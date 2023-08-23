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Председатель Госдумы: Многие поляки не понимают, как можно поддерживать киевский режим с его бандеровской идеологией

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Председатель Госдумы: Многие поляки не понимают, как можно поддерживать киевский режим с его бандеровской идеологией

Председатель Госдумы РФ высказался по поводу откровенно антироссийской политики польского руководства. В последнее время официальная Варшава переступила все грани русофобии и продолжает идти по пути конфронтации с Россией.


Вячеслав Володин, комментируя ситуацию, отметил, что всё это напрямую связано со скорыми парламентскими выборами в Польше. На данный момент рейтинги правящей партии Качиньского – «Право и справедливость» - далеко не те, на которые эта политическая сила рассчитывает. По данным опросов, за партию Качиньского готовы проголосовать около трети поляков. При этом за их оппонентов – партию Дональда Туска – свои голоса готовы отдать 32 процента польских граждан. Отрыв незначителен, предвыборная борьба набирает обороты.

Председатель Госдумы:

Проводимая президентом Дудой проамериканская политика негативно сказалась на рейтингах партии власти – «Право и справедливость. Не добавляет популярности правящей партии и политика в отношении Украины: избиратели не понимают, как можно поддерживать нацистский киевский режим, продвигающий идеологию Бандеры, который виновен в гибели тысяч мирных поляков во время Второй Мировой войны.

По словам Вячеслава Володина, правящая польская партия, пытаясь спасти свои рейтинги, старается разыграть карту «внешней угрозы».

Российский парламентарий:

Несмотря на то, что такой угрозы не существует, стянули порядка 10 тысяч польских военных к границам Белоруссии. В этой связи возникает вопрос: думают ли они о Польше и последствиях предпринимаемых шагов по наращиванию напряжения на границе Белоруссии?
В итоге Володин, резюмируя, пишет, что самая большая проблема современной Польши состоит в том, что у власти в этой стране находятся сумасшедшие.
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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:22
    0
    Ну,вот пусть Володин и обьяснит Этим полякам.Что и куда...Достало это переливание из пустого в порожнее в эшелонах власти..
  2. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:26
    0
    [quoteМногие поляки не понимают, как можно поддерживать киевский режим с его бандеровской идеологией][/quote]
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