На вооружении российских войск замечена РСЗО «Снежинка»

Несомненным преимуществом Донецкой ракеты является разрушительная сила, которой она обладает, однако в силу своей специфики она предназначена скорее для уничтожения стационарных целей

РСЗО «Снежинка» впервые была продемонстрирована 9 мая 2018 года. Данная ракетная система была разработана усилиями конструкторов из Донецка. С тех пор она была замечена в августе 2022 года. Теперь же появились кадры, на которых «Снежинка» российских войск ведет огонь по позициям украинских войск.В качестве средства поражения выступает неуправляемый реактивный снаряд калибра 324 мм, способный поражать цели на расстоянии 1,5-9,6 км, что значительно меньше, чем, например, у системы БМ-21 «Град». Всего на автомобильном шасси, в роли которого используется КрАЗ-260, расположено два НУРС на двух направляющих.- отмечается в польской прессе.Как указывается, в связи с применением «Снежинки» на фронте возникает вопрос о масштабах производства боеприпасов для этой специфической системы. Предполагается, что выпуск снарядов налажен на той же площадке, где изготавливается сама РСЗО.На аналогичном шасси размещается 217-мм колесная РСЗО «Чебурашка», которая также была разработана Донецкими специалистами. Она ведет огонь по неприятелю термобарическими снарядами.