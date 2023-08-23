Военное обозрение
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«Мы бодаемся за груду щебёнки»: Арестович раскритиковал планы Генштаба ВСУ по наступлению под Бахмутом

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«Мы бодаемся за груду щебёнки»: Арестович раскритиковал планы Генштаба ВСУ по наступлению под Бахмутом

Генштаб ВСУ кладет украинских солдат за "кучу щебенки", тогда как необходимо сосредоточить все усилия на южном направлении. С таким заявлением выступил экс-советник главы офиса Зеленского Арестович (Росфинмониторингом внесён в список террористов и экстремистов).


Бывший советник Ермака, которого, кстати, начали активно продвигать на политической арене Украины как "независимого" кандидата в президенты, обвинил руководство украинского Минобороны в неспособности планировать военные операции. По его словам, Генштаб ВСУ не в состоянии спланировать нормальные боевые операции. Самым главным провалом стратегии Арестович считает наступление в районе Бахмута, где украинская армия уже потеряла большое количество боеспособных бригад.

По словам Арестовича, ВСУ необходимо остановить наступление по всей линии боевого соприкосновения, оставив активность только на южном направлении. Он подчеркнул, что взятие "кучи щебёнки", так он обозвал Бахмут, ничего ВСУ не даст, кроме больших потерь. Вместо этого необходимо прорывать оборону российских войск на юге с перерезанием сухопутного пути в Крым.

Я считаю, что там надо становиться в плотную оборону, а часть сил перебрасывать на юг для решения главных задач. Потому что взятие Бахмута ничего не дает. Перерезание же сухопутного коридора на юге фактически отбрасывает всю ситуацию по состоянию на 24 февраля и означает проигрыш России в войне, даже несмотря на удержание оставшейся территории. Но вместо того, чтобы бросить 3-5 бригад на юг, мы бодаемся за груду щебенки, в которую превратился Бахмут

- заявил он.

Такой же совет Зеленскому дали и американские военные советники, но Киев на это не пойдет. По последним данным, главком ВСУ Залужный отверг вариант с ударом на юге заявив, что наступление ВСУ будет продолжено по всей линии боевого соприкосновения.
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20 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:32
    +2
    Я так понимаю,что Люся находится где т в Европе.А то оно позволяет себе слишком многое для украинского обывателя..
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:58
      +2
      dmi.pris 1 hi, сдаётся мне что у этого организма хорошая "прикрышка" от Хозяина проэкта, иначе его вещание на русском и "СМЕЛОСТЬ" в высказываниях особенно в последнее время ничем не объясниш.
      1. Добрый
        Добрый Сегодня, 14:21
        0
        «Мы бодаемся за груду щебёнки»: Арестович
        Под грудой щебенки, Люся имеет в виду всю Украину
        Как у Гоголя: "Панночка помэрла", но ведьма пока жива. Ждем внезапного рассвета, чтобы нечисть сдохла!
  2. vindigo
    vindigo Сегодня, 13:32
    +3
    Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:33
    0
    Ну этому (цензура) чего бы не посвистеть, ответственность ноль так что можно и поумничать))) Тем более эт ж Люсьен.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 13:34
    +3
    Значит точно попрут только на юге....., к бабке не ходи. Залужа, как и зеля - исполнители, есть кому решать. Поэтому Люся и трындит в унисон с полосатыми.
  5. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:35
    0
    Граждане эт только у меня сайт сбоит?
  6. Комментарий был удален.
  7. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 13:38
    +1
    «Мы бодаемся за груду щебёнки»:

    ***
    — А как же "Фортеця Бахмут"? ...
    ***
  8. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 13:38
    +1
    В Артемовске воюют сильные бойцы: десантники и Ахмат.
    Если ВСУ прекратит давление на Артемовск, то их перебросят на юг для подкреплений.
    Так что, совет весьма спорный...
    1. tralmaster
      tralmaster Сегодня, 14:18
      0
      А может получить контрнаступление со стороны России в Артемовске, в случее переборски от туда фашистов на южный фронт. В таком случае посыпется и их южный фронт.
  9. Оптимус_Прайм
    Оптимус_Прайм Сегодня, 13:39
    +2
    А интересно, если переместить боевые действия во Львов или Тернополь,то их тоже будут называть грудами щебенки? И как быстро они тогда оставят в покое Артёмовск и Донбасс?
  10. Aleprok
    Aleprok Сегодня, 13:45
    0
    ну-ну)) успехов! скоро вся их окраина будет грудой щебёнки
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:36
      +1
      Скоро ,это как?Вы что то знаете этакое сокровенное? belay Если без стеба и не рассматривать фронтовые города и поселки,то все остальное там,если не цветет и пахнет,то вполне на месте и цело
  11. bravo77
    bravo77 Сегодня, 13:45
    0
    Цитата: voyaka uh
    В Артемовске воюют сильные бойцы: десантники и Ахмат.
    Если ВСУ прекратит давление на Артемовск, то их перебросят на юг для подкреплений.
    Так что, совет весьма спорный...

    про Ахмат, п-та, подробней
    давненько видео не видел
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 13:52
      0
      Таки подпишитесь? Или проблема?...............................
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 14:01
      0
      Ахмат там воюет (и в тяжелой ситуации) южнее города. В полосе наступления ВСУ.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:49
    +1
    Такой же совет Зеленскому дали и американские военные советники
    То есть Арестович всего навсего продублировал американцев своим голосом. А ведь можно нечаянно подумать, что действительно "стратег".
    1. Комментарий был удален.
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 13:53
      0
      Цитата: rotmistr60
      Такой же совет Зеленскому дали и американские военные советники
      То есть Арестович всего навсего продублировал американцев своим голосом. А ведь можно нечаянно подумать, что действительно "стратег".

      Он продублировал Шария, продублировавшего американцев
  13. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 14:00
    +1
    Напоминает ситуацию со спором военных историков о том, правильно ли было немцам в 1941 году наносить удар с севера на окружение Киева или следовало без пауз идти на Москву, не отвлекаясь на Киев. Оставлять шестисоттысячную советскую группировку около своего открытого фланга и надеяться, что Советы не попытаются это использовать?
  14. Опториус
    Опториус Сегодня, 14:48
    0
    Террористы и экстремисты должны париться на нарах, а не вещать тут в ефире о высоких материях. Объявили террористом-так ловите и судите.