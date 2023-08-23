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Американский эксперт: Трамп может привести США ко второй Гражданской войне

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Американский эксперт: Трамп может привести США ко второй Гражданской войне

Есть веские основания полагать, что исход президентских выборов в Америке будет зависеть от ситуации в нескольких отдельных штатах. И даже в них решающие голоса могут быть поданы лишь на нескольких наиболее крупных избирательных участках.


Так рассуждает в своей статье, опубликованной американским порталом 19FortyFive, преподаватель школы Паттерсона и автор нескольких книг, посвященных геополитике, доктор Роберт Фарли.

Он приходит к выводу, что на ключевых избирательных участках, о которых шла речь выше, в ходе выборов 5 ноября 2024 года радикально настроенные сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа вполне способны совершить акты насилия.

Республиканская партия – это коалиция меньшинства, которая фанатично верит, что она коалиция большинства

- утверждает американский эксперт.

По его мнению, если ситуация на выборах станет складываться не в их, они не остановятся перед насильственными методами прихода к власти в стране. Еще одним дополнительным фактором риска дестабилизации обстановки в США может стать то, что ставки в этой игре лично для Трампа огромны. Ведь если он проиграет, то, вероятно, закончит свою жизнь в тюрьме.


Из этого можно сделать вывод, что при определенных обстоятельствах Трамп может привести США ко второй Гражданской войне. По мнению Фарли, вероятность внутригражданского вооруженного конфликта в Соединенных Штатах невелика, но она существует.
Использованы фотографии:
https://www.trump.com/, соцсеть/Дональд Трамп
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22 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:18
    +6
    Зато не приведет к 3-й мировой, а за вторую Гражданскую, ми не против - это их внутренние дела. А на счет присесть, то оба, и бидон, и трампапушка, понимают, избежать этого можно только в Белом доме. Выбор у них один- или президент, или каторжанин.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:29
      0
      Да,а вот нынешний из за скудости старческого разума вполне сможет устроить третью мировую.Впрочем,она уже идет...
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 13:52
      0
      -радикально настроенные сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа вполне способны совершить акты насилия.
      Как раз акты насилия совершают темнокожие и латиноамериканцы,поддерживающие демократов.
      Трамп точно не станет перед ними на колени,как это сделал Байден.
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 14:54
        +1
        Трамп может привести США ко второй Гражданской войне
        Так застрелите его, в первой , что ли? Потом не на кого списывать проблемы будет.
    3. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 14:25
      0
      Выбор у них один- или президент, или каторжанин.

      Выбор у них есть и не один : 1 Включить заднею. 2 Переобуться и поддержать оппонента и ещё 2-3 варианта.
  2. abrakadabre
    abrakadabre Сегодня, 13:26
    +1
    Из этого можно сделать вывод, что при определенных обстоятельствах Трамп может привести США ко второй Гражданской войне. По мнению Фарли, вероятность внутригражданского вооруженного конфликта в Соединенных Штатах невелика, но она существует.
    Это говорит лишь о том, что демократы готовы и планируют насильственным способом организовать результаты выборов в свою пользу. Не останавливаясь перед кровавой провокацией/провокациями в стиле цветных революций. Чтобы потом, используя действующий административный ресурс, ввести диктатуру и утопить оппонентов в крови. То есть башню у них уже снесло настолько. Что готовы заняться "людоедством" не только по всему миру, но и у себя.
  3. Andrea
    Andrea Сегодня, 13:26
    +2
    Ну...если фундамент США-реднеки стал меньшинством,то войны точно не избежать.
  4. Комментарий был удален.
  5. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 13:31
    0
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Американский эксперт: Трамп может привести США ко второй Гражданской войне
    наверное Байден не может привести США к 2 ой гражданской войне, только лишь к 3 ей мировой wink
  6. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 13:33
    0
    Ну и неизбрание Трампа тоже может привести к гражданской войне. Если обе стороны готовы, то почему бы не начать?
  7. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:34
    0
    Не хочу никому зла, не желаю зла абстрактным американцам, но; интересы России выше: нам не нужна сильная Америка. Пусть вспомнят, что есть Гражданская война.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:37
    0
    Республиканская партия – это коалиция меньшинства, которая фанатично верит, что она коалиция большинства - утверждает американский эксперт.
    А кто же тогда по мнению "эксперта" демократы - коалиция маразматиков обезумевших от своей власти и готовых развязать ядерную войну? Хрен редьки не слаще.
  9. Вадим С
    Вадим С Сегодня, 13:44
    0
    Да и скорей бы уже привело, все только обещают. Посмотреть бы как у них там все полыхает.
  10. иван2022
    иван2022 Сегодня, 13:48
    +2
    Никакой один человек никуда целую нацию привести не может.
    Бред полный....

    Этому эксперту надо бы почитать Ленина на тему о революционный ситуации. Но даже и революция не всегда приводит к гражданской войне.

    Например в России гражданская война началась только после мощной поддержки белых движений Антантой и Германией.
    Война--дело, требующее гигантских денег.
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:57
      0
      Ваше отрицание спорно...... Иисус 40 лет водил по пустыне евреев и таки привел на Землю обетованную. Я Вам больше скажу, они и по сей день там.
      1. aybolyt678
        aybolyt678 Сегодня, 14:16
        +1
        Цитата: Uprun
        Ваше отрицание спорно...... Иисус 40 лет водил по пустыне евреев

        вообще то Моисей водил... wassat
        1. Uprun
          Uprun Сегодня, 14:19
          0
          Каюсь, попутал..... На соседней ветке за религию топят....
        2. Капитан Пушкин
          Капитан Пушкин Сегодня, 14:46
          0
          Цитата: aybolyt678
          Цитата: Uprun
          Ваше отрицание спорно...... Иисус 40 лет водил по пустыне евреев

          вообще то Моисей водил... wassat

          Кто водил, какая разница?
          Важнее, где у них эта земля, самая обетованная, где они по сей день счастливы?
          В Нью-Йорке, Лондоне, Москве?
      2. sanja.grw
        sanja.grw Сегодня, 14:30
        0
        Цитата: Uprun
        Ваше отрицание спорно...... Иисус 40 лет водил по пустыне евреев и таки привел на Землю обетованную. Я Вам больше скажу, они и по сей день там.

        Может всё-таки Моисей
    2. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 14:42
      0
      Цитата: иван2022
      Например в России гражданская война началась только после мощной поддержки белых движений Антантой и Германией.

      Полномасштабная Гражданская война началась в России после срежиссированного Англией мятежа белочехов. Когда одномоментно Советская власть была свергнута от Волги до Владивостока.
      Это стало возможно, когда эшелоны с белочехами растянулись по всему Трассибу. (Англичане продавили "эвакуацию чехов в Англию" через Владивосток, а не через Мурманск или Архангельск).
  11. alexandreII
    alexandreII Сегодня, 14:09
    0
    Я за,кто против? воздержался...,...........................
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:28
    0
    Имеют право. Там же демократия. Хотят гражданской войны, пусть воюют. Планета от них отдохнет.
  13. mad-max78
    mad-max78 Сегодня, 14:41
    0
    Цитата: Uprun
    Ваше отрицание спорно...... Иисус 40 лет водил по пустыне евреев и таки привел на Землю обетованную. Я Вам больше скажу, они и по сей день там.

    Вы идиот? Иисуса распяли, то есть убили в 33 года, как и когда он ещё успел 40 лет евреев по пустыне водить?