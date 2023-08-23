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«Нам очень сложно»: Зеленский признал проблемы с продвижением ВСУ в ходе контрнаступления

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«Нам очень сложно»: Зеленский признал проблемы с продвижением ВСУ в ходе контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский был вынужден признать трудность контрнаступления ВСУ. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, который приехал в Киев.


Как отметил глава киевского режима, военные регулярно докладывают ему о ходе контрнаступления. Зеленский отметил, что ВСУ продвигаются, но делают это «понемногу».

Мы видим, на каких направлениях идем вперед, но нам очень сложно, тысячи мин…

- заявил Зеленский.

Украинский президент, тем самым, публично признает, пусть и в несколько завуалированной форме, что контрнаступление украинских формирований не осуществляется желаемыми темпами. Напомним, что перед началом контрнаступления украинские политики выступали с очень амбициозными заявлениями, обещая «вот-вот» освободить все вошедшие в состав России территории.

Но украинское контрнаступление столкнулось с очень сильной обороной российской армии. Сейчас ВСУ несут серьезнейшие потери на фронте, как в личном составе, так и в военной технике.

Западные эксперты пишут, что украинские формирования не могут преодолеть российскую линию обороны, а их потери не являются оправданными с военной точки зрения. Тем не менее, командование ВСУ, пытаясь продемонстрировать хоть какие-то «успехи», которые Киев мог бы предъявить западным покровителям, бросает в бой все новые и новые резервы.
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6 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:06
    +2
    Где он что признает?Этот хитрован давно понял что скажи он даже полуправду его тут же и кончат. Поэтому его удел пока дышит врать и изворачиваться,гнуть то фуфло что от него хотят слышать хозяева и спонсоры майдана для начала.
    1. flSergius
      flSergius Сегодня, 15:45
      0
      Может и не кончат, но пинка под зад дадут, а откуда мы знаем, сколько тысяч долларов приносит ему каждый день у кормушки, когда можно под шумок войны пилить и пилить бабки? Вот и будет держаться до последнего.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:17
    +1
    Что бы там клоун не говорил, хозяин всю правду-матку знает, для этого у него целый штат во всех структурах окраины сидит..... Все там посчитано досконально, сколько вырабатывается электроэнергии, сколько закопали хероев, сколько стали выплавили за месяц, сколько зерновых убрали, кого и за что посадили, какие законы принимать будут... Держат руку на пульсе...., вернее на горле.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:22
    0
    Мне кажется, что чухонцы вступили в НАТО, сперепугу. А сейчас смотрят на « шумеров» и репу чешут. Да и товарооборот с Россией, упал..
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 15:35
    0
    Чтоб не было "сложно", надо было гарантировать нейтральный статус Украины и вступить в ЕС..... Что и предлагал сделать Янук, которого эти друзья едва не убили....... А теперь... еклмн., им сложно и тяжко....
  5. flSergius
    flSergius Сегодня, 15:43
    0
    но нам очень сложно, тысячи мин…