 200 тыщ эта новость подорвала боевой дух.

    Тем, кто на передовой, насколько знаю, доплачивается помимо фиксированной ставки.
    На Авиапро много чего проходит. С калом вперемешку. Что там правда, а что ложь, с первого раза понять трудно.