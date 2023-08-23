Военное обозрение
Войти Регистрация

«В ожидании военной интервенции»: Нигерия получила китайские самоходные гаубицы

8
«В ожидании военной интервенции»: Нигерия получила китайские самоходные гаубицы

Нигерия, власти которой претендуют на доминирование в регионе Сахель, активно закупает военную технику на мировом рынке. В частности, осуществляются поставки российских вертолетов Ми-35 (последняя известная отгрузка прошла в конце июля) и китайской артиллерии.


Так, на ресурсе Military News Nigeria на днях были опубликованы фотографии, зафиксировавшие прибытие в страну новой партии (не менее 15 единиц) 105-мм САУ SH5 и 122-мм самоходок SH2 от компании NORINCO из КНР.

Нигерийская армия продолжает наращивать свой военный потенциал в ожидании потенциальной интервенции в соседний Нигер

- говорится в западной прессе.

105-мм колесная САУ SH5 имеет вес 11500 кг, максимальная скорость движения по дороге составляет 90 км/ч, запас хода – 600 км. Самоходка обладает компьютеризированной СУО, которая работает в паре с навигационной системой GPS. Для облегчения передвижения по сложному рельефу SH5 оснащена системой централизованной подкачки шин.



Броня SH5 предназначена для защиты экипажа (из четырех бойцов) от огня из стрелкового оружия и осколков снарядов. Она имеет следующие габариты: длина 8,0 м, ширина 2,5 м и высота 2,7 м.

SH2 оснащается 122-мм (как в данном случае) или 105-мм пушкой. Она имеет такую же массу, скорость и запас хода, защиты и систему наведения, как у SH5. Однако экипаж состоит из пяти солдат. Габариты немного больше: длина составляет 8,5 м, ширина 2,5 м и высота 2,95 м.

На фоне планов вторжения в Нигер усиление вооруженных сил Нигерии с прибытием 15 китайских самоходных гаубиц, может стать не таким тривиальным, как кажется

- полагают в западной прессе.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:51
    -2
    Нигерия за Нигер или против?
    Текст Вашего комментария слишком короткий
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:57
      +3
      Нигерия за Нигер или против?
      Вы пытаетесь троллить или...?
      По поводу китайских САУ. А почему не написали когда был заключен договор? Скорее всего не менее года назад. И западная пресса не спроста акцентировала внимание на поставках китайских САУ в Нигерию перед подготовкой вторжения в Нигер.
    2. cpls22
      cpls22 Сегодня, 11:58
      0
      Главный кандидат на роль торпеды для Нигера.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:52
    0
    Вчера в Нигере произведён выпуск 195 офицеров,они готовы защищать независимость Нигера с оружием в руках.. good
  4. Грац
    Грац Сегодня, 11:54
    +2
    мне не понятно что Нигерия приобретет от вторжения в Нигер, у Нигерии насколько я знаю у самой проблем со всякими повстанцами и террористами дофига.Зачем наживать себе ещё кучу лишних проблем не понятно
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 12:03
      +2
      Может ни чего не приобретёт, но скорее всего США популярно объяснило, что может потерять если не будет защищать "демократию" в Нигере.
  5. knn54
    knn54 Сегодня, 11:55
    +1
    Ничего не меняется.Например,в 70-е,когда Эфиопия воевала с Сомали.С обеих сторон были советские самолеты,танки,артиллерия.
    Бизнес не имеет границ.да и контракты надо выполнять
  6. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:02
    +1
    Нигерия получила китайские самоходные гаубицы
    ....ну вот и оно ...ещё месяц назад меня тут минусовали наглухо за то что я предположил что поднебесная туда сунется...и сунулась таки....НУ ЧЁ МИНУСАТОРЫ ГРЁБАНЫЕ, ПОДТИРАЙТЕ СВОИ ЗАДЫ