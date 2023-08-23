Переброшенный в район Серебрянского лесничества нацбат «Азов» нацелили на Кременную

Переброшенный на Красно-Лиманское направление запрещенный в России и признанный террористической организацией нацбат "Азов"*, развернутый в бригаду, угрожает непосредственно Кременной. Как сообщается, националистов развернули на поправлении данного населенного пункта.Генштаб ВСУ провел ротацию личного состава на направлении Кременная - Лисичанск, убрав оттуда подразделения батальонно-тактической группы 5 бригады Нацгвардии, заменив их подразделениями нацбата "Азов"*, прошедшего переформирование. Как сообщается, националисты входят в состав 12 бригады оперативного назначения. "Азов" разместили в районе Серебрянского лесничества, причем непосредственно на линии боевого соприкосновения. Планируется, что националисты не только сумеют сдержать наступление российской армии, но и сами смогут перейти в наступление.Выбор места дислокации "Азова"* в данном районе не случаен, все дело в том, что подразделения националистов угрожают непосредственно самой Кременной, поскольку по прямой от опорных пунктов "Азова" до данного населенного пункта всего 8,2 км. Не исключено, что командование ВСУ попытается бросить "Азов"* в наступление с целью прорвать российскую оборону и выйти к Кременной, тем самым сорвав планы российского командования.О том, что националистов перекинули в район Серебрянского лесничества, сообщалось еще 15 августа. В Нацгвардии на "Азов" возлагают определенные надежды, поскольку подразделение состоит из "идейных" бойцов, в отличие от кадровых частей ВСУ, набранных из мобилизованных последней волны. Тем более, что в состав нацбата вернулись взятые в плен на "Азовстали" командиры с позывными "Редис", "Калина", с ними бы и и.о. командира одного из формирования морской пехоты ВСУ "Волына".