Страны, входящие в БРИКС, единодушно стремятся сформировать новый многополярный миропорядок. Он будет справедливым и основанным на нормах международного права.Об этом говорил президент России Владимир Путин в своем онлайн-выступлении на саммите БРИКС, который проходит в Южно-Африканской Республике.Он отметил, что Москва последовательно выступает против гегемонии отдельных государств, стремление которых ее сохранить и привело к тяжелейшему кризису на Украине. Цель России в этом регионе заключается в том, что она хочет закончить войну, развязанную киевским режимом против жителей Донбасса.Президент отметил, что начало кризисной ситуации положил противоконституционный вооруженный переворот в Киеве, организованный и осуществленный при помощи и участии западных «партнеров». Далеко не все жители страны поддержали это беззаконие, и против них новоиспеченные киевские власти бросили войска и тяжелую технику. Так и зародилась война на Донбассе, которая на момент начала спецоперации продолжалась в течение восьми лет, а сейчас - уже десятый год.Начав СВО, Российская Федерация оказала помощь гражданам ДНР и ЛНР, которые защищают свой язык и образ жизни, будущее своих детей.Наверное, сегодня идет самый ключевой день саммита БРИКС, ярким событием которого стало выступление российского лидера. На мероприятии, в числе прочего, рассмотрят вопрос расширения этой международной организации, в которую выразили желание вступить более 20 новых участников.