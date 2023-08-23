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Марочко сообщил об ужесточении Киевом контрольно-пропускного режима в Харьковской области

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Марочко сообщил об ужесточении Киевом контрольно-пропускного режима в Харьковской области

Украинские силовые структуры усилили контрольно-пропускной режим в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.


Как отметил отставной офицер, на многих участках дорог в направлении Купянска установлены блокпосты, где украинская сторона проводит досмотр транспортных средств и личных вещей граждан. Также на этих участках размещены информационные стенды, содержащие множество фотографий и фотороботов разыскиваемых лиц, среди которых подавляющее большинство – в форме ВСУ.

При направлении в сторону Купянска гражданский автотранспорт разворачивают. Данная мера распространяется даже на тех, кто едет туда с целью эвакуации своих родственников

– рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости Марочко.

В то же время, уточнил бывший официальный представитель Народной милиции (НМ) республики, на блокпостах смартфоны водителей также подвергаются тщательной проверке. Более того, по словам отставного военного, автомобилистов вынуждают удалить записи с видеорегистраторов, а в случае невыполнения данного требования – изымают карты памяти.

Обращает на себя внимание и заявление, сделанное чуть ранее Андреем Марочко о возведении украинскими боевиками оборонительных линий, что обусловлено продвижением российских войск в сторону Купянска. Украинская армия возводит фортификационные сооружения на восточных окраинах города между домами, которые соединяются траншеями, надеясь, таким образом, замедлить наступление наших сил.
Использованы фотографии:
Соцсети/Марочко
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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:16
    0
    Ничего необычного не вижу.Это логически верно-не пускать гражданских лиц туда,где возводятся фортификационные обьекты.Тем более уже давно сообщалось,что гражданских оттуда вывезли
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 12:18
    0
    Если они возводят линии обороны,почему тогда мы активно не мешаем им в этом?Или теперь уже наши военные будут прорывать ихние минные поля,и подавлять доты и другие укрепления в полях??