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Переброшенный в район Серебрянского лесничества нацбат «Азов» нацелили на Кременную

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Переброшенный в район Серебрянского лесничества нацбат «Азов» нацелили на Кременную

Переброшенный на Красно-Лиманское направление запрещенный в России и признанный террористической организацией нацбат "Азов"*, развернутый в бригаду, угрожает непосредственно Кременной. Как сообщается, националистов развернули на поправлении данного населенного пункта.


Генштаб ВСУ провел ротацию личного состава на направлении Кременная - Лисичанск, убрав оттуда подразделения батальонно-тактической группы 5 бригады Нацгвардии, заменив их подразделениями нацбата "Азов"*, прошедшего переформирование. Как сообщается, националисты входят в состав 12 бригады оперативного назначения. "Азов" разместили в районе Серебрянского лесничества, причем непосредственно на линии боевого соприкосновения. Планируется, что националисты не только сумеют сдержать наступление российской армии, но и сами смогут перейти в наступление.

Выбор места дислокации "Азова"* в данном районе не случаен, все дело в том, что подразделения националистов угрожают непосредственно самой Кременной, поскольку по прямой от опорных пунктов "Азова" до данного населенного пункта всего 8,2 км. Не исключено, что командование ВСУ попытается бросить "Азов"* в наступление с целью прорвать российскую оборону и выйти к Кременной, тем самым сорвав планы российского командования.

О том, что националистов перекинули в район Серебрянского лесничества, сообщалось еще 15 августа. В Нацгвардии на "Азов" возлагают определенные надежды, поскольку подразделение состоит из "идейных" бойцов, в отличие от кадровых частей ВСУ, набранных из мобилизованных последней волны. Тем более, что в состав нацбата вернулись взятые в плен на "Азовстали" командиры с позывными "Редис", "Калина", с ними бы и и.о. командира одного из формирования морской пехоты ВСУ "Волына".
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14 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:02
    +5
    В состав нацбата вернулись взятые в плен на "Азовстали" командиры с позывыми "Редис", "Калина" и "Волына"

    ***
    — Мечтают в Турцию вернуться ...
    ***
    1. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 13:04
      +10
      Пора "Азов" окончательно превратить в НАВОЗ!
      Чем он идейно является, куда стремится, и к чему непременно придет... am
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:57
        0
        "Азов" разместили в районе Серебрянского лесничества
        И где лесник ? (Как в анекдоте !) А по факту, пора откалибровать лесничество вместе с "Азовом" !
  2. Scipio
    Scipio Сегодня, 13:03
    +12
    Надеюсь, в этот раз наши никого из Азова брать живыми не будут
    1. DMB_95
      DMB_95 Сегодня, 14:32
      0
      Можно и взять , чтобы потом повесить , как террористов в условиях военного времени
  3. Новик225
    Новик225 Сегодня, 13:07
    +7
    Надеюсь, для нашего МО это не останется незамеченным и этой бригаде окажут ОСОБОЕ внимание?
    Подтянуть туда больше артиллерии и авиации. тут ведь не просто можно разгромить боеспособную часть противника, тут еще и в информационной войне можно одержать значимую победу. тут у Азовцев не получится прятаться в городе с мирным населением - а в поле их надо просто закопать, смешать с землей.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:08
    +4
    Почему-то два варианта всего, сдержать наступление и перейти в наступление, а вариант просто сдохнут никто не рассматривает?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:22
      +1
      сдохнут никто не рассматривает?

      Ибо как? Без внешнего воздействия?
  5. роман66
    роман66 Сегодня, 13:21
    +2
    Эх, эскадру бы Ту - 22 , с 250 ми, и засеять так, плотненько... Мечты..
  6. КотУченый
    КотУченый Сегодня, 13:29
    +1
    Точно батальон? Проблема в том, что батальон "Азов" был преобразован в полк "Азов", включенный организационно в 12 бригаду НГ Украины. Так вместе с ней он и сгинул полностью - в мае 22г. в Мариупольском котле. Далее - была создана бригада Азов (формирование Днепропетровск), из пронацистски настроенных граждан Украины. Последнее место её зафиксированных документального пребывания Курдюмовка - Клещевка на Артемовском направлении. Так перебросили в "Серебрянское лестничество" вся бригада или батальон из её состава?
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:32
    +2
    командование ВСУ попытается бросить "Азов"* в наступление с целью прорвать российскую оборону и выйти к Кременной
    Может наконец и будет поставлена точка в отношении этих нациков.
  8. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 13:41
    +2
    НАВОЗ реванша захотел? Сидели бы в Турции.
  9. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 13:57
    0
    Переброшенный в район Серебрянского лесничества нацбат «Азов»

    Надеюсь, что в этот раз нацики, бандерлоги и укрофашисты из азова получат по полной по заслугам.
    Для них должен, как и во время ВОВ, принцип: СС, мародеров, карателей, предателей в плен не брать!!!
    Нельзя, чтобы опять повторился отдых в Турции этих упырей.
  10. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 14:14
    0
    Это не страшно, говорят же, что у украинских войск низкий боевой дух и они часто сдаются в плен. А если даже будут наступать, то только под наркотой - как же в таком состоянии целиться в наших бойцов? Обязательно будут промахиваться.