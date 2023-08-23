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«Мы все ожидали десятидневной войны»: американский генерал заявил об отсутствии превосходства в воздухе у ВКС РФ

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«Мы все ожидали десятидневной войны»: американский генерал заявил об отсутствии превосходства в воздухе у ВКС РФ

Украина стала полигоном для НАТО, на котором отрабатываются стратегия и тактика противодействия российским войскам на случай полномасштабной конфронтации.


Ни одна из сторон [конфликта] не смогла добиться превосходства в воздухе. Я думаю, мы все ожидали, что Россия получит его в течение пары дней, и мы будем наблюдать десятидневную войну. Однако украинские средства ПВО справились с поставленной задачей

- заявил генерал ВВС Джеймс Б. Хекер.

С его слов, отсутствие превосходства в воздухе у ВКС РФ привело к тому, что Россия потеряла около 75 самолетов, а конфликт принял совершенно иную форму:

Подобного мы не видели, вероятно, со времен Первой мировой войны.


Как он указывает, война переросла в артиллерийскую дуэль. При этом российской стороне помогают как поставки «очень дешевых товаров из Ирана», так и применение крылатых ракет с бомбардировщиков «с расстояния в тысячи миль».

На основе полученного опыта американский генерал перечислил выводы, которые сделало командование НАТО на случай полномасштабной конфронтации с ВС РФ.

Во-первых, он полагает, что первоочередной целью является противодействие российским зонам с ограниченным доступом (так называемые A2/AD, основой которых является эшелонированная система ПВО). Во-вторых, он считает необходимым для альянса нарастить возможности борьбы с БПЛА и крылатыми ракетами. В-третьих, это «обмен информацией между союзниками». В-четвертых, - рассредоточение самолетов и другой дорогостоящей техники.

Что нам нужно сделать сейчас, так это рассредоточить нашу авиацию по разным аэродромам и, возможно, даже по автомагистралям

- считает генерал, слова которого приводятся в издании Defense News.

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7 комментариев
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  1. НИКНН
    НИКНН Сегодня, 14:42
    +1
    американский генерал заявил об отсутствии превосходства в воздухе у ВКС РФ
    Во как... Только не увидел кого то со стороны ВСУ в воздухе, как считать превосходство? По количеству применения или по отсутствию? Уже и тут нам баранку ставят как на ЧМ, не допуская к соревнованиям. :))
  2. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 14:43
    +7
    Господа модераторы, дизлайки верните за статьи или сами не допускайте к публикации всякую чушь! ПВО Украины вынесли уже несколько раз и если бы не запад, её бы не было.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 14:57
      0
      В последнее время на ВО только анонимные статьи.Ранье участники могли высказать своё мнение именно автору,а не неизвестному лицу,часто пишущего даже с орфографическими ошибками...спешка,видите ли....
  3. олег мариуполь
    олег мариуполь Сегодня, 14:50
    -1
    а не желает генерал расшифровать о 75 сбитых наших самолетах?
  4. looker-on
    looker-on Сегодня, 14:58
    0
    Цитата: Сергей3
    ПВО Украины вынесли уже несколько раз и если бы не запад, её бы не было.

    А у кого то были какие то сомнения , что будет именно так?Или кто то думал что США будет на нашей стороне?
    Это что такое за планирование...сво , где понятные детям вещи не учитываются???
  5. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:58
    0
    Так у нас же не война а "сво против братского народа с промытыми мозгами "!Отсюда и долгая война,мы же не используем метод ковровых бомбёжек мирных городов.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:59
    0
    Так у нас же не война а "сво против братского народа с промытыми мозгами "!Отсюда и долгая война,мы же не используем метод ковровых бомбёжек мирных городов.