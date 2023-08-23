Зенитная система С-400 замечена в Индии

Индия последовательно отстаивает свою стратегическую самостоятельность и право диверсифицировать свои оборонные закупки

На днях российские власти сообщили о поставках зенитно-ракетной системы С-400 в Индию в соответствии с графиком. При этом, как сообщается в издании Army Recognition, впервые публичным достоянием стало передвижение данного ЗРК. Он был замечен в песочном камуфляже на марше по индийской автомобильной дороге. Соответствующая фотография была выложена в сеть.Контракт на поставку С-400 был заключен Нью-Дели в октябре 2018 года. Он предусматривает поставку 5 дивизионов. Первые два дивизиона прибыли в Индию в 2021-2022 годах. Согласно сообщениям местной прессы, первоначально им была поставлена задача вести наблюдение за сектором Ладакх, отдельные территории которого оспариваются Китаем. Третий дивизион предполагалось разместить для сдерживания Пакистана в Пенджабе или Раджастане.Власти США неоднократно ставили вопрос о недопустимости покупки у «обложенной санкциями» России ЗРС С-400. Однако Нью-Дели твердо заявил, что намерен обзавестись данной системой и не потерпит вмешательства третьих стран в свои дела.- говорится в западной прессе.