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Шведские власти одобрили ещё 12 заявок на сожжение Корана, назвав это «формой демократии»

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Шведские власти одобрили ещё 12 заявок на сожжение Корана, назвав это «формой демократии»

Шведские власти продолжают сеять ненависть на религиозной почве, потворствуя участившимся акциям по сожжению священной для сотен миллионов мусульман книги – Корана.


В этом году в этой «гуманной» и «цивилизованной» европейской стране уже не раз подвергался осквернению Коран, что даже стало одной из причин осложнения отношений между Швецией и Турцией, которая отказалась одобрять заявку Стокгольма на вступление в НАТО.

Однако, как стало известно, в стране готовятся новые антимусульманские акции по сожжению Корана. По информации, переданной шведской радиостанцией Sveriges Radio, власти страны получили ещё двенадцать заявок на сожжение священной книги мусульман и их одобрили.

Понятно, что сумасшедших людей хватает во всех странах и если принимать во внимание все их заявки, то ни к чему хорошему это не приведет. Только, к сожалению, власти Швеции часто стали прислушиваться к неуравновешенным людям и одобрили эти заявки, называя это, видите ли, формой демократии. Интересно, если бы в Швеции одобрили заявки на сожжение флагов Украины и США перед зданиями посольств, сколько бы ещё в своём кресле после этого просидел шведский премьер или хотя бы мэр Стокгольма?.. Или сжигать Коран демократия, а флаг Украины - варварство?..

Ожидается, что акции пройдут в столице Стокгольме и двух крупнейших городах Швеции – Мальмё и Эребру в конце августа и начале сентября. При этом шведские власти, прекрасно понимая, что творят, берут под надежную охрану полиции место проведения акций и их инициаторов.
Использованы фотографии:
Википедия/Tobias Hellsten / ToHell
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54 комментария
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  1. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 13:03
    +19
    Лол, шведы уже и не знают как извернуться, чтобы в НАТО не лезть - а Эрдоган внезапно молчит :D
    1. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 14:55
      0
      н
      азвав это «формой демократии»
      УХ... ДАЖЕ У МЕНЯ МАТЕРШИННИКА СЛОВА КОНЧИЛИСЬ.....
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:10
    +1
    Власти Швеции берут под охрану ,только во время акции.Есть видео настоящий мусульманин, одел на на руки спортивное снаряжение - боксёрские перчатки и использовал как грушу для разминки иракца - который тоже любит сжигать кораны.Ни кто не вмешивался.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:10
    +4
    В ответ, всему мусульманскому миру, нужно сжигать флаги ЛГБТ.
    1. velikoros-88
      velikoros-88 Сегодня, 13:19
      +3
      Цитата: carpenter
      В ответ, всему мусульманскому миру, нужно сжигать флаги ЛГБТ.

      А также, как минимум, государственные флаги Швеции. Демократия она же такая...
    2. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 14:04
      0
      у нас с такими флагами напряженка, в свободной продаже нет. Да и могут не разобраться, что жечь собираешься, наваляют сразуwink
    3. Сергей3
      Сергей3 Сегодня, 14:23
      0
      В ответ, всему мусульманскому миру, нужно сжигать флаги ЛГБТ.

      Не, если уж демократия, то полная, надо отлавливать тех, кто жжёт коран и делать с ними то же самое. Запад совсем уже с катушек съехал - не хочет видеть разницу между демократией и вседозволенностью.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:10
    +1
    Шведы доскребут себе на приключения такими действиями....
    1. Добрый
      Добрый Сегодня, 14:16
      +1
      В мусульманских странах начнут сжигать шведов... fool
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:11
    0
    Deus quos vult perdere dementat prius — «Кого бог хочет наказать, того сначала лишает разума»
    Английский филолог Джошуа Барнс. 1694 год
  6. bravo77
    bravo77 Сегодня, 13:12
    -1
    При этом шведские власти, прекрасно понимая, что творят, берут под надежную охрану полиции место проведения акций и их инициаторов.


    В Подмосковье мужчина ударил девушку за то, что она бегала в коротких шортах

    В подмосковном Нахабино неизвестный напал на бегунью в «слишком коротких шортах». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

    Все произошло, по словам пострадавшей, во время ее пробежки по парку рядом с ЖК «Красногорский». Молодой человек в черной футболке внезапно схватил 21-летнюю местную жительницу и ударил ее в лицо. В тот момент он якобы произнес: «Ты что так выглядишь?» Девушка отбежала от него, но агрессор последовал за ней.

