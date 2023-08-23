Румынское издание: Рекордное количество самолетов-разведчиков НАТО замечено над Черным морем

С начала украинского конфликта блок НАТО активизировал свою деятельность в акватории Черного моря, которое омывает три страны альянса – Турцию, Румынию и Болгарию. Кроме того, внимание к этому морю притягивается в последнее время и из-за выхода России из черноморской зерновой сделки.
Очевидно, что западные партнёры Киева, снабжающие его оружием, будут пытаться следить за любыми местами, которые находятся поблизости с Россией. Как сообщает румынская газета Adevarul, в небе над Румынией и Черным морем замечено рекордное количество натовских самолетов-разведчиков.
Газета отмечает, что многочисленные полеты самолетов и БПЛА с разведывательными целями над Черным морем и Румынией уже давно стали обыденным делом, но в последние дни их стало очень много.
При этом румынское издание называет некоторые модификации замеченных в небе над страной и морем самолетов и беспилотников НАТО.
Наиболее частый гость - Boeing E-3 Sentry – американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Также здесь летают самолеты радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Aries II ВМС США и якобы гражданский Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, используемый, по данным Adevarul, для разведки.
Замечен был над Черным морем и американский стратегический разведывательный БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.