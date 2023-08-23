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Наступление ВСУ в районе Работино «захлебнулось», украинские штурмовики не сумели взять село

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Наступление ВСУ в районе Работино «захлебнулось», украинские штурмовики не сумели взять село

Несмотря на заявления официального Киева о переходе населенного пункта Работино на Ореховском участке под контроль ВСУ, на самом деле этого не случилось, хотя ситуация действительно сложная. Об этом сообщает ТГ-канал "Архангелы спецназа", работающий непосредственно с передовой.


Штурмовым группам подразделений украинской армии не удалось взять под свой контроль Работино, хотя об этом было объявлено еще несколько дней назад. Замминистра обороны Украины Анна Маляр поторопилась, заявив об очередной победе ВСУ, но в Киеве уже рукоплескают "доблестным" подразделениям, "взявшим" Работино. На самом деле, украинская армия сумела продвинуться только до середины населенного пункта, сил дальше идти у ВСУ нет, наступление "захлебнулось".

По последним данным, после нескольких дней ожесточенных боев, ВСУ сумели зацепиться за центр Работино, атаковав с северной окраины. Войдя в середину села, продолжить продвижение ВСУ не смогли, это им не позволяет российская армия, активно работающая по противнику. Подчеркнем, что половину села ВСУ удалось взять после двух с половиной месяцев атак, наступление на Работино началось еще в начале июня.

В то же время наши признают, что ситуация действительно тяжелая, враг атакует, несмотря на потери. Скорей всего, Киеву нужна любая перемога в преддверии дня независимости, который будет отмечаться 24 августа.

Работино - идут бои за населенный пункт, ситуация тяжелая, контроль по-прежнему 50/50. Противник сидит в подвалах оттуда их выбивают артиллерией, но и враг обстреливает наши позиции и зоны контроля

- пишет "Архангел спецназа".

Напомним, что на данном направлении Генштаб ВСУ бросил в атаку резервную 82-ю десантно-штурмовую дивизию ВСУ, которая должна была идти во втором эшелоне, развивая наступление. Вместо этого бригада, вооруженная легкой бронетехникой западного образца, вынуждена взламывать оборону российской армии. Самое интересное в том, что пока ВСУ пытаются взломать первую линию обороны ВС России из имеющихся трех, наши возводят четвертую и пятую.
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12 комментариев
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  1. nobody75
    nobody75 Сегодня, 11:30
    +3
    Началось наступление из Урожайного. Это гораздо интереснее Работино - отвлекающий удар.
    С Уважением
    1. oleg-nekrasov-19
      oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:47
      +2
      А как же Токмак в бинокль? Или если у ВСУ что то не получается на каком то направлении -назовем это отвлекающим ударом? Ахххахаа И кстати по Урожайному -не дают американским прокси( ВСУ) там закрепиться, хотя многие продавцы финок НКВД и срочносборщики их там уже "закрепили" . А без сосредоточения в исходном районе штурмовых отрядов невозможно развертывание в боевые порядки. Так что о каком таком "наступении из Урожайного" вы говорите ,ума не приложу.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Сегодня, 12:14
      0
      Работино - отвлекающий удар.
      ...да млин...эслы тэбя аналлЭзировать то весь контрнаступ это отвлекающий удар.... а вот гадить по мелкому ..вот это настоящий контрнаступ..как сказал бы Людвиг Аристархович ---ААА АКТО ЭТО ЗДЕЛАЛ
      !!!
  2. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 11:32
    +3
    Судя по карте-вместо выступа уже вогнутость, может и хотят туда втянуть лучшие силы ВСУ, а потом каак жахнуть с флангов?
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:43
    +6
    Дайте с переогами отпраздновать...., пусть гутарят, что ноги уже моють в Азовском море. Вчерась уже одни помыли с лодки в Черном.
  4. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:49
    +1
    Нехорошая информация. Прошу опровергнуть!
    ВСУ приближаются ко второй линии обороны рф на Запорожском направлении
    Как считают аналитики Института изучения войны (ISW) Силы обороны Украины после продвижения в районе Работино приближаются к началу операций на второй линии обороны оккупантов, которая в свою очередь может быть слабее первой.
    1. АндрейKam_Z
      АндрейKam_Z Сегодня, 11:59
      +1
      Насчет опровергнуть это вам туда надо съездить. А тут все да как и вы новости о положении на фронте узнаем как минимум через несколько часов.
    2. topol717
      topol717 Сегодня, 12:00
      0
      Цитата: Румaтa
      Нехорошая информация. Прошу опровергнуть!

      В этой новости уши спецзаказа видно не вооруженным глазом.
      Обычная бравурная новость без конкретики.
  5. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 12:01
    0
    ВСУ - в центре села.
    Рос.армия отошла вчера на позиции около села.
    Окраины села между - серая зона.
  6. wladimirjankov
    wladimirjankov Сегодня, 12:02
    0
    Самое интересное в том, что пока ВСУ пытаются взломать первую линию обороны ВС России из имеющихся трех, наши возводят четвертую и пятую.

    Это так и до ростова можно возводить линии обороны, а потом и до москвы, как в в 41 году. Не пора ли нам наконец не линии обороны строить, а наступать и не давать нацистам времени на возведении их линий обороны вплоть до киева и львова. А то может получиться, как в купянске и лимане. Сдали эти города за неделю, а взять пока не получается обратно уже второй месяц. Сдавать легко, брать потом трудно.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 12:11
      0
      Никаких серьезных наступлений мы проводить не можем, для этого нет сил и средств. Мобилизации толком не было, немногочисленных добровольцев с трудом хватает для восполнения потерь (а они местами тяжелые). Но здесь за такие рассуждения минусуют. У людей в голове сплошные иллюзии, навеянные пропагандой.
  7. Eugene Zaboy
    Eugene Zaboy Сегодня, 12:15
    0
    Непростая складывается ситуация. Как для ВС России, но ещё хуже для ВСУ. Если ВС России удержат Запорожскую АЭС и вернут под свой контроль Балаклею, в этом случае Киеву никаких перспектив, кроме капитуляции не остаются.