    Пострадавшая сумела заснять злоумышленника, а затем к ней на помощь пришел прохожий. Мужчина попытался объяснить преследователю, который продолжал возмущаться внешним видом россиянки, что она занимается спортом, поэтому и одета соответствующим образом, но тот лишь недоумевал: «Девушка может быть спортсменкой?»
    https://www.gazeta.ru/social/news/2023/08/23/21130460.shtml

    вот девушка, ничего плохого о Коране и не думала, но к ней в гости приехал специалист-традиционал
    и физически скорректировал её нормы поведения и дресс-кода

    но отчего мне так за швецию тревожно?
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:28
      0
      Мой вам совет, лучше рассуждайте о судьбе и нелегкой жизни заднеприводных на окраине. Актуально.
    2. Александр Эмрис
      Александр Эмрис Сегодня, 13:39
      -4
      наших муслелюбов стоит выселить в Ираки и Таджикистаны, пусть там облизывают Коран.

      а то с ними доживем до шариатских патрулей
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 13:47
        0
        А слабо выйти на центральную площадь Казани, Грозного, Дербента и сказать это во всеуслышание?
        Уважать и любить - в русском языке имеют вполне однозначные толкования.
        1. A. B.
          A. B. Сегодня, 14:41
          +1
          Да уже и в Москве небезопасно. Грозный раньше тоже вроде славянским был. Казаки его вроде основали. А теперь он далеко не для славян.
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 13:56
      -1
      Если кого-то бьют, тем более по лицу, то времени и сил на съёмки сего процесса у него обычно уже не хватает. Эта новость больше смахивает на самопиар или инсценеровку.
      С другой стороны ей крупно повезло что повстречался поборник дрескода, а не сексуальный маньяк. wassat
      За швецию не надо переживать, как и за коран, они и без вас спокойно (или нет) разберутся, лучше работайте над демографией, тогда вопросы швеции и мусульманства станут для вас совершенно не интересны, а вот воспитание вашей жены или дочери выйдут на первый план.
      1. aybolyt678
        aybolyt678 Сегодня, 14:33
        0
        Цитата: Хорон
        лучше работайте над демографией, тогда вопросы швеции и мусульманства станут для вас совершенно не интересны

        +++ Гениально!!! Замечательно!!! только где столько земли взять чтобы всем привольно было?
    4. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 13:58
      +3
      Тему распиарили во всех ТГ каналах. Проблемы в чем? Нарушил закон - напишите в полицию. Выяснят - накажут. Гражданин РФ -выпишут штраф, не гражданин РФ- штраф и депорт.
      Проблема с применением закона в РФ? Пишите в пресслужбу МВД.
      Зачем сопли размазывать по столу, можно еще , как в Германии - надеть юбки и пройти маршем в знак протеста.
    5. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 14:03
      -9
      Не раскачивайте лодку, господин. У тожероссиян такие безнациональные особенности, нужно уважать. Лучше подучите каран и примерьте паранджу, как местные поклонники многонационалов.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 14:14
        +4
        К бабке не ходи, Wer bist do не видел в глаза не только Коран, но Библию и Тору.
      2. владимир 290
        владимир 290 Сегодня, 14:25
        +2
        Коран то Вам чем не угодил, почитайте на досуге, может будет полезно,там ничему плохому не учат, да и от Библии он немногим отличается. И поклонники Корана разные бывают, многие столетиями в России живут на своих исторических землях. Может кто не знает, но у нас и в Рязанской области раньше было свое ханство - Касимовское.
    6. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 14:52
      0
      Действительно, у себя в начале нужно разобраться, а уж потом лезть в шведский огород, рассуждая правильно у них или нет.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:15
    -1
    Походу, проблемы с мытьем окон у посольств в мусульманских странах. Стеклить видать дешевле, чем арабам платить за помойку.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 14:07
      0
      Возможно тогда у шведских дипломатов появляются аргументы в торговле с теми странами, где им портят здание посольства. Плюс есть вариант увеличить расходы на содержание зданий и погреть на этом руки.
  8. bandabas
    bandabas Сегодня, 13:20
    0
    Ну что сказать, ну что сказать... Устроены так люди. Потомки викингов сгнили изнутри и до конца. Вальххала им уже не светит. Ждем норгов. А дальше их бывших вассалов-белобрысых чудинцев.
  9. STUG III
    STUG III Сегодня, 13:22
    +1
    В ответ, можно в целях демократии, например сжигать во всем мире магазины IKEA.
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 13:23
    +2
    Интересно, если бы в Швеции одобрили заявки на сожжение флагов Украины и США перед зданиями посольств


    Автору даже невдомек, что в Швеции можно публично сжигать все что угодно.

