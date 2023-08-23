«Мы все ожидали десятидневной войны»: американский генерал заявил об отсутствии превосходства в воздухе у ВКС РФ

Ни одна из сторон [конфликта] не смогла добиться превосходства в воздухе. Я думаю, мы все ожидали, что Россия получит его в течение пары дней, и мы будем наблюдать десятидневную войну. Однако украинские средства ПВО справились с поставленной задачей

Подобного мы не видели, вероятно, со времен Первой мировой войны.

Что нам нужно сделать сейчас, так это рассредоточить нашу авиацию по разным аэродромам и, возможно, даже по автомагистралям

Украина стала полигоном для НАТО, на котором отрабатываются стратегия и тактика противодействия российским войскам на случай полномасштабной конфронтации.- заявил генерал ВВС Джеймс Б. Хекер.С его слов, отсутствие превосходства в воздухе у ВКС РФ привело к тому, что Россия потеряла около 75 самолетов, а конфликт принял совершенно иную форму:Как он указывает, война переросла в артиллерийскую дуэль. При этом российской стороне помогают как поставки «очень дешевых товаров из Ирана», так и применение крылатых ракет с бомбардировщиков «с расстояния в тысячи миль».На основе полученного опыта американский генерал перечислил выводы, которые сделало командование НАТО на случай полномасштабной конфронтации с ВС РФ.Во-первых, он полагает, что первоочередной целью является противодействие российским зонам с ограниченным доступом (так называемые A2/AD, основой которых является эшелонированная система ПВО). Во-вторых, он считает необходимым для альянса нарастить возможности борьбы с БПЛА и крылатыми ракетами. В-третьих, это «обмен информацией между союзниками». В-четвертых, - рассредоточение самолетов и другой дорогостоящей техники.- считает генерал, слова которого приводятся в издании Defense News.