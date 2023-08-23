Американский эксперт: Трамп может привести США ко второй Гражданской войне

Республиканская партия – это коалиция меньшинства, которая фанатично верит, что она коалиция большинства

Есть веские основания полагать, что исход президентских выборов в Америке будет зависеть от ситуации в нескольких отдельных штатах. И даже в них решающие голоса могут быть поданы лишь на нескольких наиболее крупных избирательных участках.Так рассуждает в своей статье, опубликованной американским порталом 19FortyFive, преподаватель школы Паттерсона и автор нескольких книг, посвященных геополитике, доктор Роберт Фарли.Он приходит к выводу, что на ключевых избирательных участках, о которых шла речь выше, в ходе выборов 5 ноября 2024 года радикально настроенные сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа вполне способны совершить акты насилия.- утверждает американский эксперт.По его мнению, если ситуация на выборах станет складываться не в их, они не остановятся перед насильственными методами прихода к власти в стране. Еще одним дополнительным фактором риска дестабилизации обстановки в США может стать то, что ставки в этой игре лично для Трампа огромны. Ведь если он проиграет, то, вероятно, закончит свою жизнь в тюрьме.Из этого можно сделать вывод, что при определенных обстоятельствах Трамп может привести США ко второй Гражданской войне. По мнению Фарли, вероятность внутригражданского вооруженного конфликта в Соединенных Штатах невелика, но она существует.