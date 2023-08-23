В результате ночной атаки украинских дронов в подмосковных Химках повреждены несколько строений

В результате ночной террористической атаки украинских дронов по Москве в Химках обрушился угол второго этажа частного жилого дома. Кроме того, осколками сбитого БПЛА самолетного типа повреждены несколько жилых построек, а также помещение магазина. Также сообщается о повреждении фасада, ангаров и нескольких погрузчиков в складском здании на Ватутинском шоссе. Пострадавших после атаки украинских БПЛА в Химках не обнаружено, на месте работают экстренные службы.
В центральной части Москвы, помимо строящейся башни One Tower, выбиты окна в нескольких соседних пятиэтажках.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью силами ПВО были сбиты украинские беспилотники в Можайском районе Подмосковья и в районе Химок, еще один БПЛА был подавлен средствами РЭБ и, потеряв управление, попал в строящееся здание в "Москва-Сити".
Подобные атаки имеют сугубо террористический характер и не преследуют достижения каких-либо военных целей. Ударами по жилым домам в российской столице Киев пытается посеять панику среди населения, а также создать воодушевляющую медиакартинку для внутреннего украинского потребления. На фоне провального наступления ВСУ на Запорожском и Артемовском направлениях, а также успехов российской армии в окрестностях города Купянск в Харьковской области киевский режим пытается хотя бы ненадолго сместить акценты в публикациях в СМИ.
Кроме того, по данным ряда источников, Киев планирует масштабные атаки на российские города 24 августа - в день, когда на Украине на государственном уровне празднуется так называемый "день независимости".