    Например перед посольством Израиля публично сожгли Тору и израильский флаг. Причем поджигатели заранее подали в муниципалитет Стокгольма запрос на публичное сожжение «в знак протеста против политики Израиля» и не получили отказа.

    https://rg.ru/2023/02/03/v-chem-vinovata-tora.html
    Перед посольством Израиля в Швеции сожгли Тору

    Сперва мужчины растоптали и подожгли флаг еврейского государства, а затем подожгли и священную для иудеев книгу - Тору.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:46
      +2
      Цитата: dump22
      Автору даже невдомек, что в Швеции можно публично сжигать все что угодно.

      и что в этом хорошего?!
    2. bandabas
      bandabas Сегодня, 13:57
      -1
      А Астрид Линдгрен была ярой поклонницей нацистов. Привет карлсончикам.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:24
    -1
    Шведские власти продолжают сеять ненависть на религиозной почве
    Не далек тот час когда глубоко пожалеют о своем "демократическом праве" оскорблять верующих другой религии. Забыли про французских "карикатуристов" и др. с легкостью манипулирующих "правом на свою точку зрения" и оскорблением. Видать давненько по европейским улицам не ходили лидеры государств со скорбными лицами выражая свое "сочувствие и поддержку".
    1. Александр Эмрис
      Александр Эмрис Сегодня, 13:41
      +1
      представители самой мирной религии горазды убивать всех с ними несогласных, уже поэтому любая ненасильственная акция против них - оправдана
    2. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 14:00
      -5
      Здорово урусов выдрессировали. Уже поддерживают исламских террористов. Такие и женщины с детьми в буденновске объявят виноватыми - скажут, мол, оскорбили религиозные чувства басаева, так им и надо.
      1. aybolyt678
        aybolyt678 Сегодня, 14:46
        0
        Цитата: Wer bist do
        Здорово урусов выдрессировали. Уже поддерживают исламских террористов.

        вы передергиваете. Коран это символ Веры. Террористы это воюющие за деньги люди, называющие себя мусульманами.
  12. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 13:36
    +1
    Интересно, если бы в Швеции одобрили заявки на сожжение флагов Украины и США перед зданиями посольств, сколько бы ещё в своём кресле после этого просидел шведский премьер или хотя бы мэр Стокгольма?..
    Зачем глупые вопросы задавать? Пока не попробуешь - не узнаешь! Видимо, США там уважают, а мусульман - не особенно.
  13. bravo77
    bravo77 Сегодня, 13:38
    -3
    Цитата: rotmistr60
    Шведские власти продолжают сеять ненависть на религиозной почве
    Не далек тот час когда глубоко пожалеют о своем "демократическом праве" оскорблять верующих другой религии. Забыли про французских "карикатуристов" и др. с легкостью манипулирующих "правом на свою точку зрения" и оскорблением. Видать давненько по европейским улицам не ходили лидеры государств со скорбными лицами выражая свое "сочувствие и поддержку".


    они у себя дома,
    или вы хотите чтобы на московских водоемах ходили патрули
    и контролировали купание только в парандже?

    вот они не хотят и по своему протестуют,
    а когда терпение лопнет средиземное море вскипит от желающих обратно на ветки в африку и горы
  14. bravo77
    bravo77 Сегодня, 13:40
    -3
    Цитата: STUG III
    В ответ, можно в целях демократии, например сжигать во всем мире магазины IKEA.


