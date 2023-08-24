Африканский историк: Решение о возможной военной интервенции в Нигер было принято в сильной спешке

К счастью, сейчас, похоже, наблюдается возврат к акценту на дипломатию, и военное вмешательство рассматривается как последнее средство, хотя более ранние публичные заявления о решении развернуть вооруженные силы, которые никогда не должны были быть сделаны, продолжали доминировать в общественных дебатах.

На днях на страницах нигерийского подразделения издания «The Guardian» вышла статья, содержащая интервью историка и эксперта в области африканских государств Энтони Асиваджу. В нём шла речь о сложной ситуации вокруг государства Нигер, в котором атмосфера накалена до предела.Основной и самой волнующей темой беседы стало решение ЭКОВАС развернуть вооруженные силы для так называемого восстановления демократии в Нигере, учитывая отношения Нигерии с этой соседней страной.Профессор Энтони Асиваджу отметил, что создается впечатление, что решение ЭКОВАС о развертывании военной машины регионального органа для так называемой отмены военного переворота в Нигере и восстановления там якобы демократического режима было принято в сильной спешке. Это было спонтанное решение, которое упустило из виду множество сложностей и трудноразрешимых проблем на пути к любому успешному осуществлению.- продолжил Энтони Асиваджу.Руководство ЭКОВАС, которое имело тенденцию отдавать приоритет военному подходу к откату переворота в Нигере, не могло предвидеть полное неодобрение военной интервенции со стороны народа и национального законодательного органа в Нигерии, да и в других государствах-членах ЭКОВАС.Война с Нигером под руководством Нигерии, считает эксперт, способна разрушить жизненно важные элементы трансграничной близости для укрепления ЭКОВАС.Более предпочтительным вариантом и, по сути, единственным разумным подходом к решению проблемы, как считает Асиваджу, является дипломатия.