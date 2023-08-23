Марочко: На Купянском направлении бойцы ВС РФ находят в окопах ВСУ тела давно погибших солдат

Это дает основания говорить о том, что украинские боевики длительное время не эвакуировали убитых сослуживцев, и вели боевые действия находясь среди разлагающихся трупов

О том, что киевские власти и командование ВСУ относятся к собственным солдатам исключительно как к ресурсу, который абсолютно не жалко тратить, говорится давно и много. Украинские военнопленные рассказывают об отсутствии командиров на передовой, плохом снабжении, заградотрядах и так далее. Но оказывается, это не самое плохое и страшное.Киевская пропаганда продолжает разгонять в обществе нарратив «героев-защитников Украины», в то время как факты показывают, что режиму Зеленского абсолютно наплевать на свой народ и солдат, отдающих жизни на передовой вовсе не для защиты страны, которой по факту уже и нет.Наши бойцы неоднократно рассказывали, что после так называемых «мясных штурмов» украинская сторона вовсе не занимается эвакуацией убитых военнослужащих с поля боя. Хотя российские военные по открытым каналам сообщают противнику, что не будут обстреливать санитарные группы. На деле все обстоит еще хуже.Офицер НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал в своем телеграм-канале о новых фактах не просто циничного, а преступно бесчеловечного отношения политического и военного командования Украины к собственным бойцам. На Купянском направлении Харьковского фронта после занятия очередных окопов противника бойцы ВС РФ находят в них останки давно погибших солдат ВСУ.Как пишет Марочко, некоторые из них уже разложились до скелетов, другие представляют собой лишь фрагменты тел. Это говорит о том, что эвакуация убитых украинских солдат не производилась длительное время. Вновь прибывшие бойцы ВСУ должны были воевать в окопах среди разлагающихся трупов.— подытожил Марочко.Совсем иная ситуация по нашу сторону линии фронта. Российский бойцы рассказывают, что при рытье окопов иногда находят останки и остатки амуниции советских солдат, погибших при освобождении Украины от фашистов в годы Великой Отечественной войны. Наши воины бережно извлекают останки павших героев и захоранивают их, как и положено не только по православному, но просто человеческому обычаю.