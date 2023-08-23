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Румынское издание: Рекордное количество самолетов-разведчиков НАТО замечено над Черным морем

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Румынское издание: Рекордное количество самолетов-разведчиков НАТО замечено над Черным морем

С начала украинского конфликта блок НАТО активизировал свою деятельность в акватории Черного моря, которое омывает три страны альянса – Турцию, Румынию и Болгарию. Кроме того, внимание к этому морю притягивается в последнее время и из-за выхода России из черноморской зерновой сделки.


Очевидно, что западные партнёры Киева, снабжающие его оружием, будут пытаться следить за любыми местами, которые находятся поблизости с Россией. Как сообщает румынская газета Adevarul, в небе над Румынией и Черным морем замечено рекордное количество натовских самолетов-разведчиков.

Газета отмечает, что многочисленные полеты самолетов и БПЛА с разведывательными целями над Черным морем и Румынией уже давно стали обыденным делом, но в последние дни их стало очень много.

При этом румынское издание называет некоторые модификации замеченных в небе над страной и морем самолетов и беспилотников НАТО.

Наиболее частый гость - Boeing E-3 Sentry – американский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker. Также здесь летают самолеты радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Aries II ВМС США и якобы гражданский Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, используемый, по данным Adevarul, для разведки.

Замечен был над Черным морем и американский стратегический разведывательный БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.
Использованы фотографии:
Википедия/Senior Airman Roslyn Ward
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20 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:20
    +3
    Значит точно удар на юге готовят, что бы там залужа не трындел. Вообще, кто его там спрашивает?
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 16:14
      0
      Сейчас над морем кружит Boeing RC-135W Rivet Joint ВВС мелкобритании, его сопровождают два Eurofighter Typhoon FGR.4.
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:22
    +5
    Да последствия этого "рекорда" уже есть. ВФУ успешно атаковали позиционный район ЗРК С-300 на мысе Тарханкут... Они уже и видео-контроля удара выложить успели... (((
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 15:57
      0
      Цитата: svp67
      Да последствия этого "рекорда" уже есть. ВФУ успешно атаковали позиционный район ЗРК С-300 на мысе Тарханкут... Они уже и видео-контроля удара выложить успели... (((

      Вряд-ли это связано на прямую. Вы ведь видео с беспилотника видели и он явно не американский. Да и вообще северо-западнее Крыма беспилотники ВСУ чувствуют себя как дома. Недавно видео с обстрелом острова Джарилгач выкладывали
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:36
    +1
    Летают стервятники, разнюхивают...
    Увы, до них, так просто, не добраться... хотя, это очевидное участие в военных действиях и до такого шага, как прямая агрессия, не так уж далеко осталось.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 16:55
      0
      Цитата: rocket757
      Летают стервятники, разнюхивают...
      Увы, до них, так просто, не добраться... хотя, это очевидное участие в военных действиях и до такого шага, как прямая агрессия, не так уж далеко осталось.

      Нет. Передача развединформации не является агрессией.
  4. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 15:37
    +7
    Северная Корея , имея с десяток ядрён-батонов , строит пен досню как хочет! Тестикулы имеют. А вот в РФ с этим , видимо , Большие Проблемы!
    1. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 16:12
      +2
      иногда складывается мысль что у РФ кабуто нету ядерного оружие они так нагло ведут себя !
  5. Stas157
    Stas157 Сегодня, 15:39
    +5
    Объявить бесполетную зону над линией фронта и Крымом километров 300-400 и валить все военные борта без разбора, как участников конфликта.
    1. Escariot
      Escariot Сегодня, 15:53
      -1
      Цитата: Stas157
      Объявить бесполетную зону над линией фронта и Крымом километров 300-400 и валить все военные борта без разбора, как участников конфликта.

      Тогда НАТО может начать сбивать наши самолёты. Кому от этого станет легче?
  6. spirit
    spirit Сегодня, 15:44
    +3
    Завтра день независимости незалежной, им кровь из носа нужно что то показать.Видимо к этому и готовяться.надо быть особо бдительными
  7. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 15:46
    0
    К сожалению у нас беда с этим, с разведчиками, фактически их нету, мы в этом плане в чистую проигрываем НАТО, с начала СВО нет ни одной минуты чтобы разведчики НАТО не проводили разведку, сменяя друг друга круглосуточно в воздухе. И самое обидное в ближайшеем перспективе и не ожидается их появления, А-100 видимо умер
  8. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:49
    +1
    Где там "замароженные курицы по Задорновски "чтобы пара штук попала в двигатели?А лучше всего в тарелку локатора!!!
  9. Rt Rt
    Rt Rt Сегодня, 15:50
    0
    Что не запрещено, то разрешено, а значит пусть летают
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:53
    0
    Замечен был над Черным морем и американский стратегический разведывательный БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

    А на беспилотники какие ограничения распространяются? Никаких...Нехрен там летать, повадились...
    Сбивать в счёт убытков от взрывов на «СП».
  11. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 15:53
    +1
    Прошу прощения за оффтоп, но вот интересная новость
    "Lenta.ru"
    Индийская станция Chandrayaan-3 успешно села на Луну
    Индийская станция Chandrayaan-3 совершила успешную мягкую посадку на Луну

    Кадр: ISRO / Handout / Reuters

    Индийская автоматическая межпланетная станция (АМС) Chandrayaan-3 успешно совершила мягкую посадку на Луну. Прямая трансляция спуска велась Индийской организацией космических исследований. Ее можно посмотреть на YouTube.

    Мягкая посадка состоялась примерно в 15:35 по московскому времени в районе Южного полюса Луны.

    Таким образом, Индия вошла в элитный клуб космических держав, способных осуществлять мягкую посадку на поверхность Луны. Ранее эту возможность продемонстрировали СССР, США и Китай."
  12. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 16:13
    0
    надеюсь разведка РФ в курсе что да как !!!!!
  13. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 16:15
    0
    Да, как раз пресса пишет про С400. Как раз из Западной оконечности Крыма.
  14. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 16:27
    0
    Интересно, а откуда взлетают все эти ерапланы? Вот будет "кино", если также из Инжерлика, в Турции. Эрдоган, ситуационный партнёр, вроде в Москву собрался.
  15. alystan
    alystan Сегодня, 16:47
    0
    Рекордное количество самолетов-разведчиков НАТО замечено над Черным морем

    А за какое время?

    полеты самолетов и БПЛА с разведывательными целями над Черным морем и Румынией уже давно стали обыденным делом, но в последние дни их стало очень много.

    Значит так и надо писать "замечены в последние дни", а не "пудрить" всем мозги.
    Позавчера, например, сообщали о двух НАТО-вских БПЛА над Черным морем.