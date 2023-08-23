Военное обозрение
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В Минобороны Украины заявили о некоторых недостатках в закупленной для ВСУ военной форме

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В Минобороны Украины заявили о некоторых недостатках в закупленной для ВСУ военной форме

Как сообщает ряд украинских телеграм-каналов, в Вооруженных силах страны появились проблемы с новой военной формой, о чем заявляют и официальные лица Минобороны Украины.


В частности, об этом сказал замминистра обороны Денис Шарапов, выступая на заседании антикоррупционного комитета при Верховной Раде. По его словам, на некоторых формах отсутствовали необходимые бирки, а также неправильно был указан их размер.

Речь идет о военной форме, которая была закуплена у турецкой фирмы на 35 млн гривен (около 1 млн долларов). Шарапов отметил, что турецкого поставщика проверяли перед тем, как делать заказ.

Проверка была и ничего не было найдено. У меня есть документы, которые я могу предоставить для подтверждения

– сказал замминистра.

По словам Шарапова, несмотря на некоторые недостатки, командование тыла «в виде исключения» решило принять эту экипировку.

Ранее сообщалось, что с турецкой фирмой был заключен контракт на поставку камуфляжных курток, но, как отмечают некоторые украинские СМИ, пересекая украинскую границу, они «превратились в зимние воздухозащитные» и подорожали в три раза.

Поставки некачественных курток для ВСУ стали предметом уголовного расследования в стране.
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4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 17:13
    +1
    В Минобороны Украины заявили о некоторых недостатках в закупленной для ВСУ военной форме

    ***
    — Шаровары жмут в подмышках ...
    ***
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:14
      0
      Чуриллины сиськи не влазиют...
      ттттттттттттт
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:13
    +1
    на некоторых формах отсутствовали необходимые бирки, а также неправильно был указан их размер.

    На кладбищах и в такой примут.
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 17:13
    0
    ..."на некоторых формах отсутствовали необходимые бирки"...
    Алле, авторы! Когда вы, наконец-то, освоите русский язык? Надежды на это всё меньше...