Военное обозрение
Войти Регистрация

Путин на саммите БРИКС: цель России – закончить войну, развязанную киевским режимом против жителей Донбасса

5
Путин на саммите БРИКС: цель России – закончить войну, развязанную киевским режимом против жителей Донбасса

Страны, входящие в БРИКС, единодушно стремятся сформировать новый многополярный миропорядок. Он будет справедливым и основанным на нормах международного права.

Об этом говорил президент России Владимир Путин в своем онлайн-выступлении на саммите БРИКС, который проходит в Южно-Африканской Республике.

Он отметил, что Москва последовательно выступает против гегемонии отдельных государств, стремление которых ее сохранить и привело к тяжелейшему кризису на Украине. Цель России в этом регионе заключается в том, что она хочет закончить войну, развязанную киевским режимом против жителей Донбасса.

Президент отметил, что начало кризисной ситуации положил противоконституционный вооруженный переворот в Киеве, организованный и осуществленный при помощи и участии западных «партнеров». Далеко не все жители страны поддержали это беззаконие, и против них новоиспеченные киевские власти бросили войска и тяжелую технику. Так и зародилась война на Донбассе, которая на момент начала спецоперации продолжалась в течение восьми лет, а сейчас - уже десятый год.

Начав СВО, Российская Федерация оказала помощь гражданам ДНР и ЛНР, которые защищают свой язык и образ жизни, будущее своих детей.

Наверное, сегодня идет самый ключевой день саммита БРИКС, ярким событием которого стало выступление российского лидера. На мероприятии, в числе прочего, рассмотрят вопрос расширения этой международной организации, в которую выразили желание вступить более 20 новых участников.



Использованы фотографии:
http://kremlin.ru/
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:39
    +3
    Закончить войну,развязанную киевским режимом??Мдя...Хотелось бы услышать нечто-уничтожить этот режим с украинством,развязавшип эту войну..Все,занавес..
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 14:39
    +3
    Цель России в этом регионе заключается в том, что она хочет закончить войну, развязанную киевским режимом против жителей Донбасса..

    вот и все ! вот почему киевский режим жив ! мда ! после таких речей сша и европа ише сильней давить будут ! возможно не прав !
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 14:39
    +4
    цель России – закончить войну, развязанную киевским режимом против жителей Донбасса

    это что-то новое, интересно проследить как трансформировались цели за 1.5 года.... предположу, что через полгода будет "прекратить террористические атаки на москву", а потом?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:49
    +1
    Довольно сдержанная речь у Путина.Для этого есть страны G 7,которые вечно хотят кого то победить.БРИКС не военный союз ,а экономический.Посмотрим что нарешают и что подпишут.
  5. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 14:50
    +1
    Ааааа, вон оно чё, даже и не знаю, что сейчас напечатать помня выступление данного "товарища" в феврале 2022 года.