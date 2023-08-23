Минувшей ночью российская армия в очередной раз нанесла удары по инфраструктуре оставшихся у Украины портов в Измаиле и Рени в Одесской области. Сообщается, что удары были нанесены при помощи беспилотников-камикадзе "Герань-2".
Вероятнее всего ВС РФ массированной атаке подверглись дунайские порты киевского режима, используемые для вывоза украинского зерна, а также с большой долей вероятности для поставок украинской армии оружия и боеприпасов.
Несмотря на введенную Киевом уголовную ответственность за фиксирование и публикацию последствий ударов, информация об успешном уничтожении военных и инфраструктурных объектов на подконтрольных киевскому режиму территориях все равно оказывается в сети.
Как утверждают украинские источники, целью для ударов стали расположенные на территории портов зернохранилища. Эти инфраструктурные объекты Киев использует в качестве перевалочной базы для перевозок сельхозпродукции в Румынию, а затем дальше в страны Евросоюза.
Уничтожение зернохранилищ наносит значительный ущерб экономике киевского режима. В результате прекращения действия "зерновой сделки" украинские аграрии терпят колоссальные убытки из-за невозможности экспортировать свою продукцию.
Стране, практически полностью зависящей от предоставляемых Западом кредитов, потеря доходов от экспорта сельхозпродукции угрожает дефолтом и полным экономическим крахом.