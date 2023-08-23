Американская пресса: США по-прежнему испытывают существенную зависимость от поставок российского ядерного топлива

Мы несём издержки ввиду существенной зависимости от России в том, что касается ядерного топлива. Кстати говоря, не только мы, но и весь остальной мир.

США несут издержки в области ядерного топлива, поскольку значительно зависят в этом отношении от России. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на советника Белого дома по ядерным вопросам Праная Вадди и главного исполнительного директора американского подразделения Urenco Карен Фили.Вадди:По информации, имеющейся в распоряжении агентства, завод Urenco – компании, занимающейся обогащением урана и использовании его в качестве топлива на АЭС (находится на территории штата Нью-Мексико), обеспечивает потребности Штатов в обогащённом уране примерно на треть. Более того, она уверенно движется к тому, чтобы увеличить его производство на 15%.В то же время, уточнила Фили, завершение увеличения мощностей на вышеупомянутом заводе произойдёт лишь в 2027 году. Как отметила чиновница, учитывая ещё и наращивание мощности головного предприятия в Европе, покрытие доли «Росатома» на американском рынке – реализуемая задача. О финансовой же стороне вопроса она предпочла не говорить.Однако в этом вопросе совершенно иного мнения придерживается экс-заместитель министра энергетики США, а ныне главный исполнительный директор корпорации по производству обогащённого урана для использования на АЭС Centrus Energy Дэн Поунман. По его словам, увеличить мощности Urenco на 15% всё равно будет недостаточно для работы всех имеющихся в наличии реакторов.