Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин…

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден признать трудность контрнаступления ВСУ. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, который приехал в Киев.Как отметил глава киевского режима, военные регулярно докладывают ему о ходе контрнаступления. Зеленский отметил, что ВСУ продвигаются, но делают это «понемногу».- заявил Зеленский.Украинский президент, тем самым, публично признает, пусть и в несколько завуалированной форме, что контрнаступление украинских формирований не осуществляется желаемыми темпами. Напомним, что перед началом контрнаступления украинские политики выступали с очень амбициозными заявлениями, обещая «вот-вот» освободить все вошедшие в состав России территории.Но украинское контрнаступление столкнулось с очень сильной обороной российской армии. Сейчас ВСУ несут серьезнейшие потери на фронте, как в личном составе, так и в военной технике.Западные эксперты пишут, что украинские формирования не могут преодолеть российскую линию обороны, а их потери не являются оправданными с военной точки зрения. Тем не менее, командование ВСУ, пытаясь продемонстрировать хоть какие-то «успехи», которые Киев мог бы предъявить западным покровителям, бросает в бой все новые и новые резервы.