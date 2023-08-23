«Мы все ожидали десятидневной войны»: американский генерал заявил об отсутствии превосходства в воздухе у ВКС РФ

Украина стала полигоном для НАТО, на котором отрабатываются стратегия и тактика противодействия российским войскам на случай полномасштабной конфронтации.
Ни одна из сторон [конфликта] не смогла добиться превосходства в воздухе. Я думаю, мы все ожидали, что Россия получит его в течение пары дней, и мы будем наблюдать десятидневную войну. Однако украинские средства ПВО справились с поставленной задачей
- заявил генерал ВВС Джеймс Б. Хекер.
С его слов, отсутствие превосходства в воздухе у ВКС РФ привело к тому, что Россия потеряла около 75 самолетов, а конфликт принял совершенно иную форму:
Подобного мы не видели, вероятно, со времен Первой мировой войны.
Как он указывает, война переросла в артиллерийскую дуэль. При этом российской стороне помогают как поставки «очень дешевых товаров из Ирана», так и применение крылатых ракет с бомбардировщиков «с расстояния в тысячи миль».
На основе полученного опыта американский генерал перечислил выводы, которые сделало командование НАТО на случай полномасштабной конфронтации с ВС РФ.
Во-первых, он полагает, что первоочередной целью является противодействие российским зонам с ограниченным доступом (так называемые A2/AD, основой которых является эшелонированная система ПВО). Во-вторых, он считает необходимым для альянса нарастить возможности борьбы с БПЛА и крылатыми ракетами. В-третьих, это «обмен информацией между союзниками». В-четвертых, - рассредоточение самолетов и другой дорогостоящей техники.
Что нам нужно сделать сейчас, так это рассредоточить нашу авиацию по разным аэродромам и, возможно, даже по автомагистралям
- считает генерал, слова которого приводятся в издании Defense News.