Военное обозрение
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Поиски украинских диверсантов, пытавшихся вчера прорваться в приграничный район Брянской области, прекращены

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Поиски украинских диверсантов, пытавшихся вчера прорваться в приграничный район Брянской области, прекращены

Вчера украинская диверсионная группа предприняла очередную попытку прорыва госграницы РФ и проникновения в Климовский район Брянской области в районе поселков Забрама и Луговой. Для отвлечения наших силовиков от вылазки ДРГ были обстреляны населенные пункты Суземского района на противоположном конце брянского участка российско-украинской границы.


Вражеская ДРГ была вовремя обнаружена, слаженными действиями областного пограничного управления ФСБ, военнослужащих ВС РФ и спецподразделений управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена. По данным ФСБ РФ, по ДРГ был нанесен массированный артиллерийский удар, очевидно, в момент отступления диверсантов.

По сведениям из открытых источников, около 13:00 на территорию РФ пытались прорваться порядка пятидесяти украинских диверсантов, вооруженных американскими модифицированными автоматами М4, гранатами и СВУ для подрывов. Однако наши пограничники, бойцы ВС РФ и Росгвардии вовремя обнаружили ДРГ, начался бой, который длился около часа. В результате диверсанты отступили. Несколько наших пограничников и сотрудников спецслужб получили ранения.

После этого в Климовском, Новозыбковском, Клинцовском и Стародубском районах Брянской области силовики начали поисковые мероприятия на случай проникновения отдельных боевиков на российскую территорию и в целях обеспечения безопасности местных жителей. Был объявлен план «Перехват», к поискам привлекались вертолеты

Как сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на МВД, уже в 22:50 по местному времени этого же дня было принято решение по прекращению поисковых мероприятий. Степень готовности личного состава полиции «номер один» была отменена.

По данным канала, за время поиска диверсантов было досмотрено 850 автомобилей и проверено полторы тысячи человек. К некоторым из них у полицейских возникли вопросы, девять человек были доставлены в местные отделения ОВД. В результате проверок их связь с диверсантами не подтвердилась, однако на троих задержанных были составлены административные протоколы.

Данные события, помимо всего прочего, показывают, что силовые структуры Брянской области сумели наладить эффективное взаимодействие на предотвращение проникновения диверсантов в российский регион. Украинские боевики были вовремя обнаружены и судя по результатам проверочных мероприятий не сумели зайти вглубь нашей территории. Насколько известно, вчера в приграничном районе даже не вводился режим КТО, как это обычно бывает в таких ситуациях. Да и сами поисковые мероприятия заняли всего несколько часов.
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13 комментариев
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  1. Татьяна
    Татьяна Сегодня, 13:03
    +2
    Хорошо, что диверсантов вовремя обнаружили! Раненным скорейшего выздоровления!
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 13:16
      -1
      По сведениям из открытых источников, около 13:00 на территорию РФ пытались прорваться порядка пятидесяти украинских диверсантов, вооруженных американскими модифицированными автоматами М4, гранатами и СВУ для подрывов.

      Скорее всего 50 человек - это всего лишь прикрытие для проникновения самой небольшой группы ДРГ в составе каких-нибудь 5-ти человек, имеющих выход на какую-нибудь вражью "спящую ячейку" среди местных.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:05
    +3
    Из вчерашней ленты новостей ВО "Как сообщает губернатор региона Александр Богомаз, благодаря слаженной работе подразделений пограничного управления ФСБ России, Минобороны и Росгвардии удалось успешно отразить атаку боевиков. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности мирных жителей. По информации ряда Telegram-каналов, группа украинских диверсантов состояла из восьми боевиков, вооруженных штурмовыми винтовками М4 американского производства, а также ручными гранатами".
    Для понимания, интернет все помнит....
    И сегодня: "По сведениям из открытых источников, около 13:00 на территорию РФ пытались прорваться порядка пятидесяти украинских диверсантов, вооруженных американскими модифицированными автоматами М4, гранатами и СВУ для подрывов".

    Таки сколько было "мальчиков"? ДРГ - 8 голов, можно согласиться, но под 50 - это уже партизанский отряд.
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 13:14
      +3
      В телеграмм каналах пишут что вчера 4 наши военных погибли и 7 ранено
    2. Овсиговец
      Овсиговец Сегодня, 13:20
      0
      У меня пишет "пять-десять" То есть от 5 до 10 человек как я понял.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:13
        +1
        Вообще то пишут,что там было серьезное сражение.О десятке диверсантов речи не идет.И пока неизвестно,может кто то и прорвался,а кто то ушел назад на территорию Украины
  3. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 13:12
    +4
    Если от таких групп приходится отбиваться, то о какой слаженности может идти речь? При слаженности их должны были принять, и одеть наручники.
    1. abrakadabre
      abrakadabre Сегодня, 13:21
      +9
      И непонятно, после часового боя и артиллерийского удара ДРГ отступила без потерь? Или ей дали эвакуировать всех 300-тых и 200-тых?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:19
    +3
    То, что обнаружили хорошо. А почему не сообщить сколько диверсантов из 50 было уничтожено во время часового боя, в котором несколько наших пограничников и сотрудников спецслужб получили ранения?
  5. Аргон
    Аргон Сегодня, 13:20
    0
    Подняты вертолеты.... Блин нафига? Шум вертолетов они прекрасно слышат и прятаться от них они обучены. Лучше десяток тихих , незаметных БПЛА. И после обнаружения можно и вертолетами их
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:42
    -1
    Стандартная практика ДРГ это проникновение трёх групп диверсантов, численность которых может варьироваться от трёх - пяти в каждой группе и больше в зависимости от поставленной задачи.
    Первая отвлекает, вторая прикрывает третью и третья прорывается к объекту и уничтожает его.
    Надо не успокаиваться а искать третью группу или матёрого диверсанта, ради которого всё было задумано. Может он с грязной ядерной бомбой уже едет в электричках в Москву, Кремль. soldier
    Никакого взаимодействия между Пограничниками, ВС России, Росгвардии и полиции быть не должно. Каждый должен чётко выполнять свои функции и обязанности. И тогда ФСБ и спецподразделения чётко сработают. bully
  7. macgyver
    macgyver Сегодня, 14:05
    -2
    Надо СМЕРШ возрождать. Украинские диверсанты и шпионы больше вреда могут принести, чем немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы". И те кто сделал из Украины террористическое государство, отлично это понимают.
    1. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 14:44
      0
      Эффективная служба - это не вывеска-пугало, а профессионалы. Особенно, профессиональное руководство.