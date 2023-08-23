Марочко сообщил об ужесточении Киевом контрольно-пропускного режима в Харьковской области

При направлении в сторону Купянска гражданский автотранспорт разворачивают. Данная мера распространяется даже на тех, кто едет туда с целью эвакуации своих родственников

Украинские силовые структуры усилили контрольно-пропускной режим в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Как отметил отставной офицер, на многих участках дорог в направлении Купянска установлены блокпосты, где украинская сторона проводит досмотр транспортных средств и личных вещей граждан. Также на этих участках размещены информационные стенды, содержащие множество фотографий и фотороботов разыскиваемых лиц, среди которых подавляющее большинство – в форме ВСУ.– рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости Марочко.В то же время, уточнил бывший официальный представитель Народной милиции (НМ) республики, на блокпостах смартфоны водителей также подвергаются тщательной проверке. Более того, по словам отставного военного, автомобилистов вынуждают удалить записи с видеорегистраторов, а в случае невыполнения данного требования – изымают карты памяти.Обращает на себя внимание и заявление, сделанное чуть ранее Андреем Марочко о возведении украинскими боевиками оборонительных линий, что обусловлено продвижением российских войск в сторону Купянска. Украинская армия возводит фортификационные сооружения на восточных окраинах города между домами, которые соединяются траншеями, надеясь, таким образом, замедлить наступление наших сил.