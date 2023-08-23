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Глава киевского режима заявил о готовности Украины получить от Финляндии самолеты F-18

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Глава киевского режима заявил о готовности Украины получить от Финляндии самолеты F-18

Приоритетной задачей Украины является получение самолетов-истребителей F-16, однако Киев рассмотрит и возможность получения от Финляндии истребителей F-18. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.


Ранее стало известно, что власти Финляндии собираются вывести из эксплуатации находящиеся на вооружении истребители F-18. Как только Зеленский про это узнал, тут же дал понять, что Украина не против обзавестись и такими самолетами.

Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают, готовы учиться, что плывет и летает. Если Финляндии не нужны F-18, мы с удовольствием, а вы сможете нам с этим помочь?

- сказал Зеленский на пресс-конференции.

Таким образом, киевский режим продолжает свою стратегию выпрашивания любых видов вооружений и военной техники у западных стран. При этом летчиков, подготовленных для эксплуатации истребителей F-18, у Киева, разумеется, нет. Да и на F-16 летчиков ВСУ только-только начинают обучать, на днях прошла информация о прибытии в Данию с этой целью 8 летчиков и 65 военнослужащих обслуживающего персонала.

От Дании Украина собирается получить 19 истребителей F-16, включая 6 истребителей до конца текущего года. Нидерланды обещали предоставить Украине 42 аналогичных истребителя.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Bomberpilot
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9 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:41
    +4
    Вот побирушка, мусорщик. Секондхендостан, епрст!
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 14:45
    +1
    F/A-18 единственный истребитель США который может садиться на плохо подготовленные ВПП и хорнетов много выпущено, в отличие от гриппенов.
  3. sanja.grw
    sanja.grw Сегодня, 14:47
    +1
    Нидерланды обещали предоставить Украине 42 аналогичных истребителя

    Они сказали, что у них есть 42 F-16
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:47
    0
    Осталось с байдена стребовать сотню ф35 и столько же ф22....
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 14:48
    0
    Вопрос зависит точно не от нас. Мы берем все, что нам дают

    Побирушка - падальщик. Слово "Дай", на всех языках, повторяет даже во сне. Абсолютно неприятный тип. Пора его обнулить.
  6. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 14:48
    0

    Прошло некоторое время, но Зеленский так и не смог побороть в себе привычку рыться в остатках.
  7. Escariot
    Escariot Сегодня, 14:51
    0
    Официально это уже не F-18, a F/A-18. Истребитель-бомбардировщик.
    Кстати, Австралия тоже заикалась об их передаче Украине. Совокупно в Австралии и Финляндии более сотни таких самолётов.
  8. Eug
    Eug Сегодня, 14:54
    0
    Как по мне, самые подходящие для ВПС Украины самолеты с усиленным шасси, пригодным для плохих ВПП. И двигатель что на JAS-39, что на F-18, практически один и тот же. Так что если после F-18 Украине передадут JAS-39 (пока что и то, и другое чисто гипотетически , но по развитию ситуации вероятность обоих событий немаленькая) двигателисты уже будут на 80% обучены...
  9. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 14:54
    0
    Шоумен играет свою роль, но даже он знает, что дать добро на реэкспорт может только производитель. Все контракты на продажу оружия этот пунктик имеют (что не помешало нашим бывшим союзникам), хотя, США могут, согласно "правилам", ввести новые правила игры и закрыть глаза на якобы инициативу периферийных стран, типа Дании, о передаче F-16 Украине. Такой пробный шар с кучей оговорок о владении английским пилотами, подготовке техников, адаптации аэродромов и проч. Хотя, при желании, проще русифицировать кабину и набрать русскоязычных инструкторов.
    Вобщем, интересно, когда же реально в небе Украины появятся F-16 и что они будут там делать.