Работино - идут бои за населенный пункт, ситуация тяжелая, контроль по-прежнему 50/50. Противник сидит в подвалах оттуда их выбивают артиллерией, но и враг обстреливает наши позиции и зоны контроля

Несмотря на заявления официального Киева о переходе населенного пункта Работино на Ореховском участке под контроль ВСУ, на самом деле этого не случилось, хотя ситуация действительно сложная. Об этом сообщает ТГ-канал "Архангелы спецназа", работающий непосредственно с передовой.Штурмовым группам подразделений украинской армии не удалось взять под свой контроль Работино, хотя об этом было объявлено еще несколько дней назад. Замминистра обороны Украины Анна Маляр поторопилась, заявив об очередной победе ВСУ, но в Киеве уже рукоплескают "доблестным" подразделениям, "взявшим" Работино. На самом деле, украинская армия сумела продвинуться только до середины населенного пункта, сил дальше идти у ВСУ нет, наступление "захлебнулось".По последним данным, после нескольких дней ожесточенных боев, ВСУ сумели зацепиться за центр Работино, атаковав с северной окраины. Войдя в середину села, продолжить продвижение ВСУ не смогли, это им не позволяет российская армия, активно работающая по противнику. Подчеркнем, что половину села ВСУ удалось взять после двух с половиной месяцев атак, наступление на Работино началось еще в начале июня.В то же время наши признают, что ситуация действительно тяжелая, враг атакует, несмотря на потери. Скорей всего, Киеву нужна любая перемога в преддверии дня независимости, который будет отмечаться 24 августа.- пишет "Архангел спецназа".Напомним, что на данном направлении Генштаб ВСУ бросил в атаку резервную 82-ю десантно-штурмовую дивизию ВСУ, которая должна была идти во втором эшелоне, развивая наступление. Вместо этого бригада, вооруженная легкой бронетехникой западного образца, вынуждена взламывать оборону российской армии. Самое интересное в том, что пока ВСУ пытаются взломать первую линию обороны ВС России из имеющихся трех, наши возводят четвертую и пятую.