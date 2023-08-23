В Минобороны Украины заявили о некоторых недостатках в закупленной для ВСУ военной форме

Проверка была и ничего не было найдено. У меня есть документы, которые я могу предоставить для подтверждения

Как сообщает ряд украинских телеграм-каналов, в Вооруженных силах страны появились проблемы с новой военной формой, о чем заявляют и официальные лица Минобороны Украины.В частности, об этом сказал замминистра обороны Денис Шарапов, выступая на заседании антикоррупционного комитета при Верховной Раде. По его словам, на некоторых формах отсутствовали необходимые бирки, а также неправильно был указан их размер.Речь идет о военной форме, которая была закуплена у турецкой фирмы на 35 млн гривен (около 1 млн долларов). Шарапов отметил, что турецкого поставщика проверяли перед тем, как делать заказ.– сказал замминистра.По словам Шарапова, несмотря на некоторые недостатки, командование тыла «в виде исключения» решило принять эту экипировку.Ранее сообщалось, что с турецкой фирмой был заключен контракт на поставку камуфляжных курток, но, как отмечают некоторые украинские СМИ, пересекая украинскую границу, они «превратились в зимние воздухозащитные» и подорожали в три раза.Поставки некачественных курток для ВСУ стали предметом уголовного расследования в стране.