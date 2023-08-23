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В результате ночной атаки украинских дронов в подмосковных Химках повреждены несколько строений

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В результате ночной атаки украинских дронов в подмосковных Химках повреждены несколько строений

В результате ночной террористической атаки украинских дронов по Москве в Химках обрушился угол второго этажа частного жилого дома. Кроме того, осколками сбитого БПЛА самолетного типа повреждены несколько жилых построек, а также помещение магазина. Также сообщается о повреждении фасада, ангаров и нескольких погрузчиков в складском здании на Ватутинском шоссе. Пострадавших после атаки украинских БПЛА в Химках не обнаружено, на месте работают экстренные службы.


В центральной части Москвы, помимо строящейся башни One Tower, выбиты окна в нескольких соседних пятиэтажках.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью силами ПВО были сбиты украинские беспилотники в Можайском районе Подмосковья и в районе Химок, еще один БПЛА был подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, попал в строящееся здание в "Москва-Сити".

Подобные атаки имеют сугубо террористический характер и не преследуют достижения каких-либо военных целей. Ударами по жилым домам в российской столице Киев пытается посеять панику среди населения, а также создать воодушевляющую медиакартинку для внутреннего украинского потребления. На фоне провального наступления ВСУ на Запорожском и Артемовском направлениях, а также успехов российской армии в окрестностях города Купянск в Харьковской области киевский режим пытается хотя бы ненадолго сместить акценты в публикациях в СМИ.

Кроме того, по данным ряда источников, Киев планирует масштабные атаки на российские города 24 августа - в день, когда на Украине на государственном уровне празднуется так называемый "день независимости".
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3 комментария
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 14:39
    -1
    Они что ПВО прощупывают ? Каждый день практически уже в Сити прилетает. Аэропорты останавливают . Что то готовят похоже.
    Тут на днях информация была что Байрактар и Грей Игл кружились над чермным морем, сегодня удар по С 400 .
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 14:50
      0
      Цитата: kaufman
      Они что ПВО прощупывают ? Каждый день практически уже в Сити прилетает. Аэропорты останавливают . Что то готовят похоже.
      Тут на днях информация была что Байрактар и Грей Игл кружились над чермным морем, сегодня удар по С 400 .

      А, чего им не готовить атаки на Россию, когда для этого у запада есть:
      - время (повлиять не можем),
      - лаборатории и производства (повлиять не можем),
      - место (территории) проведения, с которого безнаказанно проводятся атаки (повлиять можем).
      - исполнители атак, (повлиять можем).
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 14:54
    0
    еще один БПЛА был подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, попал в строящееся здание в "Москва-Сити".

    Использовать здания "Москва-сити" - генияльная идея МО и московского ПВО. Вот только не до конца продуманная. В качестве здания - дроноуловителя гораздо больше подходят строения по адресу: ул.Знаменка д. 19 (МО РФ) или наб. Космодамианская, д. 24 стр.1. (Московский военный округ).
    Ордена Ленина Московский округ ПВО — оперативно-стратегическое территориальное объединение Войск ПВО Вооружённых Сил СССР, а затем Вооружённых Сил России, существовавшее в период с 1954 по 1998 годы, для выполнения задач противовоздушной обороны административных и экономических объектов. Управление округа находилось в Москве.

    Комментарии, как говорится, излишни.