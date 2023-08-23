Глава киевского режима заявил о готовности Украины получить от Финляндии самолеты F-18

Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь?

Приоритетной задачей Украины является получение самолетов-истребителей F-16, однако Киев рассмотрит и возможность получения от Финляндии истребителей F-18. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.Ранее стало известно, что власти Финляндии собираются вывести из эксплуатации находящиеся на вооружении истребители F-18. Как только Зеленский про это узнал, тут же дал понять, что Украина не против обзавестись и такими самолетами.- сказал Зеленский на пресс-конференции.Таким образом, киевский режим продолжает свою стратегию выпрашивания любых видов вооружений и военной техники у западных стран. При этом летчиков, подготовленных для эксплуатации истребителей F-18, у Киева, разумеется, нет. Да и на F-16 летчиков ВСУ только-только начинают обучать, на днях прошла информация о прибытии в Данию с этой целью 8 летчиков и 65 военнослужащих обслуживающего персонала.От Дании Украина собирается получить 19 истребителей F-16, включая 6 истребителей до конца текущего года. Нидерланды обещали предоставить Украине 42 аналогичных истребителя.