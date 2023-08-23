Украинские паблики сообщают о нанесенном по одному из объектов в Крыму ударе

Сегодня ряд украинских пабликов сообщил о том, что по одному из объектов предположительно военного назначения в Крыму был нанесен удар. Российские официальные источники пока данную информацию не подтверждают, что надо учитывать.
По утверждению украинских СМИ, удар был нанесен по окрестностям населенного пункта в Черноморском районе Крыма. Что именно могло стать целью украинского удара, пока достоверных данных нет. Не сообщается и о том, к чему привел данный «прилет», если он действительно имел место. В интернете опубликованы кадры с места происшествия, на которых можно увидеть сильный взрыв.
Но отметим, что ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы, используя для этого и дальнобойные ракеты, и беспилотные летательные аппараты.
Одним из условий передачи Западом дальнобойных ракет Киеву было неприменение их по «старым» российским регионам, которые другими странами признаются территорией Российской Федерации. Поскольку Запад игнорирует результаты всенародных референдумов в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Крыму, то и все перечисленные регионы России он «российскими» не признает и возможность использования по ним своего оружия, включая и дальнобойные ракеты, допускает.
Украинский режим, соответственно, «рад стараться», периодически устраивая атаки и стремясь посеять панику среди местного населения и дестабилизировать работу органов власти, военной и гражданской инфраструктуры.