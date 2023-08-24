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В ходе многочисленных обысков в военкоматах Украины полицейские изъяли тысячи медицинских карт

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В ходе многочисленных обысков в военкоматах Украины полицейские изъяли тысячи медицинских карт

Накануне украинские полицейские совместно с сотрудниками специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели сотни обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях (ВВК) по всей стране, в ходе которых изъяли более 10 тыс медицинских карт и дел.


Речь идёт о выдаче фальшивых справок уклонистам, с помощью которых они намеревались покинуть Украину. Теперь данные документы подвергнутся тщательной проверке, поскольку в них выявлены масштабные коррупционные схемы. Их организацией занимались должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных и медико-социальных экспертных комиссий во всех регионах.

Стоит отметить, что правоохранительные органы пообещали дать правовую оценку как действиям чиновников и медиков в этом отношении, так и самих уклонистов, незаконно получивших эти документы.

Напомним, что в ходе обысков в ВВК Винницкой, Черкасской и Киевской областей сотрудникам этих госучреждений были предъявлены обвинения в выдаче фиктивных справок о непригодности военнообязанных к военной службе. По данным, предоставленным Государственным бюро расследований (ГБР) Украины, более 300 человек могли заполучить соответствующие поддельные документы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил уволить всех областных военкомов, мотивировав это «заменой некомпетентных людей на тех, кто знает своё дело». А накануне украинский президент заявил, что военные просят его расширить мобилизацию. Значит, всё это предполагает планы грести всех без разбора с дальнейшей отправкой на фронт.
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14 комментариев
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  1. Ясная
    Ясная Сегодня, 07:23
    +5
    выявлены масштабные коррупционные схемы.

    Знаем мы эти выявления. Только цены на данные справки возрастут и всё. yes
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 07:27
    +3
    Значит, всё это предполагает планы грести всех без разбора с дальнейшей отправкой на фронт.

    Теперь полицаи будут определять "годен-не годен". Хватит медикам грести, полицаям тоже хочется заработать.
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 07:32
      +1
      Теперь полицаи будут определять "годен-не годен"
      Если не лично специальная "тройка" - Зеленский, Подоляк, Данилов. Ну теперь план мобилизации "попрет", правда не ясно в какую сторону.
  3. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 07:29
    +4
    Повторная проверка? Да просто уклонистам намекнули что надо проплатить по второму, и возможно не последнему, разу.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:29
      0
      А по третьему - на КПП когда с липовой справкой шароварный рванёт из неньки....
      Только в ЕС уже на полном серьезе обсуждают как возвращать захистников обратно на Украину..... Так что лафа им (даже пусть и проплаченная и пусть не раз) скоро окончится.
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 07:32
    +2
    Что то эти « правоохранители» ( на фото) больше смахивают на вокзальных бомжей или на махновцев.) Если это в Одессе, то Одесса без взяток- не Одесса. Там это в порядке вещей. Точно так же было и при Союзе.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 07:35
    +1
    В ходе многочисленных обысков в военкоматах Украины полицейские изъяли тысячи медицинских карт
    . И что??? Совсем недавно всех все устраивало и вдруг!!!
    А ничего вдруг не происходит, все логично, всему свое время....
    Зелебобикам надо мобилизовать огромное количество "мяса" и хороводы хитром... мудрых военкоматских им начинают мешать. Значит будут давить., пришло их время.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 07:40
    +1
    изъяли более 10 тыс медицинских карт и дел.
    И всего то????? Да это ж капля в море. Значит работают по конкретным людям
  7. uralant
    uralant Сегодня, 07:54
    +1
    Цитата: Ясная
    Знаем мы эти выявления. Только цены на данные справки возрастут и всё.

    Для того и выявляют. 10К дел изъяли, а отчитались только по трёмстам. Где остальные денюжки, я вас спрашиваю? Залезли в карман прям к зеленскому!
  8. HAM
    HAM Сегодня, 07:58
    +1
    Двадцать тысяч полицейских изъяли десять тысяч дел....а ,что- вполне логично ..... полицейские не в обиде и вроде нужны стране на своём месте....
  9. uralant
    uralant Сегодня, 07:59
    +1
    Это же надо! Какую моду себе взяли! Не хотят прям идти и умирать! 300 еврейцев, которые честно заплатили это понятно, а остальные где?
  10. Single-n
    Single-n Сегодня, 08:08
    +1
    Такой шум ради 300 человек? Смешно. Я вот обратил внимание на видео после удара по театру в Чернигове. Когда еще тело женщины из под машины вытаскивали.Там стада мужиков вполне здорового вида.
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 08:15
      +2
      Если всех здорового вида отправить на передовую, то некому будет в тылу отлавливать мобиков. А одного мобика по 2-3 здоровых лба ловят.
  11. faterdom
    faterdom Сегодня, 08:26
    0
    10000 - еще на пару бригад нарлду нашлось.