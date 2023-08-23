В Минобороны Украины заявили о некоторых недостатках в закупленной для ВСУ военной форме

Как сообщает ряд украинских телеграм-каналов, в Вооруженных силах страны появились проблемы с новой военной формой, о чем заявляют и официальные лица Минобороны Украины.
В частности, об этом сказал замминистра обороны Денис Шарапов, выступая на заседании антикоррупционного комитета при Верховной Раде. По его словам, на некоторых формах отсутствовали необходимые бирки, а также неправильно был указан их размер.
Речь идет о военной форме, которая была закуплена у турецкой фирмы на 35 млн гривен (около 1 млн долларов). Шарапов отметил, что турецкого поставщика проверяли перед тем, как делать заказ.
Проверка была и ничего не было найдено. У меня есть документы, которые я могу предоставить для подтверждения
– сказал замминистра.
По словам Шарапова, несмотря на некоторые недостатки, командование тыла «в виде исключения» решило принять эту экипировку.
Ранее сообщалось, что с турецкой фирмой был заключен контракт на поставку камуфляжных курток, но, как отмечают некоторые украинские СМИ, пересекая украинскую границу, они «превратились в зимние воздухозащитные» и подорожали в три раза.
Поставки некачественных курток для ВСУ стали предметом уголовного расследования в стране.