В РЖД запустили сквозное движение поездов по БАМу

Открыто сквозное движение поездов по БАМу. После завершения восстановительных работ на месте размыва пути в 08:20 мск по перегону Нижнеангарск – Холодная проследовал первый пассажирский поезд. Что касается движения грузовых поездов, то оно также открыто в полном объёме

Государственная компания «Российские железные дороги» (РЖД) возобновила сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали (БАМ), после того как были завершены необходимые работы после размыва грунта в этом направлении. Об этом сообщили в пресс-службе российского холдинга. Как уточнили в РЖД, теперь по ней будут следовать как пассажирские, так и грузовые поезда.Вот что следует из сообщения российского железнодорожного предприятия:Стоит отметить, что над возобновлением железнодорожного сообщения и устранением последствий происшествия работало более 250 человек, привлечено 59 единиц техники, а также противоразмывные и восстановительные поезда.Напомним, что подмыв моста из-за выхода на пойму реки между железной и автомобильной дорогой в районе села Холодное произошёл 20 августа. Общая протяжённость повреждённого полотна – 1 км. В этой связи, на территории Северо-Байкальского района был введён режим ЧС на региональном уровне. Для этого муниципальный штаб вышеупомянутого района принял решение о привлечении со стороны РЖД 110 человек, 6 бульдозеров, 2 вагонов электростанции и 7 единиц специализированного подвижного состава, участвовавших в ликвидации последствий железнодорожного происшествия.