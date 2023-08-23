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В РЖД запустили сквозное движение поездов по БАМу

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В РЖД запустили сквозное движение поездов по БАМу

Государственная компания «Российские железные дороги» (РЖД) возобновила сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали (БАМ), после того как были завершены необходимые работы после размыва грунта в этом направлении. Об этом сообщили в пресс-службе российского холдинга. Как уточнили в РЖД, теперь по ней будут следовать как пассажирские, так и грузовые поезда.


Вот что следует из сообщения российского железнодорожного предприятия:

Открыто сквозное движение поездов по БАМу. После завершения восстановительных работ на месте размыва пути в 08:20 мск по перегону Нижнеангарск – Холодная проследовал первый пассажирский поезд. Что касается движения грузовых поездов, то оно также открыто в полном объёме

Стоит отметить, что над возобновлением железнодорожного сообщения и устранением последствий происшествия работало более 250 человек, привлечено 59 единиц техники, а также противоразмывные и восстановительные поезда.

Напомним, что подмыв моста из-за выхода на пойму реки между железной и автомобильной дорогой в районе села Холодное произошёл 20 августа. Общая протяжённость повреждённого полотна – 1 км. В этой связи, на территории Северо-Байкальского района был введён режим ЧС на региональном уровне. Для этого муниципальный штаб вышеупомянутого района принял решение о привлечении со стороны РЖД 110 человек, 6 бульдозеров, 2 вагонов электростанции и 7 единиц специализированного подвижного состава, участвовавших в ликвидации последствий железнодорожного происшествия.
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6 комментариев
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  1. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 18:05
    +1
    Всем кто участвовал большое спасибо!
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 18:21
    +1
    Молодцы! А теперь нам нужна ЖД до Магадана и Камчатки.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 18:27
      +1
      Правильно. Только давайте сначала БАМ достроим и Транссибирскую магистраль модернизируем
      1. Joker62
        Joker62 Сегодня, 18:40
        -1
        Не только достроить, но и модернизировать как БАМ и так Транссибирскую магистраль в полном объёме. Только после этого, можно и прокладывать новые ветки до Магадана и Камчатки.
  3. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 18:50
    +2
    Это не первый и не последний размыв!
    Лично участвовал в ликвидации размыва у станции Улан-Макит. Причина была та же, обильные дожди! Потом сход селя у станции Леприндо. Там огромные валуны, летевшие с гор, ломали как спички вековые сосны и лиственницы! И все это летело через ж. д. пути в озеро Малое Леприндо! Ж. д. путей вообще не стало! Все смыло в озеро! Правда здесь непосредственного участия не принимал. Видел только последствия.
    Очень сложные участки есть на БАМе. Горы, множество ручьев и речушек, которые в сезон дождей становятся грозными потоками!
    Общем интересно там жить и работать! И если бы не годА, не уехал бы с БАМа никогда!
  4. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 19:05
    0
    Открыто сквозное движение поездов по БАМу. После завершения восстановительных работ на месте размыва пути в 08:20 мск по перегону Нижнеангарск – Холодная проследовал первый пассажирский поезд. Что касается движения грузовых поездов, то оно также открыто в полном объёме
    Очень оперативно, молодцы !!! Надеюсь что рабочие будут премированы и отмеченые руководством "РЖД"!!! good drinks