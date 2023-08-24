В ходе многочисленных обысков в военкоматах Украины полицейские изъяли тысячи медицинских карт

Накануне украинские полицейские совместно с сотрудниками специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели сотни обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях (ВВК) по всей стране, в ходе которых изъяли более 10 тыс медицинских карт и дел.Речь идёт о выдаче фальшивых справок уклонистам, с помощью которых они намеревались покинуть Украину. Теперь данные документы подвергнутся тщательной проверке, поскольку в них выявлены масштабные коррупционные схемы. Их организацией занимались должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных и медико-социальных экспертных комиссий во всех регионах.Стоит отметить, что правоохранительные органы пообещали дать правовую оценку как действиям чиновников и медиков в этом отношении, так и самих уклонистов, незаконно получивших эти документы.Напомним, что в ходе обысков в ВВК Винницкой, Черкасской и Киевской областей сотрудникам этих госучреждений были предъявлены обвинения в выдаче фиктивных справок о непригодности военнообязанных к военной службе. По данным, предоставленным Государственным бюро расследований (ГБР) Украины, более 300 человек могли заполучить соответствующие поддельные документы.Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов, мотивировав это «заменой некомпетентных людей на тех, кто знает своё дело». А накануне украинский президент заявил, что военные просят его расширить мобилизацию. Значит, всё это предполагает планы грести всех без разбора с дальнейшей отправкой на фронт.