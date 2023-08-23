Поиски украинских диверсантов, пытавшихся вчера прорваться в приграничный район Брянской области, прекращены

Вчера украинская диверсионная группа предприняла очередную попытку прорыва госграницы РФ и проникновения в Климовский район Брянской области в районе поселков Забрама и Луговой. Для отвлечения наших силовиков от вылазки ДРГ были обстреляны населенные пункты Суземского района на противоположном конце брянского участка российско-украинской границы.Вражеская ДРГ была вовремя обнаружена, слаженными действиями областного пограничного управления ФСБ, военнослужащих ВС РФ и спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена. По данным ФСБ РФ, по ДРГ был нанесен массированный артиллерийский удар, очевидно, в момент отступления диверсантов.По сведениям из открытых источников, около 13:00 на территорию РФ пытались прорваться порядка пятидесяти украинских диверсантов, вооруженных американскими модифицированными автоматами М4, гранатами и СВУ для подрывов. Однако наши пограничники, бойцы ВС РФ и Росгвардии вовремя обнаружили ДРГ, начался бой, который длился около часа. В результате диверсанты отступили. Несколько наших пограничников и сотрудников спецслужб получили ранения.После этого в Климовском, Новозыбковском, Клинцовском и Стародубском районах Брянской области силовики начали поисковые мероприятия на случай проникновения отдельных боевиков на российскую территорию и в целях обеспечения безопасности местных жителей. Был объявлен план «Перехват», к поискам привлекались вертолетыКак сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на МВД, уже в 22:50 по местному времени этого же дня было принято решение по прекращению поисковых мероприятий. Степень готовности личного состава полиции «номер один» была отменена.По данным канала, за время поиска диверсантов было досмотрено 850 автомобилей и проверено полторы тысячи человек. К некоторым из них у полицейских возникли вопросы, девять человек были доставлены в местные отделения ОВД. В результате проверок их связь с диверсантами не подтвердилась, однако на троих задержанных были составлены административные протоколы.Данные события, помимо всего прочего, показывают, что силовые структуры Брянской области сумели наладить эффективное взаимодействие на предотвращение проникновения диверсантов в российский регион. Украинские боевики были вовремя обнаружены и судя по результатам проверочных мероприятий не сумели зайти вглубь нашей территории. Насколько известно, вчера в приграничном районе даже не вводился режим КТО, как это обычно бывает в таких ситуациях. Да и сами поисковые мероприятия заняли всего несколько часов.