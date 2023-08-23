Военное обозрение
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ВС РФ нанесли массированный удар по украинской портовой инфраструктуре в Одесской области

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ВС РФ нанесли массированный удар по украинской портовой инфраструктуре в Одесской области

Минувшей ночью российская армия в очередной раз нанесла удары по инфраструктуре оставшихся у Украины портов в Измаиле и Рени в Одесской области. Сообщается, что удары были нанесены при помощи беспилотников-камикадзе "Герань-2".


Вероятнее всего ВС РФ массированной атаке подверглись дунайские порты киевского режима, используемые для вывоза украинского зерна, а также с большой долей вероятности для поставок украинской армии оружия и боеприпасов.

Несмотря на введенную Киевом уголовную ответственность за фиксирование и публикацию последствий ударов, информация об успешном уничтожении военных и инфраструктурных объектов на подконтрольных киевскому режиму территориях все равно оказывается в сети.

Как утверждают украинские источники, целью для ударов стали расположенные на территории портов зернохранилища. Эти инфраструктурные объекты Киев использует в качестве перевалочной базы для перевозок сельхозпродукции в Румынию, а затем дальше в страны Евросоюза.

Уничтожение зернохранилищ наносит значительный ущерб экономике киевского режима. В результате прекращения действия "зерновой сделки" украинские аграрии терпят колоссальные убытки из-за невозможности экспортировать свою продукцию.

Стране, практически полностью зависящей от предоставляемых Западом кредитов, потеря доходов от экспорта сельхозпродукции угрожает дефолтом и полным экономическим крахом.
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10 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:45
    +3
    К сожалению румыны вняли просьбам Украины, фото с своей стороны, через речку нет.Есть одно упоминание о поражении перегрузочного комплекса ,но автор женщина с Украины.Как бы инфа не очень.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 11:51
      +4
      В Телеге они сами признают попадания в производственно-перегрузочный комплекс и зернохранилище, правда без привязки, просто в Одесской области.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:48
    +3
    Привет султану, а Гутериш более не суетится, может совесть замучила?
  3. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 11:53
    -2
    Месяц после окончания зерновой сделки прошёл, а порты до сих пор не сравняли с землей. Чудеса!
  4. Червоный Байкер
    Червоный Байкер Сегодня, 11:58
    -4
    если кому не лень, посмотрите на карту юга Одесской обл.
    Там есть село "Маяки" возле него мост через Днестр.
    Он и мост в Затоке, два пути которые связывают весь юг Одесской области и порты Измаила и Рени со всей укрАиной.
    Дальше, надеюсь не надо обьяснять ...
    Удары по элеваторам в портах Дуная, это либо от тупости, либо
    иммитация "войны".
    А если к этому добавить, что по мосту в Маяках всю войну шли потоком топливозаправщики для снабжения ВСУ, то даже вопросов не возникает.
    Значит так надо ...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:11
      0
      Ну,вот и Вы наконец поняли,что про Одессу и тех самых "классных одесситах"(которые упорно сражаются в рядах ВСУ,можно забыть.Это не война,а сплошная Сделка.Причем с совестью
  5. zloybond
    zloybond Сегодня, 12:06
    +1
    ну так уж сильно топить за украинских аграриев не стоит. Земли Окраины давно более чем на 70 % распилены между иностранными транснациональными корпорациями. Так что вывезти они пытаются уже не украинское зерно, а иностранное, что им никак не удается. и это даже не плохо, потому как так им и надо.
  6. Червоный Байкер
    Червоный Байкер Сегодня, 12:06
    0
    мосты целые. Но при этом победоносно воюем с друзьями ветряных мельниц - элеваторами.
    А если завтра ,укрАина отдаст румынам порт Рени в аренду на 20 лет?
    Или обменяются кусками территорий по берегам Дуная.
    Даже во вторую мировую понимали, что приоритетная цель это топливо, а не сарай с зерном
  7. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:09
    0
    Опять хорошая мина при плохой игре. Мосты через Дунай стоят? Ну, и о каких массированных ударах речь идет? Я понимаю так- массированный удар , на космических снимках будет хорошо заметен. Во всяком случае, рухнувший мост- точно. Кто их видел?
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:10
    0
    потеря доходов от экспорта сельхозпродукции угрожает дефолтом и полным экономическим крахом.
    А вот по этому поводу у киевского режима голова не болит. "Весь мир с нами" и "заграница нам поможет" еще ни кто не отменял, поэтому обидно, но для них не смертельно. Да и следует беспокоится о дефолте если уже продали почти всю страну, а что осталось, то в залоге.