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Африканский историк: Решение о возможной военной интервенции в Нигер было принято в сильной спешке

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Африканский историк: Решение о возможной военной интервенции в Нигер было принято в сильной спешке

На днях на страницах нигерийского подразделения издания «The Guardian» вышла статья, содержащая интервью историка и эксперта в области африканских государств Энтони Асиваджу. В нём шла речь о сложной ситуации вокруг государства Нигер, в котором атмосфера накалена до предела.


Основной и самой волнующей темой беседы стало решение ЭКОВАС развернуть вооруженные силы для так называемого восстановления демократии в Нигере, учитывая отношения Нигерии с этой соседней страной.

Профессор Энтони Асиваджу отметил, что создается впечатление, что решение ЭКОВАС о развертывании военной машины регионального органа для так называемой отмены военного переворота в Нигере и восстановления там якобы демократического режима было принято в сильной спешке. Это было спонтанное решение, которое упустило из виду множество сложностей и трудноразрешимых проблем на пути к любому успешному осуществлению.

К счастью, сейчас, похоже, наблюдается возврат к акценту на дипломатию, и военное вмешательство рассматривается как последнее средство, хотя более ранние публичные заявления о решении развернуть вооруженные силы, которые никогда не должны были быть сделаны, продолжали доминировать в общественных дебатах.

- продолжил Энтони Асиваджу.

Руководство ЭКОВАС, которое имело тенденцию отдавать приоритет военному подходу к откату переворота в Нигере, не могло предвидеть полное неодобрение военной интервенции со стороны народа и национального законодательного органа в Нигерии, да и в других государствах-членах ЭКОВАС.

Война с Нигером под руководством Нигерии, считает эксперт, способна разрушить жизненно важные элементы трансграничной близости для укрепления ЭКОВАС.

Более предпочтительным вариантом и, по сути, единственным разумным подходом к решению проблемы, как считает Асиваджу, является дипломатия.
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6 комментариев
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 08:51
    -5
    Вагнера больше нет. Можно вторгаться без опаски.
    Франция возвращает свои колонии.
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 08:58
      +1
      Африканский историк: Решение о возможной военной интервенции в Нигер было принято в сильной спешке

      Это называется "фантазия быстро закончилась" yes
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:58
    +1
    Сначала, чтобы угодить Западу прозападные правительства членов ЭКОВАС поспешили впереди паровоза и начали сыпать угрозами и выдвинули ультиматум. Когда поняли, что на их ультиматум в Нигере положили, причем официально, решили наконец собраться и просчитать, что из этого может получиться и чем обернуться для них. Теперь решают, как отработать назад без потери своего лица и вдруг вспомнили про дипломатию
    сейчас, похоже, наблюдается возврат к акценту на дипломатию
    Англосаксы и французы явно не рады такому развитию ситуации.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 08:59
    0
    А что за звание у профессора? Младший сержант? Сержант? Майор? Гибрид этих званий?
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:59
    0
    Африканский историк: Решение о возможной военной интервенции в Нигер было принято в сильной спешке
    Горячие финс.., африканские парни! bully
  5. tralmaster
    tralmaster Сегодня, 09:02
    0
    Хватит стогнать, как последняя..... Пригожин всегда знал что не вечен и скорее всего там было продумано все и на этот случай. Нет человека амвсе остальное наместе. Да и что то подсказывает что возможно где-то Ливии появится какой то Погожин который будет заниматься темже Вагнером.