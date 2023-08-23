Я считаю, что там надо становиться в плотную оборону, а часть сил перебрасывать на юг для решения главных задач. Потому что взятие Бахмута ничего не дает. Перерезание же сухопутного коридора на юге фактически отбрасывает всю ситуацию по состоянию на 24 февраля и означает проигрыш России в войне, даже несмотря на удержание оставшейся территории. Но вместо того, чтобы бросить 3-5 бригад на юг, мы бодаемся за груду щебенки, в которую превратился Бахмут

Генштаб ВСУ кладет украинских солдат за "кучу щебенки", тогда как необходимо сосредоточить все усилия на южном направлении. С таким заявлением выступил экс-советник главы офиса Зеленского Арестович (Росфинмониторингом внесён в список террористов и экстремистов).Бывший советник Ермака, которого, кстати, начали активно продвигать на политической арене Украины как "независимого" кандидата в президенты, обвинил руководство украинского Минобороны в неспособности планировать военные операции. По его словам, Генштаб ВСУ не в состоянии спланировать нормальные боевые операции. Самым главным провалом стратегии Арестович считает наступление в районе Бахмута, где украинская армия уже потеряла большое количество боеспособных бригад.По словам Арестовича, ВСУ необходимо остановить наступление по всей линии боевого соприкосновения, оставив активность только на южном направлении. Он подчеркнул, что взятие "кучи щебёнки", так он обозвал Бахмут, ничего ВСУ не даст, кроме больших потерь. Вместо этого необходимо прорывать оборону российских войск на юге с перерезанием сухопутного пути в Крым.- заявил он.Такой же совет Зеленскому дали и американские военные советники, но Киев на это не пойдет. По последним данным, главком ВСУ Залужный отверг вариант с ударом на юге заявив, что наступление ВСУ будет продолжено по всей линии боевого соприкосновения.