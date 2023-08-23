В городе Ромны Сумской области ударным беспилотником ВС РФ уничтожено здание учебного центра теробороны ВСУ

Российская армия продолжает практически в непрерывном режиме наносить удары высокоточными средствами поражения по военным и связанным целям на территории Украины. Сегодня в первой половине дня сигналы воздушной тревоги звучали в Полтавской, Сумской и других областях Украины. Позднее стала поступать, как всегда отфильтрованная киевской цензурой, более подробная информация о пораженных объектах.
Наиболее «смелые» украинские каналы и даже СМИ кратко сообщают как минимум о двух взрывах в административном центре Сумской области городе Сумы. Что именно взлетело на воздух, не уточняется. Но зато в областной администрации уже отчитались, что силами украинских ПВО над Сумами «сбиты два русских БПЛА «Шахед». Генштаб ВСУ объявил, что из 20 российских дронов в ночное время было сбито одиннадцать.
Зато достоверно известно, что российские ударные дроны «Герань-2» метко и мощно поразили здание учебного центра территориальной обороны в городе Ромны той же Сумской области. Естественно, местные власти тут же стали распространять информацию, что была разрушена «мирная» школа. В принципе, спорить с тем, что это здание школы, не стоит. А вот как оно использовалось, зная привычки ВСУ размещать свои подразделения в соцучреждениях, можно и усомниться в правдивости этих пропагандистских заявлений.
Кроме того, городская прокуратура скупо сообщает, что сегодня утром российская управляемая авиабомба (видимо, ФАБ с УМПК) «угодила в здание детского сада в Херсоне». Все подается вновь как преднамеренный удар ВС РФ по объекту гражданской инфраструктуры. Однако, даже судя по снимкам разрушенного здания, возникает большое сомнение, что оно использовалось по назначению. Очень уж как-то пустовато в помещениях, что говорит, скорее всего, что они были тщательно подготовлены к съемке.