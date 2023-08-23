Военное обозрение
Войти Регистрация

Украинские паблики сообщают о нанесенном по одному из объектов в Крыму ударе

6
Украинские паблики сообщают о нанесенном по одному из объектов в Крыму ударе

Сегодня ряд украинских пабликов сообщил о том, что по одному из объектов предположительно военного назначения в Крыму был нанесен удар. Российские официальные источники пока данную информацию не подтверждают, что надо учитывать.


По утверждению украинских СМИ, удар был нанесен по окрестностям населенного пункта в Черноморском районе Крыма. Что именно могло стать целью украинского удара, пока достоверных данных нет. Не сообщается и о том, к чему привел данный «прилет», если он действительно имел место. В интернете опубликованы кадры с места происшествия, на которых можно увидеть сильный взрыв.

Но отметим, что ВСУ регулярно пытаются атаковать российские регионы, используя для этого и дальнобойные ракеты, и беспилотные летательные аппараты.


Одним из условий передачи Западом дальнобойных ракет Киеву было неприменение их по «старым» российским регионам, которые другими странами признаются территорией Российской Федерации. Поскольку Запад игнорирует результаты всенародных референдумов в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Крыму, то и все перечисленные регионы России он «российскими» не признает и возможность использования по ним своего оружия, включая и дальнобойные ракеты, допускает.

Украинский режим, соответственно, «рад стараться», периодически устраивая атаки и стремясь посеять панику среди местного населения и дестабилизировать работу органов власти, военной и гражданской инфраструктуры.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 14:49
    0
    Могли только ракетами ударить там много чего есть и млрс и хасамс и британские "призраки "...
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:51
    +1
    Сообщают,что этт удар по позиции ПВО.На завтра похоже готовят нечто масштабное
  3. ЖЭК-Водогрей
    ЖЭК-Водогрей Сегодня, 14:52
    +3
    Катера хинзиров близко подошли к берегу и скорее всего из Бримстоуна 2 достали с моря. Жахнули ПУ С-300. Вчера морская авиация отбивала мясной накат свинокатеров.
  4. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 14:53
    0
    Блин, неужели подтверждается? Утром украинские каналы писали про пораженный Бастион. Я подумал врут.
    А сейчас про С400 уже инфа.
  5. Седой Цинник
    Седой Цинник Сегодня, 14:58
    0
    Нужно в ответ провести грандиозный феерверк в Куеве, в честь праздника
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:59
    0
    Рыбарь как всегда на высоте,когда это уже случилось.По вчерашним событиям у о Змеиный ,нашёл что полупогружные платформы покинуты обслуживающим персоналом,ВСУ могли и на них забраться.