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Марочко: На Купянском направлении бойцы ВС РФ находят в окопах ВСУ тела давно погибших солдат

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Марочко: На Купянском направлении бойцы ВС РФ находят в окопах ВСУ тела давно погибших солдат

О том, что киевские власти и командование ВСУ относятся к собственным солдатам исключительно как к ресурсу, который абсолютно не жалко тратить, говорится давно и много. Украинские военнопленные рассказывают об отсутствии командиров на передовой, плохом снабжении, заградотрядах и так далее. Но оказывается, это не самое плохое и страшное.


Киевская пропаганда продолжает разгонять в обществе нарратив «героев-защитников Украины», в то время как факты показывают, что режиму Зеленского абсолютно наплевать на свой народ и солдат, отдающих жизни на передовой вовсе не для защиты страны, которой по факту уже и нет.

Наши бойцы неоднократно рассказывали, что после так называемых «мясных штурмов» украинская сторона вовсе не занимается эвакуацией убитых военнослужащих с поля боя. Хотя российские военные по открытым каналам сообщают противнику, что не будут обстреливать санитарные группы. На деле все обстоит еще хуже.

Офицер НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал в своем телеграм-канале о новых фактах не просто циничного, а преступно бесчеловечного отношения политического и военного командования Украины к собственным бойцам. На Купянском направлении Харьковского фронта после занятия очередных окопов противника бойцы ВС РФ находят в них останки давно погибших солдат ВСУ.

Как пишет Марочко, некоторые из них уже разложились до скелетов, другие представляют собой лишь фрагменты тел. Это говорит о том, что эвакуация убитых украинских солдат не производилась длительное время. Вновь прибывшие бойцы ВСУ должны были воевать в окопах среди разлагающихся трупов.

Это дает основания говорить о том, что украинские боевики длительное время не эвакуировали убитых сослуживцев, и вели боевые действия находясь среди разлагающихся трупов

— подытожил Марочко.

Совсем иная ситуация по нашу сторону линии фронта. Российский бойцы рассказывают, что при рытье окопов иногда находят останки и остатки амуниции советских солдат, погибших при освобождении Украины от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Наши воины бережно извлекают останки павших героев и захоранивают их, как и положено не только по православному, но просто человеческому обычаю.
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9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:51
    +5
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Это дает основания говорить о том, что украинские боевики длительное время не эвакуировали убитых сослуживцев, и вели боевые действия находясь среди разлагающихся трупов

    видимо это входит в одну из концепций подготовки в инструкторами НАТО.
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 11:58
      0
      видимо это входит в одну из концепций подготовки в инструкторами НАТО.
      ....вряд ли...это итог закрытия психиатрических учреждений и наркодиспансеров, которые хунта приказала долго жить....да хунте по барабану....а то что это так известно давно..
  3. АндрейKam_Z
    АндрейKam_Z Сегодня, 11:55
    +1
    Достал уже этот сказочник. Ага прямо так разлагающиеся труппы и лежат в окопах, не пахнут, солдаты через них перешагивают, любуются.
    1. JOYyppe
      JOYyppe Сегодня, 11:58
      +1
      солдаты через них перешагивают, любуются
      получается, что это именно так
  4. JOYyppe
    JOYyppe Сегодня, 11:56
    0
    бойцы ВС РФ находят в них останки давно погибших солдат ВСУ
    Вновь прибывшие бойцы ВСУ должны были воевать в окопах среди разлагающихся трупов.

    Вообще циники!!! КАК ТАК МОЖНО???
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:01
      -1
      Успокойтесь.Вы верите всему,что на заборе напишут?
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:58
    +2
    А я не верю этому Марочко.Он уже не раз был замечер в такой неуклюжей пропаганде,что слов нет.Я могу понять,что бросили в кустах труп.Давно.Но на опорнике ,причем воевать рядом с такими телами?Извольте,но факт явно битый...
  6. Опториус
    Опториус Сегодня, 12:14
    0
    Я не уверен, что все именно так и обстоит. Считаю, Марочко намеренно утрирует. Не исключаю каких-нибудь частных случаев, но, вряд ли это всеобщая тенденция. В сети много видео украинских солдат и они никак не напоминают каких то дикарей с копьями и в шкурах. Неплохо экипированы и выглядят вполне "цивилизованно". Это всего лишь элемент пропаганды. "Расчеловечивание" противника. Украинская сторона тоже его использует, но в отношении уже наших солдат. Достаточно вспомнить "унитазы" и "сотни изнасилованных чайной ложкой младенцев".
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:15
    0
    вели боевые действия находясь среди разлагающихся трупов
    Странно, что еще эпидемий нет. Про то, что ВСУшникам приходится находится в окопах с трупами своих товарищей они сами сообщали.