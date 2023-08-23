Шведские власти одобрили ещё 12 заявок на сожжение Корана, назвав это «формой демократии»

Шведские власти продолжают сеять ненависть на религиозной почве, потворствуя участившимся акциям по сожжению священной для сотен миллионов мусульман книги – Корана.В этом году в этой «гуманной» и «цивилизованной» европейской стране уже не раз подвергался осквернению Коран, что даже стало одной из причин осложнения отношений между Швецией и Турцией, которая отказалась одобрять заявку Стокгольма на вступление в НАТО.Однако, как стало известно, в стране готовятся новые антимусульманские акции по сожжению Корана. По информации, переданной шведской радиостанцией Sveriges Radio, власти страны получили ещё двенадцать заявок на сожжение священной книги мусульман и их одобрили.Понятно, что сумасшедших людей хватает во всех странах и если принимать во внимание все их заявки, то ни к чему хорошему это не приведет. Только, к сожалению, власти Швеции часто стали прислушиваться к неуравновешенным людям и одобрили эти заявки, называя это, видите ли, формой демократии. Интересно, если бы в Швеции одобрили заявки на сожжение флагов Украины и США перед зданиями посольств, сколько бы ещё в своём кресле после этого просидел шведский премьер или хотя бы мэр Стокгольма?.. Или сжигать Коран демократия, а флаг Украины - варварство?..Ожидается, что акции пройдут в столице Стокгольме и двух крупнейших городах Швеции – Мальмё и Эребру в конце августа и начале сентября. При этом шведские власти, прекрасно понимая, что творят, берут под надежную охрану полиции место проведения акций и их инициаторов.