Военное обозрение
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В городе Ромны Сумской области ударным беспилотником ВС РФ уничтожено здание учебного центра теробороны ВСУ

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В городе Ромны Сумской области ударным беспилотником ВС РФ уничтожено здание учебного центра теробороны ВСУ

Российская армия продолжает практически в непрерывном режиме наносить удары высокоточными средствами поражения по военным и связанным целям на территории Украины. Сегодня в первой половине дня сигналы воздушной тревоги звучали в Полтавской, Сумской и других областях Украины. Позднее стала поступать, как всегда отфильтрованная киевской цензурой, более подробная информация о пораженных объектах.


Наиболее «смелые» украинские каналы и даже СМИ кратко сообщают как минимум о двух взрывах в административном центре Сумской области городе Сумы. Что именно взлетело на воздух, не уточняется. Но зато в областной администрации уже отчитались, что силами украинских ПВО над Сумами «сбиты два русских БПЛА «Шахед». Генштаб ВСУ объявил, что из 20 российских дронов в ночное время было сбито одиннадцать.

Зато достоверно известно, что российские ударные дроны «Герань-2» метко и мощно поразили здание учебного центра территориальной обороны в городе Ромны той же Сумской области. Естественно, местные власти тут же стали распространять информацию, что была разрушена «мирная» школа. В принципе, спорить с тем, что это здание школы, не стоит. А вот как оно использовалось, зная привычки ВСУ размещать свои подразделения в соцучреждениях, можно и усомниться в правдивости этих пропагандистских заявлений.

Кроме того, городская прокуратура скупо сообщает, что сегодня утром российская управляемая авиабомба (видимо, ФАБ с УМПК) «угодила в здание детского сада в Херсоне». Все подается вновь как преднамеренный удар ВС РФ по объекту гражданской инфраструктуры. Однако, даже судя по снимкам разрушенного здания, возникает большое сомнение, что оно использовалось по назначению. Очень уж как-то пустовато в помещениях, что говорит, скорее всего, что они были тщательно подготовлены к съемке.

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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:04
    +1
    Румынская пресса пишет что мы по Сумской области вчера нанесли более ста ударов.Может РСЗО считали и каждый снаряд?
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:08
    -1
    А нужно было для острастки вынести весь этот город в хлам!
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:09
    0
    За последнее фото интересно, а где детские игрушки? В садике они на каждом шагу, даже на улице на верандах........
  4. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:15
    0
    Молодцы! Снайперы! Только куда тЭробОрона разбежалась?)
    1. Uprun
      Uprun Сегодня, 15:21
      0
      Как куда, по моргам свезли.................