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Зенитная система С-400 замечена в Индии

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Зенитная система С-400 замечена в Индии

На днях российские власти сообщили о поставках зенитно-ракетной системы С-400 в Индию в соответствии с графиком. При этом, как сообщается в издании Army Recognition, впервые публичным достоянием стало передвижение данного ЗРК. Он был замечен в песочном камуфляже на марше по индийской автомобильной дороге. Соответствующая фотография была выложена в сеть.


Контракт на поставку С-400 был заключен Нью-Дели в октябре 2018 года. Он предусматривает поставку 5 дивизионов. Первые два дивизиона прибыли в Индию в 2021-2022 годах. Согласно сообщениям местной прессы, первоначально им была поставлена задача вести наблюдение за сектором Ладакх, отдельные территории которого оспариваются Китаем. Третий дивизион предполагалось разместить для сдерживания Пакистана в Пенджабе или Раджастане.



Власти США неоднократно ставили вопрос о недопустимости покупки у «обложенной санкциями» России ЗРС С-400. Однако Нью-Дели твердо заявил, что намерен обзавестись данной системой и не потерпит вмешательства третьих стран в свои дела.

Индия последовательно отстаивает свою стратегическую самостоятельность и право диверсифицировать свои оборонные закупки

- говорится в западной прессе.
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9 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:19
      -1
      Где именно в Крыму?
      ..........................................
      1. NotPetya
        NotPetya Сегодня, 14:21
        -1
        Под удар попал мыс Тарханкут, на котором размещены несколько военных объектов, и за которым ВСУ активно наблюдали на протяжении нескольких недель, в том числе с помощью спутников НАТО.
  2. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 14:19
    -1
    Между тем, сегодня в Крыму такой комплекс уничтожил противник. Но вы же об этом не напишете. Самое обидное, что процесс детонирования от одного дрона, снимал, спокойно летающий над комплексом - другой дрон. Это какой уже провал за неделю? ТУ-22М3, луна, теперь С-400....
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:28
      0
      Не может быть, это 146% ципсошная брехня, Конашенков о таком не говорил.
    2. Prjanik
      Prjanik Сегодня, 14:30
      +3
      Что и следовало ожидать: украинская сторона опубликовала кадры удара по позиционному району ПВО на мысе Тарханкут. Только под удар попал ЗРК С-300, а не С-400, а также бензовоз, но интересен и факт того, что уничтожение ЗРК попало на камеру БЛА.

      Судя по кадрам, беспилотник находился к северо-западу от места попадания, то есть в акватории Черного моря где-то южнее Тендровской косы. Сразу вспоминается то, как еще полтора месяца назад ВСУ начали испытывать БЛА Tekever AR5 вместе с V-BAT, в том числе для разведки обстановки на Кинбурнском полуострове.

      Учитывая то, что португальский дрон оснащён по последнему слову техники, заснять момент прилёта, находясь над Чёрным морем не составило труда. А взлёт с высокой долей вероятности он осуществил из Вилково или Одессы, что вновь поднимает вопрос ударов по украинской инфраструктуре вдоль побережья.

      Что касается самого удара, то мощность прилета не слишком высокая. Это заставляет сомневаться в версии с противокорабельной ракетой — основная часть взрыва была вызвана вторичной детонацией боекомплекта.

      Принимая во внимание активность украинских катеров, которые подбирались даже на 30 км, вполне возможно, что в атаке была использована корабельная версия высокоточной ракеты Brimstone II. Её дальность вполне позволяет бить с такого расстояния, а мощность боевой части относительно небольшая.
      @rybar
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 14:36
        -1
        Не ведитесь на фейки, ведь в Госдуме призвали доверять только официальной информации, а официальные лица РФ об этом не сообщают, значит это всё неправда, видео - низкопробная голливудская поделка, состряпанная врагами России по заказу ЦРУ.
        1. ОлесяiЛеся
          ОлесяiЛеся Сегодня, 14:41
          0
          А мы должны вести на ваши фейки с укрорейха?
          1. Аль Манах
            Аль Манах Сегодня, 14:42
            0
            Дайте ссылочку на МОЙ ФЕЙК, неуважаемая с украинским ником. Или заткнитесь. Вы против Госдумы?
  3. NotPetya
    NotPetya Сегодня, 14:46
    0
    Комментарии сейчас закроют, нельзя обсуждать то что не велит партия!