    а еще сжечь туалетную бумагу
    и разбить унитазы, если есть
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:01
      +2
      на окраине вы уже свои давно побили, благо, что лопухи пока еще есть.....
  15. Бек69
    Бек69 Сегодня, 13:43
    0
    От недолекого ума такие акции одобряют щведские власти. В начале в стране создают большую мусульманскую общину под видом бешенцев, потом начинают дергать тигра за усы. За это отвечать по мусульманским законам должны не умственноотсталые исполнители а именно те кто одобрил и разрешил проведение этих акций.
    1. Wer bist do
      Wer bist do Сегодня, 13:55
      -1
      Надо же с чего то начинать. Сначала кораны пожгут, а потом и их читателей следом отправят.
  16. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 13:45
    0
    не от большого ума сие делают, хотя для европы это нормально
  17. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:47
    +1
    Прям не живётся нигде мирно, каждый хочет разжечь войнушку, неважно как но надо, скучно!
  18. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:53
    0
    Тору собирались тоже сжечь, но МИД Израиля попросил не сжигать.
  19. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 13:55
    0
    Шведские власти одобрили ещё 12 заявок на сожжение Корана

    Гады гейропейцы. Готовы все изничтожить, что только показать свою крутость в дерьмократииииии.
  20. HAM
    HAM Сегодня, 13:57
    0
    Шведы такие затейники....вспомните хотя бы пресловутые "шведские семьи",где живут непонятно кто с кем......похоже,что шведы думают только о том чтобы выглядеть самой "прогрессивной нацией" на свете....вся всевозможная дрянь льётся именно оттуда и растекается по миру.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 14:02
      0
      Ну....., тут к месту будет еще вспомнить и про немецких сантехников........
  21. Wer bist do
    Wer bist do Сегодня, 13:57
    -3
    Как же жалко шведов! У них в стране разрешено жечь кораны, а вот извиняться перед муслимами запрещено... В какой ужасной стране они живут! Хорошо, что в нашей дружбонародной безнациональной стране есть кадыров, перед которым всегда можно извиниться.
  22. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 13:59
    0
    Спаскудившиеся шведики , кажись , доиграются! Им мало психического тумблера , аки грета? Ну так получат распылённый стронций и всякий плутоний.
  23. Сергей_Белый
    Сергей_Белый Сегодня, 14:15
    0
    И где объявление священной войны от Саудовской Аравии к Швеции?
    А то камнями женщин забивать - это без проблем, а призвать к ответу тех, кто унижает вашу честь и достойнсиво сжиганием свящееной книги вашей веры - это нельзя. А то могут проблемы с гегемоном быть!
  24. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:15
    +1
    Странно почему они прицепились именно к Корану? В мире хватает главных книг различных религий вплоть до Капитала. И практически все они об одном и тоже. Все о доброте, мире и справедливости.
  25. bravo77
    bravo77 Сегодня, 14:15
    +1
    Цитата: Zaurbek
    Тему распиарили во всех ТГ каналах. Проблемы в чем? Нарушил закон - напишите в полицию. Выяснят - накажут. Гражданин РФ -выпишут штраф, не гражданин РФ- штраф и депорт.
    Проблема с применением закона в РФ? Пишите в пресслужбу МВД.
    Зачем сопли размазывать по столу, можно еще , как в Германии - надеть юбки и пройти маршем в знак протеста.

    недавно один подросток зашел в камеру Сизо и избил обвиняемого

    вся страна в курсе, что там с законом?
    за вашим ответом буду следить
    раз вы за соблюдение законности
  26. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:24
    0
    Давно давно с креста было сказано им: "...Отче отпусти им: не ведят бо, что творят..." От себя скажу: Он мог так сказать; ибо есть Он живое воплощение Бога в образе человеческом: можем ли мы, могут ли миллионы мусульман; не знаю... Мне лишь на память приходят образы Содома и Гоморры.
  27. Баюн
    Баюн Сегодня, 14:26
    0
    Пусть, шведы не удивляются, если МИЛЛИАРДНЫЙ(!) Исламский Мир "оформит заявку" на... сожжение Швеции.
  28. A. B.
    A. B. Сегодня, 14:46
    0
    Как минимум в РФ многие мусульмане живут как у себя. Забивая на правила дома в который они приехали и лезут с правилами своей религии к носителям другой религии...

    А потом обижаются что кто-то делает то что им не нравится.
  29. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 14:56
    0
    Как уже писал неоднократно под такими новостями, ну разрешили ну и что, пусть "оскорбленные" в отместку сожгут библию, конституцию швеции в придачу с учебниками по физики, химии и биологии. Чего кипишь то поднимать?